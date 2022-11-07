Đúng 9h ngày 7/11, 3 con giáp "uống no lộc Trời", tiền - tình viên mãn, kinh doanh đại lộc, cát khi vây quanh, giàu sang phú quý

Tuy nhiên, cơ hội sẵn có nhưng nếu bạn không quyết đoán thì chẳng thu được gì. Thời cơ này không dễ mà có nên con giáp này phải nhanh tay nắm bắt mới thành công, đừng nhút nhát, sợ thất bại nếu không bản mệnh sẽ khó có được thứ mình muốn.

Vào 9h ngày 7/11, tuổi Sửu có nhiều tin vui tài lộc khi được Thiên Tài che chở. Việc hợp tác làm ăn diễn ra thuận lợi, nguồn thu ngày càng lớn đủ để bản mệnh chi tiêu cho các nhu cầu trong cuộc sống hàng ngày cũng như tiết kiệm được một khoản kha khá cho những tình huống cấp bách về sau.

Thổ khí vượng cũng sẽ ảnh hưởng phần nào đến sức khỏe của những chú Trâu. Bạn có thể bị những cơn đau nửa đầu hành hạ dẫn đến chất lượng giấc ngủ cũng bị ảnh hưởng. Hãy thử điều chỉnh lại chế độ sinh hoạt trước khi tìm đến các chuyên gia y tế nhé.

Màu sắc may mắn: vàng, cam

Tuổi Tuất

Tử vi dự báo rằng, tài lộc của người tuổi Tuất sẽ dần khởi sắc vào 9h ngày 7/11 này. Con giáp này có khả năng kiếm được một khoản tiền kha khá nhờ tìm được hướng đi thích hợp với bản thân. Bản mệnh không chỉ kiếm tiền cho mình mà còn có thể giữ mọi người xung quanh cải thiện mức sống.

Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, tuổi Tuất trở nên hoạt bát hơn dưới sự nâng đỡ của Thực Thần. Bản mệnh luôn có năng lượng dồi dào để tham gia các hoạt động hàng ngày và làm việc năng suất hơn. Đây là một chuyện tốt nhưng tuổi Tuất cũng nên chú ý, đừng làm việc quá sức hay quá ham vui với những cuộc chơi.

Con số may mắn: 1, 6

Màu sắc may mắn: đỏ, hồng

Tuổi Dậu

Chúc mừng tuổi Dậu lọt top 3 con giáp may mắn nhất vào 9h ngày 7/11 này, đây là giai đoạn tuổi Sửu đón nhận nhiều tin vui tài lộc nhất do được sao Thiên Tinh chiếu mệnh, con giáp này trở nên sáng suốt hơn ở mọi phương diện.

So với thời điểm những tháng trước đó, tuổi Dậu lao đao gặp nhiều khó khăn đặc biệt về công việc gặp tiểu nhân hãm hại không ngóc đầu nổi, từ đó mà bản thân nợ nần không ít.

Ảnh minh họa: Internet

Bước vào thời điểm vượng khí, bản mệnh gặp được quý nhân hóa giải hiềm khích cho bạn, không những vậy người này còn giúp bạn mang về những hợp đồng béo bở.

Đây cũng là thời điểm tốt đẹp để các cặp đôi tiến tới hôn nhân, vào thời điểm gần cuối năm sao Thủy Diệu càng phát triển mạnh mẽ, tạo ra những ngọt ngào trong tình yêu nên kết hôn vào thời điểm này sẽ hạnh phúc trăm năm.

Con số may mắn: 8, 14

Màu sắc may mắn: lục, tím

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.