Tử vi ngày 31/3/2022 của 12 con giáp: Tuổi Tý BỎ XA đối thủ, tuổi Tỵ cần NẮM CHẮC CƠ HỘI ĐỔI ĐỜI, tuổi Tuất cẩn trọng TRÁNH VẠ MIỆNG

Vận trình công việc của tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra hanh thông. Đường công danh vô cùng xán lạn, các cơ hội thăng tiến trong công việc cũng trở nên rõ nét hơn. Tuổi Tý dễ dàng phát huy tối đa thế mạnh của mình, mở đường cho việc tiến xa hơn trong tương lai.

Vận trình tài lộc có biến động. Con giáp này cần chia nhỏ số tiền ra, đừng quên trích một khoản cho việc tiết kiệm.

Vận trình tình cảm tươi sáng. Đời sống hôn nhân không tránh khỏi những cãi vả, hờn ghen nhưng suy cho cùng nó cũng là gia vị cần thiết của tình yêu. Người độc thân cần cởi mở, chân thành hơn thì mới mong chinh phục được người mình thương nhớ.

Vận trình công việc của tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra hanh thông. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 31/3/2022 hôm nay, dưới ảnh hưởng của cục diện tương xung, sự nghiệp của tuổi Sửu phát triển theo chiều hướng không mong muốn. Sự lơ là nguyên nhân chính khiến con giáp này dễ gặp phải khúc mắc ngay cả trong những công việc tưởng chừng quen thuộc.

Tuổi Sửu cần cẩn thận khi đưa ra quyết định. Ảnh minh họa: Internet

Vì thế, trong ngày mới hôm nay bản mệnh cần hết sức cẩn thận mỗi khi đưa ra quyết định và tránh những hành động nông nổi, gây thêm phiền phức và tốn thời gian khắc phục của chính bản thân mình và thậm chí là cả mọi người xung quanh.

Hôm nay tử vi còn đặc biệt khuyên con giáp này nên tránh gây mâu thuẫn với cấp trên của mình. Nếu ý kiến có bất đồng, đôi bên cũng nên trao đổi một cách thiện chí, chớ nâng cao quan điểm của bản thân, hạ thấp quan điểm của người khác.

Tuổi Dần

Thương Quan giáng họa, người tuổi Dần dễ rơi vào cảnh bế tắc trong công việc. Bạn có thể bị cấp trên chèn ép, không tạo cơ hội để phát huy được điểm mạnh của cá nhân mình.

Đây có lẽ là thời điểm thích hợp để bản mệnh bước chậm lại và nhận ra những vấn đề tồn tại xung quanh mình. Nếu giữa bạn và lãnh đạo có khúc mắc thì cần nhanh chóng giải quyết, chớ để lâu ngày không có lợi cho sự phát triển của bạn.

Mộc khắc Thổ còn cho thấy mối quan hệ của con giáp này với nửa kia không được như ý muốn. Bạn không nên trút giận lên đầu người ấy, dù có đang phải chịu căng thẳng hay mệt mỏi vì áp lực ngoài xã hội

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 31/3/2022 hôm nay, công việc của tuổi Mão tiến triển tương đối thuận lợi. Nếu muốn đưa ra những kế hoạch thực sự phù hợp với sự phát triển trong tương lai thì con giáp này cần phải đánh giá năng lực bản thân và tình huống trước mắt hợp lý hơn.

Công việc của tuổi Mão tiến triển tương đối thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt là người trẻ tuổi cũng không nhất thiết phải tự mình quyết định mọi việc, nhất là khi đứng trước những công việc quan trọng hoặc trước những sự lựa chọn khó khăn. Nếu còn nhiều điều băn khoăn, bản mệnh hãy thử trao đổi với những người giàu kinh nghiệm.

Theo quan niệm dân gian hôm nay là ngày tốt để làm mọi việc. Do vậy, bản mệnh nên sắp xếp thực hiện những công việc quan trọng để gặp nhiều thuận lợi, may mắn.

Tuổi Thìn

Chính Quan chiếu mệnh, người tuổi Thìn nhận được sự tin tưởng của mọi người nhờ tinh thần làm việc nghiêm túc, cẩn thận. Lãnh đạo có thể sẽ giao cho bạn phụ trách nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Đây chính là thời điểm để bạn vươn lên khẳng định bản thân. Đừng chần chừ, do dự khi cơ hội xuất hiện trước mắt mình. Hãy tin tưởng vào năng lực của bản thân và tự tin thể hiện khả năng của mình, bởi bạn chẳng hề thua kém bất cứ ai.

Thổ sinh Kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và những người khác giới khá tốt đẹp. Nếu còn độc thân, bạn nên mở lòng với mọi người xung quanh, cho những người thật lòng dành tình cảm cho mình cơ hội tiếp xúc gần hơn.

Tuổi Tỵ

Xem tử vi hôm nay thứ 5 ngày 31/3/2022 của 12 con giáp cho thấy, vận trình công việc của tuổi Tỵ trong ngày hôm nay diễn ra không quá phức tạp. Đặc biệt những người làm trong lĩnh vực kinh doanh vô cùng thuận lợi. Những người làm công ăn lương có vận trình bình bình, không có gì đặc sắc.

Vận may tài lộc đã gõ cửa và cận kề, chỉ đợi con giáp này nhạy bén nắm bắt. Ảnh minh họa: Internet

Vận may tài lộc đã gõ cửa và cận kề, chỉ đợi con giáp này nhạy bén nắm bắt.

Báo hiệu những mâu thuẫn, xung đột gay gắt giữa các thành viên trong nhà đối với con giáp này. Trước những tin đồn thất thiệt, người trong cuộc nên cố gắng dành cho nhau sự tin tưởng nhất định.

