Đúng 3 ngày đầu tuần (22, 23, 24/8), Cát Tinh soi chiếu, Thần Phật trợ giúp, 3 con giáp này thuận lợi đủ đường, thành danh vang dội, trúng số độc đắc

Tâm linh - Tử vi 21/08/2022 21:28

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 3 ngày đầu tuần (22, 23, 24/8), dưới sự hậu thuẫn của Cát Tinh và Thần Phật, 3 con giáp này có đường công danh rộng mở, thu nhập bạt ngàn, như ý cát tường.

Tuổi Thìn

Tử vi 12 con giáp có nói, trong thời gian qua, những người tuổi Thìn có vận thế không mấy thuận lợi. Càng về sau, vận trình của con giáp này càng có những bước tiến triển đáng mừng.

Đúng 3 ngày đầu tuần (22, 23, 24/8), con giáp tuổi Thìn sẽ đón nhận tài vận hưng phát, may mắn ngập lối, nguồn thu tiền bạc ngày càng dồi dào. Tuổi Thìn có thể nhận lộc trong lĩnh vực đầu tư. Con giáp may mắn này còn được cao nhân chỉ giúp nên dễ gặt hái thành công trong sự nghiệp.

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Đúng 3 ngày đầu tuần (22, 23, 24/8), con giáp tuổi Thìn sẽ đón nhận tài vận hưng phát, may mắn ngập lối - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Đúng 3 ngày đầu tuần (22, 23, 24/8), nhờ có Thần Tài thương yêu, quý nhân phù trợ lại thêm sự khéo léo, thông minh Mùi sẽ có khoảng thời gian vô số niềm vui. Thời gian này, công việc của con giáp này sẽ có chuyển biến đáng kể, giúp Mùi không chỉ có cơ hội khẳng định mình mà còn mở ra con đường thăng tiến xán lạn ngay trước mắt.

Theo tử vi 12 con giáp, con giáp may mắn này sẽ có những bứt phá trong sự nghiệp. Áp lực trong công việc sẽ ngày càng giảm bớt, đồng thời có thể nhanh chóng đạt được kết quả tốt đẹp.

con giap may man 2
Đúng 3 ngày đầu tuần (22, 23, 24/8), nhờ có Thần Tài thương yêu, quý nhân phù trợ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Đúng 3 ngày đầu tuần (22, 23, 24/8), người tuổi Mão sẽ được chào đón với nhiều điều may mắn ngập tràn. Mão Tuất nhị hợp, vì thế mà con giáp này chẳng những được quý nhân phù trợ trong công việc mà còn được quý nhân chỉ lối dẫn đường, giúp cho bản mệnh có được đoạn tình duyên như ý.

Nhiều cơ hội trong công việc mở ra trước mắt, người tuổi Mão nếu biết nắm bắt thời cơ thì chắc chắn sẽ có tương lai vô cùng tươi sáng. Về đường tình duyên, nửa kia của người tuổi Mão chính là quý nhân tốt nhất của con giáp này, giúp cho bản mệnh giành được nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống đó.

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Đúng 3 ngày đầu tuần (22, 23, 24/8), người tuổi Mão sẽ được chào đón với nhiều điều may mắn ngập tràn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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