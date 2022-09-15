Những người tuổi Thìn rất đơn giản, lương thiện và thật thà, họ không đam mê những trò chơi như xổ số, cờ bạc. Nhưng một khi đã thích thì sẽ thành nghiện, khó mà dứt ra được.

Tuổi Thìn may mắn hơn các con giáp khác là dù làm gì thì ít nhiều cũng đều gặp may mắn. Chẳng hạn như đi buôn bán có người dẫn đường chỉ lối, đầu tư làm ăn có người tư vấn. 21/8 - 25/8 Âm lịch, công việc của Thìn có nhiều tiến triển thuận lợi, phất lên như diều gặp gió, thu nhập tài chính ổn định hơn năm trước. Do có quý nhân phù trợ nên cuộc số của tuổi Thìn có điềm dễ chịu, con giáp này cũng sẽ gặp được nhiều niềm vui bất ngờ, chẳng hạn như bất ngờ trúng số.

21/8 - 25/8 Âm lịch tới, con giáp may mắn này sẽ đạt được những thành tựu đáng kể, thu nhập tăng lên đều đặn. Với sự thông minh, lanh lợi lại thêm sự cẩn trọng và được Thần tài trợ giúp nên chuyện công việc của họ không có gì phải lo lắng. Nếu bạn muốn chuyển việc thì đây cũng là thời điểm rất thuận lợi, khả năng thành công rất cao. Đặc biệt, những người làm về kinh doanh được cho là sẽ phát tài nhanh chóng.

Ảnh minh họa: Internet

Về chuyện tình cảm, những người thuộc con giáp này có cuộc sống hôn nhân vốn đã hạnh phúc lại càng viên mãn hơn. Đối với những ai còn độc thân, bạn cũng sớm yên bề gia thất khi có đủ năng lực lo yên ấm cho người bạn đời.

Tuổi Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

Từ 21/8 - 25/8 Âm lịch, người tuổi Ngọ sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới. Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. Nhất là vào thời điểm cuối tháng 8 âm lịch, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc.

Nếu mua sắm bất động sản trong năm này thì tiền trong túi của người tuổi Ngọ sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là năm tài chính xuất sắc của không ít những người có năm sinh tuổi Ngọ và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội.

21/8 - 25/8 Âm lịch, tuổi Ngọ và sao Thái Tuế tạo nên "bán hợp hỏa cục", tương sinh tương hợp với Thái Tuế tinh. Hơn thế, Thái Tuế còn là sao Chính Ấn của tuổi Ngọ trong Ngũ hành, là sao Chính Quan của tuổi Ngọ trong Tuế can. Hai cục diện hợp lại gọi là "quan ấn tương sinh".

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