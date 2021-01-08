Đúng ngày mai, thứ Bảy 9/1: Top con giáp vươn mình làm đại gia, gánh tiền mỏi lưng, vàng chất chật két

Tâm linh - Tử vi 08/01/2021 14:10

Chỉ cần đồng hồ điểm đúng 0h ngày 9/1/2021 những con giáp may mắn này sẽ gặp thời đổi vận, giàu bất thình lình, ôm tiền tỷ vào túi chỉ trong chớp mắt.

Xem tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy, top con giáp may mắn này sẽ giàu sang hưng thịnh, vận đỏ như son, muốn khổ cũng không được trong thứ Bảy tới. 

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Chỉ cần bước sang ngày 9/1 Thân sẽ có tài vận hanh thông, thu nhập tăng vọt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân nổi tiếng là con giáp nhanh nhẹn, ngoan cường, không sợ thất bại nên dù sinh ra trong nghèo khó vẫn không đầu hàng số phận. Có gan làm giàu, ý chí vươn lên nên Tân Sửu 2021 sẽ giúp con giáp giàu sang này chạm đỉnh vinh quang.

Tử vi ngày mới cho thấy, chỉ cần bước sang ngày 9/1 Thân sẽ có tài vận hanh thông, thu nhập tăng vọt. Vận tình duyên của Thân cũng ấm êm viên mãn, hạnh phúc an yên khiến ai cũng thầm ganh tỵ. 

Tuổi Mão

Được sao Thiên Ấn đưa đường chỉ lối nên Mão sẽ có ngày mới thăng hoa ngoạn mục. Cơ hội làm giàu tìm đến tận cửa nên dù làm thuê hay làm chủ con giáp giàu sang này cũng vượng lộc vượng tài, tiền nhiều vô kể.

Khổ tận cam lai, sau những khốn khổ Mão sẽ trúng quả đậm với lợi nhuận khổng lồ từ công việc làm ăn. Không thành rồng cũng thành phượng, cứ thế mà phất là lộc lá trời cho con giáp may mắn hơn người này.

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Của nả chất đống, cứ vơi lại đầy nên càng về cuối tháng 1/2021 con giáp giàu sang này phất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ thông minh, bản lĩnh, không ngần ngại thử sức ở lĩnh vực mới nên càng chí thú làm ăn, tin vào chính mình càng đắc tài đắc lộc. Số trời đã định, chỉ cần đồng hồ điểm 0h ngày 9/1 con giáp may mắn này sẽ đếm tiền sái tay.

May túi ba gang để chứa tiền, của nả chất đống, cứ vơi lại đầy nên càng về cuối tháng 1/2021 con giáp giàu sang này phất. 

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Con giáp may mắn này sẽ ôm hết lộc lá trong thiên hạ vào nhà, giàu nứt đố đổ vách - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Thiện lương, tử tế, biết đối nhân xử thế nên Mùi chưa bao giờ sợ hãi trước những thử thách của cuộc đời. Ai khổ mặc ai, Mùi vẫn đường đường chính chính vươn lên làm đại gia, càng về hậu vận càng sung túc viên mãn.

Thần tài dúi tiền vào tay, bề trên hết lòng chiếu cố nên con giáp may mắn này sẽ ôm hết lộc lá trong thiên hạ vào nhà, giàu nứt đố đổ vách.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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