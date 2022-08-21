Tử vi 12 con giáp có nói, vào đúng 9 giờ sáng thứ Hai ngày 22/8/2022, 3 con giáp này có vận mệnh phú quý, giàu càng thêm giàu, tiền của đề huề, tiêu hoài còn mãi.
- Dự đoán tử vi 3 ngày đầu tuần (22/8 - 24/8), thần may mắn phủ đầy cát lộc lên vận trình, 3 con giáp đại phú đại quý, tấn tài tấn lộc, danh lợi song toàn
- Tử vi tuần mới (22/8 - 28/8), Thần Phật dát vàng lên vận mệnh, 3 con giáp may mắn phát tài thành đại gia, giàu có vinh quang, hóa hung thành cát
Tuổi Hợi
Đúng 9 giờ sáng thứ Hai ngày 22/8/2022, vận trình của người tuổi Hợi sẽ vô cùng thuận lợi. Những việc con giáp này muốn làm đều diễn ra theo đúng kế hoạch dù vẫn gặp một số trở ngại nhất định.
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi có cát tinh trợ lực, tài vận có nhiều khởi sắc, lộc lá ngày càng nhiều. Con giáp may mắn này có phúc khí bẩm sinh nên cuộc sống cũng diễn ra tốt đẹp. Tuổi Hợi có thể thu về không ít lợi nhuận từ công việc chính. Người có nghề tay trái cũng có khoản thu tương đối tốt.
Tuổi Mão
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão luôn nhã nhặn và điềm tĩnh khi đối mặt với bất cứ vấn đề nào. Con giáp này là người giỏi thích nghi với hoàn cảnh và có thể chịu đựng tốt áp lực. Từ thời gian này trở đi, tuổi Mão sẽ gặp may mắn về sự nghiệp, dễ được quý nhân giúp đỡ, gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp!
Đúng 9 giờ sáng thứ Hai ngày 22/8/2022, người tuổi Mão hãy chuẩn bị tinh thần đón tin vui bất ngờ, có nhiều cơ hội làm giàu nên thay vận đổi đời nhanh chóng. Bước qua giai đoạn mới mọi sự của Mão sẽ viên mãn, ngồi không cũng có lộc lớn đổ về.
Tuổi Ngọ
Đúng 9 giờ sáng thứ Hai ngày 22/8/2022, người tuổi Ngọ có cát tinh và quý nhân tương trợ nên khả năng trúng số độc đắc con giáp này khá cao so với các con giáp khác. Nhìn tổng thể thì vận trình của con giáp này cũng nhờ thế mà tăng tiến hơn gấp nhiều lần.
Riêng về đường tài lộc, chẳng những được quý nhân trợ giúp mà bản mệnh còn được bạn bè anh em nâng đỡ rất nhiều. Đôi bên cùng hiệp lực, cố gắng nỗ lực hết mình, nhờ thế mà mọi sự đều khá thuận lợi, mang về nguồn tài lộc không kém phần dồi dào. Cả thu nhập chính và thu nhập phụ đều gia tăng, hứa hẹn nhiều điều thú vị phía trước.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.