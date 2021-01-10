Đúng 7 ngày tới: 4 con giáp mở rộng cửa đón thần tài vào nhà, cẩn thận kẻo tiền đè ngộp thở

Tâm linh - Tử vi 10/01/2021 05:54

Làm chơi hưởng thật, tiền của chất như núi, cứ vơi lại đầy chính là phúc lộc trời cho 4 con giáp may mắn nhất tử vi tuần mới này.

Xem tử vi tuần mới cho thấy, nếu thuộc 4 con giáp may mắn ngút trời này gia chủ sẽ ăn sung mặc sướng, tiền đè ngộp thở, muốn khổ cũng không được. 

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Mọi gian truân đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho tiền tài viên mãn, phú quý an nhàn tràn vào đời con giáp giàu có này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn dù là đàn ông hay phụ nữ đều thông minh, khôn khéo, không sợ khổ cực. Họ dám dấn thân, không sợ thất bại, chí thú làm ăn nên càng nỗ lực vươn lên càng thành công rực rỡ, của nả chất đống.

Tử vi 7 ngày tới cho thấy, trong tuần mới con giáp may mắn này sẽ được cát tinh soi chiếu, thần tài dúi tiền vào tay. Mọi gian truân đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho tiền tài viên mãn, phú quý an nhàn tràn vào đời con giáp giàu có này. 

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Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, thu nhập tăng vọt nên Mão cứ thế mà phất, muốn khổ cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Dĩ hòa vi quý, sống thiện lương nên Mão chưa bao giờ hãm hại bất cứ ai. Ngược lại, họ luôn là con mồi của những kẻ ghen ăn tức ở, xấu tính. May mắn thay, nhờ được quý nhân nâng đỡ nên Mão vượt qua mọi kiếp nạn mà không hề hấn gì.

Khổ tận cam lai, sau những thăng trầm Mão sẽ được hái trái ngọt với cơ hội đổi đời trong 7 ngày tới. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, thu nhập tăng vọt nên Mão cứ thế mà phất, muốn khổ cũng không được. 

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Cuối tuần rung đùi hốt bạc chính là tử vi tuần mới của Ngọ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ham học hỏi, không ngừng khám phá và hoàn thiện bản thân nên Ngọ luôn “đắt giá” chốn công sở. Được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp kiêng nể, sự nghiệp của con giáp giàu sang này thăng tiến nhanh như diều gặp gió.

Đầu tuần thần tài điểm danh, giữa tuần số dư trong tài khoản được cộng thêm liên tục, cuối tuần rung đùi hốt bạc chính là tử vi tuần mới của Ngọ. 

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Tuất chỉ cần tận dụng thời cơ trời cho ắt sẽ ôm cả núi tiền vào người, chẳng cần nhọc công vẫn sung sướng như tiên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tháng 1/2021 chính là thời hoàng kim để con giáp may mắn này vét cạn túi thần tài, làm đâu thắng đó. Những thành quả trong công việc giúp Tuất khẳng định được chỗ đứng của mình chốn công sở, cuối năm sung túc đủ đầy.

Trong tuần mới, Tuất chỉ cần tận dụng thời cơ trời cho ắt sẽ ôm cả núi tiền vào người, chẳng cần nhọc công vẫn sung sướng như tiên.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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