Vất vả đã qua, thời tới cản không nổi: 3 con giáp tài vận rực rỡ, thăng chức tăng lương ầm ầm trong năm 2021

Tâm linh - Tử vi 07/01/2021 12:17

Năm Tân Sửu 2021 chính là thời hoàng kim giúp 3 con giáp may mắn này gặp thời đổi vận, nghèo mấy cũng phú quý phát tài, tiêu tiền khỏi nghĩ.

Sau những thăng trầm, khốn khó những con giáp may mắn này sẽ được hái trái ngọt với phúc lộc song toàn, tiền ầm ầm chui vào túi. 

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Chẳng những ăn nên làm ra, Ngọ còn đắc tài đắc lộc, có cơ hội trúng số độc đắc, bạc tỷ chui vào túi ầm ầm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trời sinh Ngọ là người có khả năng sáng tạo, ham học hỏi và thích dịch chuyển. Nhờ đi nhiều, hiểu rộng nên dù sinh ra trong nghèo khổ Ngọ vẫn vươn lên nhanh chóng, có cuộc sống đủ đầy, sung túc, sự nghiệp hanh thông thuận lợi.

Bước chân vào năm Tân Sửu 2021 vận tài lộc của con giáp giàu có này càng thịnh vượng. Chẳng những ăn nên làm ra, Ngọ còn đắc tài đắc lộc, có cơ hội trúng số độc đắc, bạc tỷ chui vào túi ầm ầm. 

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Nếu đang có người yêu, cả hai sẽ nên duyên vợ chồng, được hai bên gia đình tác hợp trong năm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Có tham vọng, không sợ khổ cực nên càng chí thú làm ăn người tuổi Dậu càng lắm của nhiều tiền. Hơn cả, nhờ khéo léo, biết cách tận dụng thời cơ nên công danh của con giáp giàu sang này rộng mở thênh thang, càng về cuối năm Tân Sửu 2021 càng vượng phát.

Không chỉ tài lộc, vận tình duyên của Dậu cũng ấm êm viên mãn. Nếu đang có người yêu, cả hai sẽ nên duyên vợ chồng, được hai bên gia đình tác hợp trong năm nay. 

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Mão sẽ chuyển mình ngoạn mục với lộc lá theo chân, may mắn lại gần, chẳng cần nhọc công tiền cũng ùa vào két ầm ầm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão nổi tiếng là con giáp tham công tiếc việc, chỉ cần đạt được kết quả như mong muốn Mão sẽ làm việc quên mình, không quản ngày đêm. Thế nên, Mão được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp kiêng nể, thăng tiến ầm ầm.

Từ đây đến cuối năm 2021 Mão sẽ chuyển mình ngoạn mục với lộc lá theo chân, may mắn lại gần, chẳng cần nhọc công tiền cũng ùa vào két ầm ầm.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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