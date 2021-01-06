Từ đây đến Tết âm lịch, 3 con giáp hốt vàng hốt bạc, ngồi chơi tiền cũng ùa vào túi

Tâm linh - Tử vi 06/01/2021 14:48

Khổ tận cam lai, từ đây đến Tết âm lịch những con giáp may mắn này sẽ rũ sạch vận xui, vươn mình thành đại gia khiến ai cũng trầm trồ thán phục.

Những tháng đầu năm Canh Tý 2020 khốn khó bao nhiêu thì tháng cuối cùng của năm top con giáp may mắn này sẽ trúng quả đậm với lương thưởng tăng vọt, giàu sang chạm đỉnh. 

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Song hỷ lâm môn, tình duyên viên mãn, ăn nên làm ra chính là lá số tử vi trời đã an bài cho Hợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Nhân hậu, hiền lành và biết nghĩ cho người khác nên ai cũng tưởng Hợi dễ bắt nạt nhưng thực tế lại không như thế. Hợi nhìn xa trông rộng, có gan làm giàu, không sợ thất bại nên càng chí thú làm ăn con giáp giàu có này càng vượng lộc vượng tài.

Bước chân vào tháng Chạp năm Canh Tý người tuổi Hợi sẽ chuẩn bị tinh thần để đón mưa tài lộc ùa vào nhà. Song hỷ lâm môn, tình duyên viên mãn, ăn nên làm ra chính là lá số tử vi trời đã an bài cho Hợi. 

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Tý sẽ có tháng cuối cùng của năm Canh Tý ngập trong biển tiền, muốn khổ cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý thông minh, nhanh nhẹn, không sợ thất bại nên càng biết cách kiếm tiền càng giỏi đầu tư. Họ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, chẳng cần cậy nhờ ai vẫn vươn lên làm đại gia, lắm của nhiều tiền.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm bất ổn con giáp giàu sang này sẽ có tháng cuối cùng của năm Canh Tý ngập trong biển tiền, muốn khổ cũng không được. 

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Thìn vươn mình làm đại gia, phải mua thêm két sắt để chứa tiền mới xuể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp sinh ra đã may mắn hơn người, có số phú quý phát tài. Thế nên, nếu người khác phải trầy da tróc vảy mưu sinh thì Thìn dễ dàng gặt hái những thành công đáng nể trong sự nghiệp. Tuy nhiên, Thìn không hề ỷ lại vào những gì mình đang có mà tự thúc đẩy bản thân phải nỗ lực mỗi ngày để chứng minh năng lực.

Vậy nên, tháng Chạp tới chính là cơ hội nghìn năm có một để Thìn vươn mình làm đại gia, phải mua thêm két sắt để chứa tiền mới xuể.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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