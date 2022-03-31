Đúng 7h ngày CÁ THÁNG 4: Top các con giáp sự nghiệp VƯỢNG PHÁT, tiền bạc LÃI TO THẮNG ĐẬM, tình duyên THUẬN BUỒN XUÔI GIÓ, sức khỏe DẺO DAI

Dần ngoại giao giỏi, có nhiều mối quan hệ tốt. Chơi với ai tuổi Dần cũng để lại những ấn tượng tốt đẹp và ngày hôm nay bạn thực sự đã ghi được dấu ấn trong lòng người khác. Người ấy thực sự quý mến bạn, muốn tạo cơ hội cho bạn. Thật may là bạn đã quen được một nhân vật lớn và chắc chắn sẽ hỗ trợ cho bạn rất nhiều trong sự nghiệp.

Tuổi Sửu

Công việc của tuổi Sửu trong ngày này diễn ra dễ dàng. Sự tỉnh táo, khôn ngoan và cách ứng biến linh hoạt giúp bản mệnh nắm bắt tốt các cơ hội chuyển mình tốt. Nhưng tuổi Sửu đừng vì thế mà chủ quan hay ỷ lại, chỉ có cố gắng mới đem lại thành công lâu bền nhất.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm đong đầy yêu thương. Các cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu có thể bắt đầu tính tới chuyện về chung một nhà. Người độc thân cũng dễ dàng tìm được một nửa yêu thương trong các mối quan hệ bạn bè xưa cũ.

Vận trình tài lộc tăng tiến. Thu nhập – chi tiêu được con giáp này khéo léo cân đối, ngoài ra còn tích cóp một khoản dư dả.

Tuổi Tuất

Tử vi ngày 1/4, Tam Hội chỉ ra cho con giáp tuổi Tuất cách hợp tác làm ăn phù hợp văn minh, uy tín. Thậm chí nó còn giúp bản mệnh cải thiện mối quan hệ với người thân, nhất là với những ai lâu ngày không liên lạc.

Tử vi hôm nay Tam Hội chỉ ra cho con giáp tuổi Tuất cách hợp tác làm ăn phù hợp văn minh, uy tín. Ảnh minh họa: Internet

Nhờ Thiên Tài trợ mệnh, tuổi Tuất gặp nhiều thuận lợi trong tài chính. Nếu đang làm một số nghề tay trái, bản mệnh có thể thu được một khoản không nhỏ nhờ những công việc bên lề này.

Kim - Thổ tương sinh mang lại năng lượng dồi dào cho con giáp tuổi Tuất, khi có sức khỏe bạn thực hiện được rất nhiều việc, thậm chí bạn còn lan tỏa được sự tích cực của mình cho mọi người. Tuy nhiên, hôm nay đừng vì vui quá mà uống nhiều rượu bia đấy nhé.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm