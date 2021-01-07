Đúng 5 ngày tới, 3 con giáp may mắn bất ngờ, được lộc trời cho, giàu ú ụ chỉ sau một đêm

Tâm linh - Tử vi 07/01/2021 18:56

Nhờ được lộc trời cho, thần tài gõ cửa, những con giáp may mắn này sẽ giàu bất thình lình, ngủ một đêm thức dậy đã có nhà cao cửa rộng trong 5 ngày tới.

Sách trời chỉ rõ, nếu thuộc 3 con giáp may mắn này gia chủ sẽ giàu bất thình lình, tiền tiêu không hết, thức trắng đêm đếm cũng không xuể.

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Chẳng những kiếm được bộn tiền, quơ tay hốt vàng con giáp giàu sang này còn dư sức giúp đỡ gia đình- Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi năm 2021 đã nói, đây chính là năm may mắn nhất của người tuổi Dần, đặc biệt là tháng 1. Thế nên, trong 5 ngày tới Dần sẽ chạm tay vào ước mơ với công việc thuận buồm xuôi gió, làm gì cũng hanh thông như ý.

Chẳng những kiếm được bộn tiền, quơ tay hốt vàng con giáp giàu sang này còn dư sức giúp đỡ gia đình, anh chị em làm ăn để đổi vận. 

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Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cả năm giàu sụ chính là phúc lộc Hợi xứng đáng nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Nổi tiếng là người hiền lành, chưa bao giờ dùng mưu hèn kế bẩn để hãm hại ai nên Hợi được quý nhân thương yêu, trời Phật nâng đỡ. Dù gặp phải khó khăn, bị tiểu nhân hãm hại con giáp giàu có này vẫn vững vàng vượt qua tất cả.

Khổ tận cam lai, nhờ được thần tài ghi tên trong sổ vàng nên Hợi sẽ có 5 ngày tới đại phú đại quý. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cả năm giàu sụ chính là phúc lộc Hợi xứng đáng nhận được. 

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Đầu năm phúc lộc tề tựu, giữa năm phú quý theo chân, cuối năm phát tài cực to là tử vi năm Tân Sửu 2021 trời đã an bài cho Tý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Thông minh, sáng tạo, dám dấn thân nên người tuổi Tý chẳng cần cậy nhờ ai cũng có cơ ngơi đồ sộ. Những ngày đầu năm 2021 liên tục bị thị phi bủa vây, lành ít dữ nhiều nhưng 5 ngày tới Tý sẽ nhanh chóng lấy lại những gì đã mất.

Chẳng những dạy cho phường tiểu nhân bài học nhớ đời, Tý còn chạm đỉnh giàu sang, rung đùi hưởng lộc. Đầu năm phúc lộc tề tựu, giữa năm phú quý theo chân, cuối năm phát tài cực to là tử vi năm Tân Sửu 2021 trời đã an bài cho Tý.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Năm Tân Sửu 2021 chính là thời hoàng kim giúp 3 con giáp may mắn này gặp thời đổi vận, nghèo mấy cũng phú quý phát tài, tiêu tiền khỏi nghĩ.

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