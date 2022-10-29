Đúng 8h ngày 5/10 Âm lịch: Thần Tài cho lộc, 3 con giáp trúng số độc đắc, làm ăn đại vượng, phú quý gia tăng, vinh hoa ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 29/10/2022 06:20

Chúc mừng những con giáp may mắn chuẩn bị nhận lộc khủng, cơ duyên trúng số lớn, công việc làm ăn thêm phần thuận lợi vào 8h sáng ngày 5/10 âm lịch này.

Tuổi Sửu

Những người sinh năm Sửu thường có đầu óc linh động và năng lực học hỏi tuyệt vời. Đặc biệt là sau rất nhiều năm nỗ lực kiến thiết xây dựng sự nghiệp thì bạn đã có trong tay nhiều kinh nghiệm tay nghề quý giá và cũng trưởng thành, bản lĩnh hơn rất nhiều trong đời sống .

Tử vi vào 8h sáng ngày 5/10 âm lịch những người tuổi Sửu cũng có nhiều thời cơ tăng trưởng bản thân hơn nữa, nhờ thế mà những vận xấu và khó khăn vất vả trong đời sống cũng dần lùi xa.

Đúng 8h ngày 5/10 Âm lịch: Thần Tài cho lộc, 3 con giáp trúng số độc đắc, làm ăn đại vượng, phú quý gia tăng, vinh hoa ngập tràn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đây là lúc để người tuổi Sửu sẽ thu được thành quả từ sự cố gắng không ngừng của bản thân trong thời hạn trước đó và kiếm tiền gấp đôi, gấp ba trước đây .

Đặc biệt, có vẻ như nhờ những kinh nghiệm tay nghề tích góp được cũng như những mối quan hệ mà mình có thì tuổi Sửu cũng trở thành một chuyên viên trong nghành quản lý tài chính cá thể. Nếu bạn góp vốn đầu tư vào đâu đó, khởi nghiệp kinh doanh thương mại hoặc làm nghề tay trái thì chắc như đinh sẽ thu về doanh thu khả quan.

Tuổi Ngọ

Những tuổi Ngọ làm việc chăm chỉ, dám nghĩ dám làm, không chịu an phận thủ thường. Họ cũng thuộc tuýp người hướng ngoại, có nhiều mối quan hệ cá nhân tốt.

Cũng bởi vậy mà con giáp này có tài lộc khởi sắc. Không những thế, người tuổi Ngọ thường khá thức thời, có tầm nhìn xa. Họ không ngừng tìm kiếm cơ hội phù hợp với bản thân.

Đúng 8h ngày 5/10 Âm lịch: Thần Tài cho lộc, 3 con giáp trúng số độc đắc, làm ăn đại vượng, phú quý gia tăng, vinh hoa ngập tràn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Ngọ được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn vào 8h sáng ngày 5/10 âm lịch. Có Thần Tài ở bên, con giáp này càng dễ gặp điều tốt lành. Những người tuổi này làm việc chăm chỉ, nghiêm túc, lại được sao tốt chiếu mệnh nên có nhiều cơ hội phát triển bản thân.

Họ có thể được cấp trên tạo điều kiện để thăng chức, tăng lương. Trong khi đó, người làm kinh doanh buôn bán mát tay. Kiếm được nhiều tiền, con giáp này cũng biết quản lý tài sản nên tiền bạc tích cụ càng nhiều. Cuộc sống của họ ngày càng thịnh vượng.

Tuổi Dần 

Vào 8h sáng ngày 5/10 âm lịch, tử vi 12 con giáp dự báo rằng tuổi Dần căng tràn sức sống, nhiệt huyết và tiếp tục hăng say cống hiến cho công việc, vun đắp sự nghiệp.

Bản mệnh tuổi Dần vốn là người chăm chỉ, quyết liệt, luôn mạnh mẽ khi đứng trước gian khó nên gặt hái được không ít thành công trong cuộc sống khiến nhiều người kính nể.  

Thời gian này tuổi Dần có cơ hội gặp được nhiều đối tác thích hợp, đây đều là những người làm việc chuyên nghiệp, có tiếng trong lĩnh vực bạn quan tâm. Nếu biết cách duy trì, kết thân với các mối quan hệ này ắt hẳn tương lai sẽ còn mang đến nhiều tài lộc hơn cho bạn. 

Đúng 8h ngày 5/10 Âm lịch: Thần Tài cho lộc, 3 con giáp trúng số độc đắc, làm ăn đại vượng, phú quý gia tăng, vinh hoa ngập tràn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt bản mệnh nên tránh xa những nguồn năng lượng tiêu cực đến từ những người luôn suy nghĩ tiêu cực, không để những chuyện nhỏ nhặt không đáng bận tâm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. 

Chuyện tình cảm của con giáp Dần cũng bước sang một trang mới, những hiểu lầm, khúc mắc trước đó được xoá tan, nhờ thế cả hai đi tới thống nhất, hòa hợp. 

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trong 2 tuần tới 3 con giáp này cẩn thận họa đổ vào đầu: đại nạn "khóa chân", kẻ lừa người gạt dễ mất tài sản, tiền của tiêu tan

Trong 2 tuần tới 3 con giáp này cẩn thận họa đổ vào đầu: đại nạn "khóa chân", kẻ lừa người gạt dễ mất tài sản, tiền của tiêu tan

Tử vi cho thấy những con giáp này cần đề cao cảnh giác, trong 2 tuần tới phải thật thận trọng để tránh hao tài tốn của, tiền mất tật mang.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 3 con giáp tử vi ngày mai tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 1 giờ 4 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 2 giờ 4 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 3 giờ 4 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 4 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 5 giờ 4 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 6 giờ 4 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 4 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền