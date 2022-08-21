Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi có cát tinh trợ lực, tài vận có nhiều khởi sắc, lộc lá ngày càng nhiều. Con giáp may mắn này có phúc khí bẩm sinh nên cuộc sống cũng diễn ra tốt đẹp. Tuổi Hợi có thể thu về không ít lợi nhuận từ công việc chính. Người có nghề tay trái cũng có khoản thu tương đối tốt.

Đúng 9 giờ sáng thứ Hai ngày 22/8/2022, vận trình của người tuổi Hợi sẽ vô cùng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão luôn nhã nhặn và điềm tĩnh khi đối mặt với bất cứ vấn đề nào. Con giáp này là người giỏi thích nghi với hoàn cảnh và có thể chịu đựng tốt áp lực. Từ thời gian này trở đi, tuổi Mão sẽ gặp may mắn về sự nghiệp, dễ được quý nhân giúp đỡ, gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp!

Đúng 9 giờ sáng thứ Hai ngày 22/8/2022, người tuổi Mão hãy chuẩn bị tinh thần đón tin vui bất ngờ, có nhiều cơ hội làm giàu nên thay vận đổi đời nhanh chóng. Bước qua giai đoạn mới mọi sự của Mão sẽ viên mãn, ngồi không cũng có lộc lớn đổ về.