Dự đoán tử vi 3 ngày đầu tuần (22/8 - 24/8), thần may mắn phủ đầy cát lộc lên vận trình, 3 con giáp đại phú đại quý, tấn tài tấn lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 21/08/2022 20:48

Theo tử vi 3 ngày đầu tuần (22/8 - 24/8), dưới sự trợ giúp của thần may mắn, 3 con giáp này có vận mệnh rực lửa, làm 1 hưởng 10, như ý cát tường.

Tuổi Sửu

Tử vi 12 con giáp có nói, người tuổi Sửu có vẻ ngoài lạnh lùng, không ưa nói nhiều, thích làm việc để thể hiện khả năng của mình hơn là chỉ nói bằng miệng. Con giáp này có tấm lòng ấm áp, trái tim nhân hậu luôn quan tâm, chăm sóc những người xung quanh.

Tử vi 3 ngày đầu tuần (22/8 - 24/8) có nói, người tuổi Sửu được Thần Tài ưu ái, quý nhân phù trợ nên làm ăn thuận lợi hơn. Cộng với năng lực xuất sắc vốn có, con giáp may mắn này có thể gặp được những khách hàng tiềm năng, hoàn thiện các kế hoạch đã đặt ra, đạt lợi nhuận cao.

con giap may man 1
Tử vi 3 ngày đầu tuần (22/8 - 24/8) có nói, người tuổi Sửu được Thần Tài ưu ái, quý nhân phù trợ nên làm ăn thuận lợi hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 3 ngày đầu tuần (22/8 - 24/8), người tuổi Mão sẽ làm ăn thuận lợi, tiền tài bao vây. Vận may của người tuổi Mão sẽ đến và đem lại nhiều phúc khí, của cải cũng dần tăng lên, mọi việc suôn sẻ hơn.

Tử vi 12 con giáp có nói, trong thời gian này tuổi Mão sẽ được Thần Tài chiếu rọi, tìm kiếm được nhiều tài lộc. Trên con đường công việc và cuộc sống từ nay tới cuối năm của con giáp này sẽ vô cùng thành công ít chuyện muộn phiền. Đây là thời điểm con giáp ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà, vét sạch ví của thần tài, sung sướng an nhàn hưởng thụ cuộc sống.

con giap may man 2
Theo tử vi 3 ngày đầu tuần (22/8 - 24/8), người tuổi Mão sẽ làm ăn thuận lợi, tiền tài bao vây - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi 3 ngày đầu tuần (22/8 - 24/8) dự đoán, người tuổi Dần có vận trình khá sáng, mọi sự hanh thông, mọi phương diện đều tăng tiến theo chiều hướng tích cực. Đặc biệt là con giáp này trong năm 2018 sẽ đón chào vận quý nhân giáng xuống, mang tới nhiều điều may mắn cát lành trong cuộc sống hàng ngày.

Người tuổi Dần có thể sẽ gặp được quý nhân trong công việc, nhờ thế mà được giúp đỡ khá nhiều, thuận lợi vượt qua những khó khăn trước mắt. Thêm nữa, con giáp này luôn có thái độ cầu tiến, làm việc nghiêm túc đúng mực, tiếp thu ý kiến đóng góp của mọi người nên cũng được nhiều người yêu mến.

con giap may man 3
Tử vi 3 ngày đầu tuần (22/8 - 24/8) dự đoán, người tuổi Dần có vận trình khá sáng, mọi sự hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi tuần mới (22/8 - 28/8), Thần Phật dát vàng lên vận mệnh, 3 con giáp may mắn phát tài thành đại gia, giàu có vinh quang, hóa hung thành cát

Tử vi tuần mới (22/8 - 28/8), Thần Phật dát vàng lên vận mệnh, 3 con giáp may mắn phát tài thành đại gia, giàu có vinh quang, hóa hung thành cát

Theo dự đoán tử vi tuần mới (22/8 - 28/8), dưới sự hậu thuẫn từ Thần Phật, 3 con giáp này có vận số cát tường, tiền của thu về bạt ngàn, tài lộc thênh thang, an khang thịnh vượng.

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