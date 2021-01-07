Top con giáp đi đâu cũng gặp quý nhân, làm gì cũng may mắn thành công, tháng 2/2021 vàng rải khắp sân

Tâm linh - Tử vi 07/01/2021 07:19

Số phận an bài, chỉ cần bước chân vào tháng 2/2021 những con giáp may mắn này sẽ rũ sạch vận đen, vươn lên đổi đời chỉ trong chớp mắt.

Chỉ cần thuộc top con giáp may mắn này gia chủ sẽ đại phú đại quý, phúc lộc song toàn trong tháng 2 năm Tân Sửu 2021

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Trong tháng 2/2021 nhờ có cát tinh soi chiếu Sửu sẽ một bước đổi đời, đi đến đâu là hốt tiền đến đấy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh Sửu là con giáp chăm chỉ, cần tiến và không ngừng phấn đấu để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Đây là lý do vì sao dù làm công ăn lương, sinh ra trong nghèo khó nhưng Sửu vẫn vươn lên thành đại gia, giàu sang chạm đỉnh ngay từ thuở độc thân.

Càng chí thú làm ăn, dám dấn thân con giáp giàu có này càng đắc tài đắc lộc, phất lên ngoạn mục. Trong tháng 2/2021 nhờ có cát tinh soi chiếu Sửu sẽ một bước đổi đời, đi đến đâu là hốt tiền đến đấy. 

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Mùi hãy chớp lấy thời cơ để gánh tiền vào nhà, nằm duỗi mà ăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Là con giáp nhạy cảm, tinh tế, không sợ thất bại nên càng nằm gai nếm mật con giáp bản lĩnh này càng gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp. Thăng tiến cực nhanh, tiền tài viên mãn, số dư tăng liên tục nên Mùi muốn nghèo cũng không được.

Sách tử vi năm Tân Sửu 2021 có nói, tháng 2 tới chính là đỉnh điểm vận may của Mùi. Thế nên, Mùi hãy chớp lấy thời cơ để gánh tiền vào nhà, nằm duỗi mà ăn. 

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Nhà cao cửa rộng, xế hộp siêu sang là những gì trời đã an bài cho con giáp giàu sang vô đối này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Chân thành, có trách nhiệm và nỗ lực không ngừng để theo đuổi đam mê nên Tuất chưa bao giờ chùn chân mỏi gối. Càng bị số phận thử thách con giáp ngoan cường này càng gan lì, làm chủ thời cuộc.

Khổ tận cam lai, sau  những thăng trầm Tuất sẽ nhận được thành quả xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Nhà cao cửa rộng, xế hộp siêu sang là những gì trời đã an bài cho con giáp may mắn này.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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