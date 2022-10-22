Đúng 9h sáng 22/10/2022: 3 con giáp được Thần Tài để ý, dễ ôm tiền tỷ, buôn may bán đắt, sự nghiệp hanh thông, công danh rạng rỡ như đại bàng tung cánh

Tâm linh - Tử vi 22/10/2022 06:40

Vận tài khởi sắc cho thấy những con giáp này vào 9h sáng 22/10/2022 lộc càng thêm lộc, đặc biệt đường sự nghiệp rực rỡ không ngờ.

Tuổi Ngọ

Với sự giúp đỡ của Tam Hợp, người tuổi Ngọ không chỉ vượng duyên mà còn vượng tài vô cùng. Tình cảm của các cặp đôi đang rất thăng hoa, có thể sẽ tính tới chuyện về chung 1 nhà. Đừng quên rằng hôm nay Hỷ thần nằm ở hướng Nam nhé.

Đúng 9h sáng 22/10/2022: 3 con giáp được Thần Tài để ý, dễ ôm tiền tỷ, buôn may bán đắt, sự nghiệp hanh thông, công danh rạng rỡ như đại bàng tung cánh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, bạn cũng không phải lo lắng vấn đề tiền bạc khi cát thần Tam Hợp mở ra nhiều cơ hội kiếm tiền và soi đường cho bạn có kế hoạch sử dụng tiền hiệu quả. Người làm kinh doanh trở nên bận rộn hơn khi có nhiều đơn hàng về, phải tất bật ngược xuôi từ sáng tới tối, bù lại thì lợi nhuận tăng cao gấp bội.

Vào 9h sáng 22/10/2022, Chính Ấn cũng mở ra không ít cơ hội phát triển thuận lợi cho những chú Ngựa. Bản mệnh là người có tinh thần trách nhiệm cao, không ngại khó ngại khổ, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Nhờ vậy, con giáp này dễ dàng nhận được sự tin tưởng của cấp trên và đồng nghiệp, được mọi người ủng hộ hết mình. 

Tuổi Sửu

Là một trong những con giáp phát tài thời điểm này, vận may đang ùn ùn kéo đến với tuổi Sửu ở phương diện tài chính, xua tan những nỗi lo lắng về tiền bạc của bạn trong khoảng thời gian này.

Đúng 9h sáng 22/10/2022: 3 con giáp được Thần Tài để ý, dễ ôm tiền tỷ, buôn may bán đắt, sự nghiệp hanh thông, công danh rạng rỡ như đại bàng tung cánh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh được dự báo sẽ gặp may trong những vấn đề đòi hỏi sự hợp tác, thương lượng, đàm phán. Các mối quan xã giao hài hòa sẽ mang đến cho bạn nhiều cơ hội phát triển. Bạn luôn biết cách để tạo được bầu không khí dễ chịu với người đối diện, giúp quá trình trao đổi diễn ra êm đẹp.

 

Thời điểm này cũng rất thích hợp để Sửu bắt đầu khởi nghiệp hoặc mở rộng lĩnh vực kinh doanh, cho mình cơ hội kiếm tiền ngoài thu nhập từ công việc chính. Có thể ban đầu sẽ gặp chút khó khăn nhưng nếu vượt qua được thì thành quả rất đáng mong đợi.

 

Nếu thực sự sáng suốt và lựa chọn được lĩnh vực kinh doanh phù hợp, việc phát tài với tuổi Sửu không phải chuyện khó, chỉ cần bạn giữ cho mình sự tỉnh táo và chuyên nghiệp.

Tuổi Dần

Trời sinh tuổi Dần là những người có cá tính mạnh mẽ, độc lập và không sợ đối mặt với khó khăn, thử thách để xây dựng cuộc sống viên mãn.

Người tuổi Dần khá tham vọng, họ không từ bỏ bất cứ cơ hội nào, mà luôn biết tận dụng mọi thế mạnh của mình, biết tranh thủ thời cơ để phát triển sự nghiệp, tạo dựng sự giàu có để chứng minh sự mạnh mẽ, vững vàng của mình.

Đúng 9h sáng 22/10/2022: 3 con giáp được Thần Tài để ý, dễ ôm tiền tỷ, buôn may bán đắt, sự nghiệp hanh thông, công danh rạng rỡ như đại bàng tung cánh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, vào tháng 10 này, tuổi Dần tưởng rằng họ sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách và khó khăn vì trong suốt những tháng đầu năm, từ công việc đến những dự định kế hoạch đều không có bước tiến triển.

Tuy nhiên, vào 9h sáng 22/10/2022, đã đến lúc tuổi Dần khổ tận cam lai, mọi vất vả khó khăn đều được giải quyết êm đẹp, những ai chật vật trong đời sống vật chất thì sẽ tìm được cơ hội thoát khỏi hoàn cảnh đó và phát triển sự nghiệp một cách suôn sẻ, trơn tru.

Dự kiến, cuối năm 2022 này, tuổi Dần sẽ có quý nhân và thần tài phù trợ giúp họ đổi vận, cuộc sống những năm sau có bước tiến triển.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Bước sang 6h sáng ngày mai 21/10/2022: Thần Tài che chở, giúp sức 3 con giáp này làm giàu mạnh mẽ, tiền bạc nhét căng cả ví, chứng khoán, nhà đất, bạc vàng tăng nhanh "chóng mặt"

Bước sang 6h sáng ngày mai 21/10/2022: Thần Tài che chở, giúp sức 3 con giáp này làm giàu mạnh mẽ, tiền bạc nhét căng cả ví, chứng khoán, nhà đất, bạc vàng tăng nhanh "chóng mặt"

Từ 6h sáng ngày mai 21/10, 3 con giáp này sẽ bước chân vào biển lộc, may mắn. Không chỉ được cơ duyên làm ăn đại phát địa tài, những lĩnh vực đầu tư khác cũng phát triển mạnh mẽ đến khó tin.

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