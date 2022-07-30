Đúng 8 giờ sáng chủ Nhật, 31/7: Thầy Phong Thủy chỉ thẳng 3 tuổi TRÚNG LỚN, ĐỔI ĐỜI, GIÀU TO, gặp thời gặp vận, may mắn không cản nổi, danh - tình - tiền chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 30/07/2022 02:18

Ai khó mặc ai, 3 con giáp này vẫn vươn lên chạm đỉnh công danh, tiền vàng ngập két, may mắn ngập nhà, bước ra cửa là tài lộc bủa vây.

Tuổi Mùi

Đúng 8 giờ sáng chủ Nhật, 31/7 là thời điểm đại cát, đại lợi của người tuổi Mùi. Không những sự nghiệp ổn định mà còn có cơ hội được thăng chức, lương bổng cao vọt. Đồng thời do được quý nhân phù hộ, bề trên giúp đỡ trong chuyện tình cảm nên người độc thân sẽ có cơ hội kết hôn sinh con trong năm này. Đúng 8 giờ sáng chủ Nhật, 31/7, vận thế của người tuổi Mùi vô cùng vượng phát. Mọi điều đen đủi đều được hóa giải, mọi việc thuận buồm xuôi gió, công việc làm một thu hai.

Thiên Tài Tinh xuất hiện trong cung tài vận nên con giáp này dễ dàng kiếm được những khoản thu nhập lớn làm dày thêm những khoản tích lũy của bản thân.

Sau khi trải quan thời gian đầu năm không mấy thuận lợi vào thời điểm cuối năm, người tuổi Mùi gặp được cục diện “Thiên Tài Đại Vận” nên sẽ có rất nhiều cơ hội phát tài.

Đúng 8 giờ sáng chủ Nhật, 31/7: Thầy Phong Thủy chỉ thẳng 3 tuổi TRÚNG LỚN, ĐỔI ĐỜI, GIÀU TO, gặp thời gặp vận, may mắn không cản nổi, danh - tình - tiền chạm nóc - Ảnh 1
Con giáp Mùi lộc phát đầy đủ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân là con giáp hướng ngoại, có thể kết bạn với tất cả mọi người và có nhiều mối quan hệ hữu hảo. Người tuổi này mang tính cách tự chủ, độc lập. Họ muốn tự mình làm mọi việc.

Con giáp tuổi này hầu như không bao giờ nhờ người khác giúp đỡ, không muốn làm phiền đến những người xung quanh.

Đúng 8 giờ sáng chủ Nhật, 31/7, con giáp tuổi Thân được dự báo có tài vận vượng phát, sự nghiệp thăng hoa. Người làm công ăn lương có thêm cơ hội phát huy khả năng. Những nỗ lực của họ dần cũng được đền đáp. Từ giờ đến cuối năm, con giáp tuổi Thân có may mắn nối tiếp nhau gõ cửa. Người tuổi này có thể được thăng chức, tăng lương hoặc có thêm công việc mới kiếm thêm thu nhập. Con giáp này làm kinh doanh cũng vượng tài vượng lộc, buôn đâu lời đó.

Đúng 8 giờ sáng chủ Nhật, 31/7: Thầy Phong Thủy chỉ thẳng 3 tuổi TRÚNG LỚN, ĐỔI ĐỜI, GIÀU TO, gặp thời gặp vận, may mắn không cản nổi, danh - tình - tiền chạm nóc - Ảnh 2
Tuổi Thân dễ lan tỏa vận may. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có tình hình tương đối ổn định, tài chính vững mạnh, không lo thiếu tiền. Đúng 8 giờ sáng chủ Nhật, 31/7, bản mệnh chỉ cần phát huy hết điểm mạnh của mình đúng lúc là có thể nhân đôi, nhân ba túi tiền.

Người làm công ăn lương luôn chăm chỉ, cần cù nên có thể nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng với công sức bỏ ra.

Người làm ăn kinh doanh phát triển ổn định, không có sự biến động lớn. Chỉ cần tập trung làm việc, giữ chữ tín thì không có gì đáng lo ngại. Nếu có thời gian, tuổi Dậu có thể học hỏi thêm kiến thức, mở mang tầm nhìn.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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