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay thứ Năm ngày 31/3/2022 hôm nay là ngày thích hợp để tuổi Ngọ đầu tư, làm ăn. Khả năng nhìn nhận và đánh giá tình hình chuẩn xác sẽ giúp con giáp này sẽ nhanh chóng tìm được những mối đầu tư hoặc đối tác hứa hẹn.

Với người làm công ăn lương, bản mệnh là người quen biết lâu càng được yêu mến. Con giáp này nên chú ý hơn trong việc mở rộng các mối quan hệ xã giao, tạo đà cho sự phát triển sự nghiệp trong tương lai.

Cục diện Hỏa sinh Thổ cho thấy trong gia đình, bản mệnh thường xuyên trò chuyện, giao lưu với con cái mỗi ngày. Con giáp này muốn mình trở thành người bạn đáng tin cậy của con cái, cùng con cái vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Tuổi Mùi

Thiên Quan cho thấy người tuổi Mùi là con giáp có chí tiến thủ và rất độc lập, mạnh mẽ. Một khi đã xác định được đích đến cho mình, bạn sẽ cố gắng thực hiện đến cùng, bất chấp việc có bị mọi người xung quanh phản đối hay không.

Tuy nhiên, thái độ ấy dễ đẩy bạn vào tình cảnh mâu thuẫn, bất đồng ý kiến với đồng nghiệp, và quan trọng là lãnh đạo. Bạn cần chú ý hơn đến việc lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh và dung hòa với mọi người.

Thiên Quan cho thấy người tuổi Mùi là con giáp có chí tiến thủ và rất độc lập, mạnh mẽ. Ảnh minh họa: Internet

Nếu có ý định xuất hành vào ngày thứ 5, bản mệnh nên đi theo những hướng tốt đã được chỉ ra để công việc thêm phần may mắn, giảm bớt những rắc rối không mong muốn. Hướng tốt là hướng Đông Nam và hướng Tây Bắc.

Tuổi Thân

Vận trình công việc của tuổi Thân trong ngày hôm nay diễn ra khó khăn. Công việc tưởng chừng hoàn thành tới nơi thì bị tiểu nhân quấy phá và gây ra những hậu quả nặng nề. Ngoài ra, sự chủ quan của con giáp này cũng đáng lên án, đặc biệt là khi đứng trước những quyết định quan trọng.

Vận trình tình cảm gặp nhiều rắc rối. Sinh ra nhiều bất lợi trong đời sống hôn nhân. Mâu thuẫn vợ chồng lên tới đỉnh điểm vì không tìm được bất cứ tiếng nói chung nào giữa hai người.

Vận trình tài lộc bấp bênh. Thu nhập không ổn định đặt ra cho bản mệnh nhiều nỗi lo toan, nhất là gánh nặng cơm áo gạo tiền.

Tuổi Dậu

Xem tử vi ngày mới cho thấy, công việc của người tuổi Dậu diễn ra suôn sẻ, kế hoạch gì cũng được tiến hành đúng như ý muốn. Tuy nhiên, con giáp này đang làm việc mà thiếu đi mục tiêu rõ ràng, vì thế mà chưa đạt được thành tựu vang dội.

Nhờ có sự thận trọng và cân đong đo đếm kỹ lưỡng mà con giáp này tiết kiệm được cho mình một khoản đáng kể.

Chuyện tình cảm truân chuyên. Người mong cầu tình yêu thì chẳng tìm lấy nổi cho mình người bạn tri kỷ. Kẻ đang có hạnh phúc bên mình thì lại không biết trân trọng.

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Năm ngày 31/3/2022 hôm nay, tuổi Tuất cảm thấy căng thẳng, lo lắng khi phải đối diện với những khó khăn. Tuy nhiên, chính những cảm xúc tiêu cực ấy lại càng khiến mọi việc trở nên nan giải hơn. Hãy học cách quan sát sự việc theo chiều hướng tích cực hơn.

Tuổi Tuất cảm thấy căng thẳng, lo lắng khi phải đối diện với những khó khăn. Ảnh minh họa: Internet

Thổ vượng cho thấy nhiều khi con giáp này quá cố chấp với những suy nghĩ của mình, khiến những việc vốn đơn giản lại thành ra phức tạp. Hãy thử quan sát vấn đề dưới một góc độ khác, bản mệnh sẽ tìm ra hướng đột phá để giải quyết vấn đề.

Ngoài ra hôm nay do tương hình tác động, những lời nói thiếu suy nghĩ của tuổi Tuất dễ gây tổn thương cho người khác. Tốt nhất, bản mệnh nên suy nghĩ thật kỹ trước khi cất lời hoặc có bất cứ hành động gì.

Tuổi Hợi

Thổ khắc Thủy, mối quan hệ giữa tuổi Hợi và người nhà không được êm ấm. Bạn cảm thấy lạc lõng, cô độc khi luôn phải nhận lại sự phản đối của các thành viên trong gia đình, đặc biệt là trong những quyết định lớn lao.

Trước mắt, bạn hãy dành thời gian để kiểm điểm bản thân xem sao. Chớ vội oán trách mọi người, hãy tự đánh giá xem quyết định của mình liệu có sai sót ở đâu không, vì sao mình lại không nhận được sự đồng tình, ủng hộ.

Kiếp Tài khuyên bạn cần phải đề phòng những kẻ tiểu nhân có thể xuất hiện trong công việc. Kẻ tiểu nhân khiến cho công việc của bạn liên tiếp gặp phải trục trặc, tốn thêm nhiều thời gian và công sức mới có thể khắc phục hoàn toàn.

(*)Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.