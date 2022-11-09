Đúng 5h ngày 9/11/2022: 3 tuổi thỉnh Rồng vàng vào nhà, lộc vào ngập sân, tiền tài đỏ rực, buôn may bán đắt

Tâm linh - Tử vi 09/11/2022 00:35

Vận tài khởi sắc vào sáng sớm giúp những con giáp này mở đầu ngày 9/11 tài lộc như ý.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu luôn tiết kiệm và sống kỷ luật tự giác. Họ có thể làm được nhiều việc một cách hiệu quả, khiến người khác tâm phục khẩu phục.

Con giáp này không chỉ nhờ vào năng lực mà còn tìm được vị trí thích hợp của mình ở nơi làm việc, có thể phát huy năng lực tốt nhất và không cần phải cạnh tranh khốc liệt với người khác.

Đúng 5h ngày 9/11/2022: 3 tuổi thỉnh Rồng vàng vào nhà, lộc vào ngập sân, tiền tài đỏ rực, buôn may bán đắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi không đấu đá, soi mói đồng nghiệp, làm việc chăm chỉ và giúp đỡ người khác, người tuổi Sửu cũng tránh được những xô xát, kèn cựa không đáng có.

Vào 5h ngày 9/11, con giáp tuổi Sửu sẽ đạt được thành tựu nổi bật, đầu tư bên ngoài công ty cũng thu được lợi nhuận, sự nghiệp tăng tốc. Những người này có thể chính thức tạm biệt cái nghèo, đón năm mới sung túc, ấm no.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ đa phần đều khôn khéo, biết đối nhân xử thế, giữ được mối quan hệ tốt với mọi người. Con giáp này sống chân thành, cởi mở, thẳng thắn và có trách nhiệm.

Đúng 5h ngày 9/11/2022: 3 tuổi thỉnh Rồng vàng vào nhà, lộc vào ngập sân, tiền tài đỏ rực, buôn may bán đắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bắt đầu từ 5h ngày 9/11, người tuổi Tỵ có tài lộc dồi dào. Công việc của họ có nhiều khởi sắc. Người làm công ăn lương có quý nhân phù trợ, nhận thêm cơ hội thể hiện tài năng.

Trong khi đó, người đang chưa có công việc cũng tìm được việc làm phù hợp với bản thân. Con giáp này kinh doanh ăn nên làm ra, tiền bạc cứ thế đổ ào ào vào túi.

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới cho thấy Thực Thần phù trợ, người tuổi Thân hứa hẹn có một túi tiền rủng rỉnh trong ngày thứ 4. Bạn được nhận mức lương thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Thậm chí, bạn còn được khách hàng thân quen giới thiệu cho nhiều cơ hội đáng quý.

Đúng 5h ngày 9/11/2022: 3 tuổi thỉnh Rồng vàng vào nhà, lộc vào ngập sân, tiền tài đỏ rực, buôn may bán đắt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tình hình tài chính của người làm công ăn lương lại chưa có nhiều biến động. Bạn vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình nhưng còn cần phải tiếp tục thêm một khoảng thời gian nữa. Đừng lo những công sức của mình là uổng phí, bởi lãnh đạo luôn nhìn nhận được những gì bạn đã đóng góp cho tập thể.

Kim sinh Thủy, mối quan hệ giữa bản mệnh và người thầm mến tiến triển tốt đẹp. Khoảng cách giữa hai người đang ngày càng được rút ngắn. Bạn có thể mạnh dạn bày tỏ cảm xúc của mình với đối phương, nhiều khả năng, bạn sẽ nhận được lời đồng ý.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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