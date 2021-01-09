Từ ngày mai, 3 con giáp được lộc trời ban, phải mua thêm két sắt để chứa tiền mới xuể

Tâm linh - Tử vi 09/01/2021 08:36

Từ ngày mai trở đi, những con giáp giàu có này sẽ bước vào thời hoàng kim, thần tài gõ cửa tới tấp, phải chở tiền bằng xe tải mới hết.

Phú quý phát tài, tiền chất như núi nên từ ngày mai trở đi 3 con giáp giàu có này cứ thế mà phất, tha hồ ăn sung mặc sướng, tiêu xài thả ga cũng không lo hết tiền. 

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Thu nhập tăng vọt, vận đỏ như son, phát tài phát lộc là những gì đang chờ con giáp giàu sang này phía trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trời sinh Dậu là con giáp chăm chỉ, cần cù, chịu thương chịu khó. Nếu người khác thấy khó khăn mà chùn bước thì Dậu vẫn kiên định bước về phía trước. Thế nên, càng về hậu vận con giáp may mắn này càng đắc tài đắc lộc.

Sách tử vi năm Tân Sửu 2021 có nói, từ ngày mai trở đi Dậu đạp trúng hũ vàng, ăn nên làm ra. Thu nhập tăng vọt, vận đỏ như son, phát tài phát lộc là những gì đang chờ con giáp giàu sang này phía trước. 

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Càng về cuối năm Thân càng vượng phát, thành công hơn người, thu về lợi nhuận khổng lồ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Xem tử vi 12 con giáp cho thấy, chỉ cần đồng hồ điểm 0h ngày 9/1 trở đi con giáp may mắn này sẽ tha hồ nghênh tài đón lộc. Hãy chớp lấy thời cơ, chủ động tìm kiếm cơ hội Thân ắt vươn lên làm đại gia, giàu sang vô đối.

Càng về cuối năm càng vượng phát, thành công hơn người, thu về lợi nhuận khổng lồ chính là những gì đang chờ Thân phía trước. 

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Nhìn chung, con giáp may mắn này sẽ có năm mới ấm êm viên mãn, phúc lộc tề tựu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ dù là đàn ông hay phụ nữ đều mạnh mẽ, thông minh và cực tinh tế trong đối nhân xử thế. Có gan làm giàu, khéo léo lại cầu toàn nên Tỵ hiếm khi phạm phải sai lầm trong công việc, ngày càng thành công.

Công việc hanh thông, được cấp trên cất nhắc nên Tỵ sẽ có bước tiến ngoạn mục trên đường công danh. Nhìn chung, con giáp may mắn này sẽ có năm mới ấm êm viên mãn, phúc lộc tề tựu.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Nhờ có cát tinh soi chiếu, thần tài dẫn đường, những con giáp may mắn này sẽ ôm trọn lộc trời, sung túc đủ đầy, đời sang trang mới.

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