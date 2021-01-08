Chúc mừng 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tiền của ùn ùn chui vào túi, giàu bất thình lình trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 08/01/2021 14:51

Nhờ có cát tinh soi chiếu, thần tài dẫn đường, những con giáp may mắn này sẽ ôm trọn lộc trời, sung túc đủ đầy, đời sang trang mới.

Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, càng gần Tết Nguyên đán càng giàu sang sung túc chính là phúc lộc trời cho 3 con giáp may mắn này trong 21 ngày tới. 

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Sau Tết âm lịch con giáp giàu có này sẽ có cơ may trúng số phát tài, ngủ một đêm thức dậy đã có tiền tỷ trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh Thân là con giáp may mắn, khôn ngoan, không sợ khổ cực nên càng vững vàng kiên định càng đắc tài đắc lộc. Sách tử vi năm 2021 có nói, tháng 1 chính là thời hoàng kim để con giáp giàu sang này phất lên ngoạn mục.

Làm một hưởng mười, vận tài lộc đỏ chót như son nên Thân sẽ kiếm được nhiều tiền, thăng quan tiến chức ầm ầm. Sau Tết âm lịch con giáp giàu có này sẽ có cơ may trúng số phát tài, ngủ một đêm thức dậy đã có tiền tỷ trong tay. 

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Cả năm Tân Sửu 2021 nằm duỗi mà ăn, tình duyên như ý nên Tý chẳng cần lo nghĩ bất cứ điều gì - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tý là người thông minh, tinh tế và biết nắm bắt thời cơ trời cho. Ai khổ mặc ai, con giáp tài năng này vẫn vươn lên làm đại gia, có của ăn của để chất đống ngay từ thuở độc thân mà không cần dựa dẫm vào bất cứ ai.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, 21 ngày tới Tý sẽ làm ăn vượng phát, quơ tay hốt bạc. Cả năm Tân Sửu 2021 nằm duỗi mà ăn, tình duyên như ý nên Tý chẳng cần lo nghĩ bất cứ điều gì, chỉ việc tận hưởng vinh hoa. 

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Mão đừng vội nản lòng bởi nhà đẹp xe sang, bạc tiền dư dả chính là tương lai Mão nắm chắc trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Sống thiện lương, chân thành và sẵn sàng đỡ đần người khác mà không hề suy tính thiệt hơn nên Mão được bề trên ưu ái, trời Phật nâng đỡ. Sau những thử thách của số phận Mão sẽ hút cạn lộc trời, công danh sự nghiệp thăng tiến ầm ầm.

Nếu gặp khó khăn trong công việc Mão đừng vội nản lòng bởi nhà đẹp xe sang, bạc tiền dư dả chính là tương lai bạn nắm chắc trong tay.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Đúng ngày mai, thứ Bảy 9/1: Top con giáp vươn mình làm đại gia, gánh tiền mỏi lưng, vàng chất chật két

Chỉ cần đồng hồ điểm đúng 0h ngày 9/1/2021 những con giáp may mắn này sẽ gặp thời đổi vận, giàu bất thình lình, ôm tiền tỷ vào túi chỉ trong chớp mắt.

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