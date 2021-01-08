Tử vi thứ Bảy ngày 9/1/2021 của 12 con giáp: Hợi vàng rải khắp sân, Sửu kiệt sức vì đếm tiền, Thìn cẩn thận tiểu nhân ám hại

Bị họa tiểu nhân đeo bám nên Tý lành ít dữ nhiều, liên tục gặp phải tai họa khó lường. Thế nên, Tý cần thận trọng trong mọi điều, đừng dục tốc bất đạt kẻo tiền của đội nón ra đi, trúng mưu kế của kẻ xấu.

Tử vi thứ Bảy ngày 9/1/2021 của 12 con giáp cho thấy vận số hung cát đan xen, thăng trầm bất ổn nên bản mệnh cần cảnh giác cao độ kẻo họa ập xuống đầu.

Dần đừng quá cứng nhắc trong công việc, hãy học cách lắng nghe, chia sẻ và thấu hiểu nếu không bạn sẽ phải trả giá đắt cho sai lầm của mình. Vận tình duyên của Dần khá ảm đạm, nếu không làm chủ cảm xúc của mình bạn sẽ khiến chuyện tình đi vào ngõ cụt.

Sửu sẽ có tử vi ngày mới đỏ chót như son với thần tài đưa đường chỉ lối, quý nhân hết lòng tương trợ. Buổi sáng kiếm được bộn tiền, buổi trưa lộc lá hanh thông, buổi tối chong đèn đếm tiền chính là lá số trời đã an bài cho con giáp may mắn này.

Cuối tuần này Mão sẽ nằm trên đống vàng, cứ thế mà phất khiến ai cũng hờn - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 9/1/2021 của Mão

Được sao Thiên Ấn dẫn lối nên Mão sẽ có tử vi thứ Bảy ngày 9/1/2021 thăng hoa viên mãn. Không chỉ có cơ hội mới trong công việc, con giáp may mắn này còn trúng lớn với công việc mình đang theo đuổi. Cuối tuần này Mão sẽ nằm trên đống vàng, cứ thế mà phất khiến ai cũng hờn.

Tử vi thứ Bảy ngày 9/1/2021 của Thìn

Thìn sinh ra đã may mắn hơn người, dễ dàng có được thứ mình muốn nên khá ỷ lại. Chính vì thế Thìn sẽ phạm phải sai lầm khá lớn trong công việc vào hôm nay. Thìn cần nghiêm khắc với bản thân hơn, nếu không bạn ắt sẽ mất tất cả những gì đang có.

Tử vi thứ Bảy ngày 9/1/2021 của Tỵ

Hao tài tốn của, làm ăn khó khăn nên Tỵ cần thận trọng trong mọi việc. Tỵ cũng đừng quên chăm sóc sức khỏe thật tốt kẻo làm việc quá sức gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến bản thân. Chỉ cần sóng gió qua đi Tỵ sẽ lại may mắn phát tài, tình tiền viên mãn.

Chỉ cần nằm chơi tiền cũng ùa vào két chính là lá số tử vi ngày mới của Ngọ - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 9/1/2021 của Ngọ

Cục diện Tương Hội giúp Ngọ có ngày mới ngập tràn hạnh phúc bên một nửa của mình. Cả hai sẽ có ngày cuối tuần an nhàn, thảnh thơi, không chút ưu phiền. Chỉ cần nằm chơi tiền cũng ùa vào két chính là lá số tử vi ngày mới của Ngọ.

Tử vi thứ Bảy ngày 9/1/2021 của Mùi

May mắn tiền bạc sẽ giúp Mùi làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật trong hôm nay. Thế nên, nếu đang có ý định thử sức ở lĩnh vực mới thì đây chính là cơ hội nghìn năm có một để Mùi vươn mình làm đại gia, giàu nứt đố đổ vách.

Tử vi thứ Bảy ngày 9/1/2021 của Thân

Cả tình duyên lẫn tài vận đều ngập tràn may mắn nên Thân đang bước vào thời hoàng kim của đời mình. Thu nhập tăng vọt giúp Thân thoải mái tiêu pha cũng không lo cạn túi, tâm trạng vui vẻ yêu đời để tận hưởng những phút giây mật ngọt bên một nửa của mình.

Dậu hãy tận dụng triệt để thời cơ, đừng hoang phí thời gian vào những chuyện vô bổ - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 9/1/2021 của Dậu

Nghề tay trái sẽ giúp Dậu ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà trong hôm nay. Thế nên, Dậu hãy tận dụng triệt để thời cơ, đừng hoang phí thời gian vào những chuyện vô bổ kẻo hối tiếc khôn nguôi.

Tử vi thứ Bảy ngày 9/1/2021 của Tuất

Tuất nổi tiếng là con giáp có trách nhiệm trong công việc, không ngừng học hỏi vươn lên nên được cấp trên trọng dụng, thăng tiến cực nhanh. Đây chính là lý do vì sao Tuất bị đồng nghiệp xấu ganh ghét, tìm mọi cách để vu oan giá họa, mấy uy tín chỉ trong chớp mắt.

Tử vi thứ Bảy ngày 9/1/2021 của Hợi

Sao Chính Quan soi chiếu nên hôm nay Hợi sẽ nhận được sự tín nhiệm của cấp trên. Chỉ cần kiên định với mục tiêu đã đề ra Hợi ắt lắm của nhiều tiền, lộc lá vây quanh trong năm Tân Sửu 2021.

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