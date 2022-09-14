Từ nay đến cuối năm, 3 con giáp này được Thần Tài hậu thuẫn tối đa, may mắn rực rỡ bùng cháy, lộc kim tiền ùa ạt ồ về, công danh thăng hạng, vượng khí thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 14/09/2022 12:15

Từ đây đến cuối năm, 3 con giáp sau sẽ gặp nhiều thuận lợi và may mắn trong hành trình sự nghiệp, từ đó là ăn nên làm ra, của cải chất chồng.

Tuổi Thìn

Từ nay đến cuối năm, 3 con giáp này được Thần Tài hậu thuẫn tối đa, may mắn rực rỡ bùng cháy, lộc kim tiền ùa ạt ồ về, công danh thăng hạng, vượng khí thăng hoa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ đây đến cuối năm dự báo về những may mắn mà tuổi Thìn có thể gặp được nhờ cục diện Tam Hợp Thái Tuế che chở. Sự nghiệp thăng hoa hơn, bạn không hề nao núng trước những khó khăn hay biến cố bất ngờ xảy ra mà vẫn bình tĩnh để giải quyết từng vấn đề một cách hiệu quả nhất.

Chẳng những vậy, tài chính cũng có dấu hiệu chuyển biến tích cực, có nhiều khoản thu tăng lên bất ngờ. Đặc biệt là chuyện làm ăn, kinh doanh rất thuận lợi, thậm chí con giáp này còn có cơ hội mở rộng quy mô cũng như không gian phát triển cho mình trong tương lai.

Tuổi Tỵ 

Từ nay đến cuối năm, 3 con giáp này được Thần Tài hậu thuẫn tối đa, may mắn rực rỡ bùng cháy, lộc kim tiền ùa ạt ồ về, công danh thăng hạng, vượng khí thăng hoa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tỵ tốt bụng, rất coi trọng mối quan hệ giữa các cá nhân. Họ là những người có dũng khí, có khả năng hành động mạnh mẽ, nhân cách tốt, vui vẻ và hoạt bát. 

Từ đây đến cuối năm, người tuổi Tỵ sẽ gia tăng thu nhập, kiếm được nhiều tiền hơn. Con giáp này vốn rất biết quản lý chi tiêu, tính toán cho tương lai sau này nên sẽ gia tăng được khoản tiết kiệm. Nhìn chung, từ nay đến cuối năm là khoảng thời gian rất đáng mong chờ của người tuổi Tỵ. Tài lộc càng ngày càng tốt, vượng khí bùng nổ, sự nghiệp hanh thông, người biết nắm bắt cơ hội sẽ có được cuộc sống đáng mơ ước. 

Tuổi Dần

Từ nay đến cuối năm, 3 con giáp này được Thần Tài hậu thuẫn tối đa, may mắn rực rỡ bùng cháy, lộc kim tiền ùa ạt ồ về, công danh thăng hạng, vượng khí thăng hoa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Từ đây đến cuối năm, sự chủ động của những người tuổi Dần sẽ mang tới nhiều may mắn. Vận trình của bạn được nâng đỡ rất nhiều. Vượt qua các tháng đại hung từ trước, nên tháng này người tuổi Dần sẽ xuất hiện nhiều quý nhân trợ mệnh, chỉ có cát vận mà thôi. 

Tài lộc của bạn cũng có nhiều dấu hiệu tăng tiến, chuyện kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn. Các hợp đồng được ký kết, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ. Nhất là những người làm kinh doanh buôn bán, nhờ vào nhân duyên tốt mà việc bán hàng cũng tốt hơn nhiều.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Chúc mừng 3 con giáp có vận đỏ như son, Thần Tài ưu ái từ 14/9 khai vận tụ tài, công danh bứt phá, lộc về dồn dập, tiền bạc rủng rỉnh đến tận cuối năm

Chúc mừng 3 con giáp có vận đỏ như son, Thần Tài ưu ái từ 14/9 khai vận tụ tài, công danh bứt phá, lộc về dồn dập, tiền bạc rủng rỉnh đến tận cuối năm

Từ 14/9, Thần Tài dẫn lối đưa đường nên 3 con giáp này số lên vùn vụt, làm ăn tăng tiến, tiền bạc cũng về đầy chật cả kho.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con gipas #3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 30 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Video 2 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Video 3 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông