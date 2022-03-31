Đúng 7h ngày CÁ THÁNG 4: Top các con giáp sự nghiệp VƯỢNG PHÁT, tiền bạc LÃI TO THẮNG ĐẬM, tình duyên THUẬN BUỒN XUÔI GIÓ, sức khỏe DẺO DAI

Tâm linh - Tử vi 31/03/2022 17:12

3 con giáp này chắc chắn sẽ nhận rất nhiều tin vui may mắn bắt đầu từ 7h00 ngày Cá tháng tư này.

Tuổi Dần

Dần ngoại giao giỏi, có nhiều mối quan hệ tốt. Chơi với ai tuổi Dần cũng để lại những ấn tượng tốt đẹp và ngày hôm nay bạn thực sự đã ghi được dấu ấn trong lòng người khác. Người ấy thực sự quý mến bạn, muốn tạo cơ hội cho bạn. Thật may là bạn đã quen được một nhân vật lớn và chắc chắn sẽ hỗ trợ cho bạn rất nhiều trong sự nghiệp.

Đúng 7h ngày CÁ THÁNG 4: Top các con giáp sự nghiệp VƯỢNG PHÁT, tiền bạc LÃI TO THẮNG ĐẬM, tình duyên THUẬN BUỒN XUÔI GIÓ, sức khỏe DẺO DAI - Ảnh 1
Dần ngoại giao giỏi, có nhiều mối quan hệ tốt. Ảnh minh họa: Internet

Tình duyên ổn, mối quan hệ gia đình rất tốt. Người bạn đời còn giúp bạn một việc lớn, kí được hợp đồng bao người mơ ước. Hơn nữa, người ấy còn tặng bạn một món quà bất ngờ trong ngày này khiến bạn cảm thấy đó là thứ tình yêu vô bờ bến. 

Tiền bạc hanh thông, là người biết chi tiêu nên Dần không bao giờ lo thiếu tiền. Dù ở nhà thì bạn cũng vẫn kiếm ra tiền nhờ công việc của mình. 

Tuổi Sửu

Công việc của tuổi Sửu trong ngày này diễn ra dễ dàng. Sự tỉnh táo, khôn ngoan và cách ứng biến linh hoạt giúp bản mệnh nắm bắt tốt các cơ hội chuyển mình tốt. Nhưng tuổi Sửu đừng vì thế mà chủ quan hay ỷ lại, chỉ có cố gắng mới đem lại thành công lâu bền nhất.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm đong đầy yêu thương. Các cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu có thể bắt đầu tính tới chuyện về chung một nhà. Người độc thân cũng dễ dàng tìm được một nửa yêu thương trong các mối quan hệ bạn bè xưa cũ.

Vận trình tài lộc tăng tiến. Thu nhập – chi tiêu được con giáp này khéo léo cân đối, ngoài ra còn tích cóp một khoản dư dả.

Tuổi Tuất

Tử vi ngày 1/4, Tam Hội chỉ ra cho con giáp tuổi Tuất cách hợp tác làm ăn phù hợp văn minh, uy tín. Thậm chí nó còn giúp bản mệnh cải thiện mối quan hệ với người thân, nhất là với những ai lâu ngày không liên lạc.

Đúng 7h ngày CÁ THÁNG 4: Top các con giáp sự nghiệp VƯỢNG PHÁT, tiền bạc LÃI TO THẮNG ĐẬM, tình duyên THUẬN BUỒN XUÔI GIÓ, sức khỏe DẺO DAI - Ảnh 2
Tử vi hôm nay Tam Hội chỉ ra cho con giáp tuổi Tuất cách hợp tác làm ăn phù hợp văn minh, uy tín. Ảnh minh họa: Internet

Nhờ Thiên Tài trợ mệnh, tuổi Tuất gặp nhiều thuận lợi trong tài chính. Nếu đang làm một số nghề tay trái, bản mệnh có thể thu được một khoản không nhỏ nhờ những công việc bên lề này.

Kim - Thổ tương sinh mang lại năng lượng dồi dào cho con giáp tuổi Tuất, khi có sức khỏe bạn thực hiện được rất nhiều việc, thậm chí bạn còn lan tỏa được sự tích cực của mình cho mọi người. Tuy nhiên, hôm nay đừng vì vui quá mà uống nhiều rượu bia đấy nhé.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đồng hồ điểm vào lúc 12h00 ngày cuối cùng của tháng 3 (31/03/2022): Những con giáp sau đây CHUYỂN MÌNH BẤT NGỜ, tiền cũng theo đó mà THĂNG TIẾN

Đồng hồ điểm vào lúc 12h00 ngày cuối cùng của tháng 3 (31/03/2022): Những con giáp sau đây CHUYỂN MÌNH BẤT NGỜ, tiền cũng theo đó mà THĂNG TIẾN

Vào đúng ngày cuối cùng của tháng 3 năm 2022 là dịp đón rất nhiều may mắn của 3 con giáp dưới đây!

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi Tử vi Nhâm Dần 2022 tử vi 2022 tử vi may mắn tử vi nhâm dần con giáp tử vi con giáp nhâm dần con giáp 2022

TIN MỚI NHẤT

Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Video 43 phút trước
Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Sao quốc tế 59 phút trước
Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Sao quốc tế 1 giờ 2 phút trước
Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Xã hội 2 giờ 21 phút trước
Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 2 giờ 32 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