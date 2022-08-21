Tử vi tuần mới (22/8 - 28/8), Thần Phật dát vàng lên vận mệnh, 3 con giáp may mắn phát tài thành đại gia, giàu có vinh quang, hóa hung thành cát

Tâm linh - Tử vi 21/08/2022 19:48

Theo dự đoán tử vi tuần mới (22/8 - 28/8), dưới sự hậu thuẫn từ Thần Phật, 3 con giáp này có vận số cát tường, tiền của thu về bạt ngàn, tài lộc thênh thang, an khang thịnh vượng.

Tuổi Mùi

Tử vi 12 con giáp có nói, người tuổi Mùi sống tình cảm, bao dung và luôn quan tâm đến mọi người. Họ luôn muốn giúp đỡ người gặp khó khăn. Do đó, con giáp này có nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Quý nhân luôn ở bên giúp đỡ họ thành công trong công việc.

Thời gian qua, người tuổi Mùi gặp nhiều khó khăn. Nhưng trong tuần mới (22/8 - 28/8), vận thế của người tuổi Mùi sẽ thay đổi không ngờ, thành công không tưởng. Do đó, con giáp này đừng bỏ lỡ cơ hội quý giá để làm giàu này nhé!

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Trong tuần mới (22/8 - 28/8), vận thế của người tuổi Mùi sẽ thay đổi không ngờ, thành công không tưởng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi tuần mới (22/8 - 28/8), người tuổi Tỵ được Thần Tài ưu ái khá nhiều, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh trong tay, tiền cứ hết rồi lại có, chẳng cần tốn nhiều công sức để tìm kiếm mà vẫn luôn có cơ hội kiếm tiền bày ra trước mắt. Khởi đầu năm mới suôn sẻ báo hiệu những điều tốt lành đến với con giáp này.

Tử vi 12 con giáp cho hay, người làm kinh doanh có thể sẽ đón nhận lợi nhuận tăng cao, nên xem xét đến việc mở rộng quy mô kinh doanh. Song nhớ là quy mô mở rộng nhưng đừng ôm đồm quá nhiều thứ mà cứ tiếp tục tập trung vào mảng là thế mạnh của mình thì khả năng thành công sẽ cao hơn nhiều.

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Theo tử vi tuần mới (22/8 - 28/8), người tuổi Tỵ được Thần Tài ưu ái khá nhiều, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trời sinh tuổi Dần vốn mạnh mẽ và kiên định, họ khá lạnh lùng và thờ ơ với mọi thứ xung quanh, tuy nhiên tuổi Dần rất có tham vọng và luôn muốn làm giàu. Đối với tuổi Dần, năm nay là một năm khá may mắn, khi mọi thứ giống như trải đầy hoa hồng, muốn gì được nấy, từ sự nghiệp, công việc đến tình yêu hôn nhân đều rất viên mãn, hạnh phúc.

Theo tử vi tuần mới (22/8 - 28/8), người tuổi Dần có vận may sẽ chiếu thẳng vào, kích thích tiền tài cũng như giúp họ có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Nếu như biết nắm bắt những cơ hội tốt trong khoảng thời gian này thì tuổi Dần có khả năng đổi đời từ đây.

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Theo tử vi tuần mới (22/8 - 28/8), người tuổi Dần có vận may sẽ chiếu thẳng vào - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ ngày 22/8/2022, TÀI LỘC vạn sự vào, BÌNH AN vạn lần đến, 3 con giáp được thần may mắn hậu thuẫn, tiền của dư dôi vượt trội, giàu sang bạc tỷ, ăn nên làm ra

Kể từ ngày 22/8/2022, TÀI LỘC vạn sự vào, BÌNH AN vạn lần đến, 3 con giáp được thần may mắn hậu thuẫn, tiền của dư dôi vượt trội, giàu sang bạc tỷ, ăn nên làm ra

Tử vi 12 con giáp có nói, kể từ ngày 22/8/2022, nhờ có sự trợ giúp từ thần may mắn mà 3 con giáp này có vận trình hanh thông rộng mở, tài lộc dồi dào, cầu được ước thấy.

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