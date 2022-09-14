Từ ngày 15/9 đến 25/9, 3 con giáp này lội ngược dòng ngoạn mục, nhận số đỏ Trời ban, làm ăn càng vượng phát, tài lộc phất cao như núi, tiền vàng chủ động ùa về

Tâm linh - Tử vi 14/09/2022 08:40

Từ 15/9 tới 25/9, 3 con giáp này may mắn liên hồi, bạn sẽ có đường đường công danh sự nghiệp rộng mở hơn bao giờ hết.

Tuổi Thân

Từ 15/9 tới 25/9 sự nghiệp và tài lộc của người tuổi Thân phát triển rực rỡ nhất là vào khoảng thời gian giữa tuần. Vì vậy, bạn cần cố gắng hết sức mình trong lúc này, chớ nên há miệng chờ sung, được đến đâu hay đến đấy. Quý nhân có thể sẽ xuất hiện và chỉ dẫn cho bạn những lối đi đúng đắn.

Từ ngày 15/9 đến 25/9, 3 con giáp này lội ngược dòng ngoạn mục, nhận số đỏ Trời ban, làm ăn càng vượng phát, tài lộc phất cao như núi, tiền vàng chủ động ùa về - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đây cũng là thời điểm bạn không nên đưa ra những quyết định trọng đại, nếu không dễ gây mâu thuẫn với đồng nghiệp hoặc người có quyền cao chức trọng. Lúc này, bạn chủ yếu nên trau dồi, trang bị kỹ năng để chuẩn bị cho những cơ hội về sau, chứ không phải ham cái lợi trước mắt.

Chuyện tình cảm là điểm sáng rực rỡ nhất của người tuổi Thân. Những cặp đôi trẻ tuổi thậm chí có thể được đón tin mừng làm cha, làm mẹ. Bạn cũng có thể nhận được sự tác thành, chúc phúc của mọi người xung quanh, khiến đôi bên càng thêm tin tưởng vào tình cảm của mình. 

Sao Thái Dương chiếu mệnh cho thấy người độc thân vốn có nhân duyên khá tốt. Các mối quan hệ của bạn phát triển một cách hài hòa. Nếu bạn chịu mở lòng hơn với mọi người thì rất có thể bạn sẽ tìm được một người thích hợp hoặc một cơ hội đáng quý. Chớ nên chần chừ do dự quá lâu, bởi cơ hội sẽ chẳng chờ đợi ai.

Tuổi Dậu

Từ ngày 15/9 đến 25/9, 3 con giáp này lội ngược dòng ngoạn mục, nhận số đỏ Trời ban, làm ăn càng vượng phát, tài lộc phất cao như núi, tiền vàng chủ động ùa về - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu cứng rắn, độc lập, tự chủ, có tính kiên trì. Khi gặp khó khăn, con giáp này không nản lòng, nhụt chí. Trong cuộc sống, đôi khi người tuổi này tỏ ra nóng nảy, mất bình tĩnh.

Người tuổi này thường tự mình làm mọi việc thay vì nhờ cậy đến người khác. Con giáp này hay giúp đỡ người khác, tận tâm trong công việc và luôn tràn đầy năng lượng tích cực.

 

Cũng bởi vậy nên thời trẻ, họ có thể gặp khó khăn, trở ngại trong công việc nhưng đến trung tuổi, sự nghiệp của họ suôn sẻ hơn. Từ 15/9 tới 25/9, tài vận của người tuổi Dậy lên một tầm cao mới.

Con giáp này vượt qua chướng ngại, giảm áp lực trong công việc. Họ được quý nhân giúp đỡ nên làm gì cũng xuôi thuận, như ý. Từ 15/9 tới 25/9 là khoảng thời gian tuyệt vời của người tuổi Dậu.

Tuổi Mão

Từ ngày 15/9 đến 25/9, 3 con giáp này lội ngược dòng ngoạn mục, nhận số đỏ Trời ban, làm ăn càng vượng phát, tài lộc phất cao như núi, tiền vàng chủ động ùa về - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này sẽ được cấp trên trọng dụng, tin tưởng nên sự nghiệp thuận lợi suôn sẻ, thăng tiến nhanh chóng và không vấp phải bất cứ khó khăn gì. Con giáp này cũng có cơ hội được tăng lương tăng thưởng. Do làm bất cứ việc gì cũng ra tiền nên người tuổi Mão sẽ thu được khoản thu nhập không nhỏ từ những công việc làm thêm bên ngoài. Con giáp này có thể tận hưởng cuộc sống vô tư vô lo mà không phải đau đầu vì tiền.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Chúc mừng 3 con giáp có vận đỏ như son, Thần Tài ưu ái từ 14/9 khai vận tụ tài, công danh bứt phá, lộc về dồn dập, tiền bạc rủng rỉnh đến tận cuối năm

Chúc mừng 3 con giáp có vận đỏ như son, Thần Tài ưu ái từ 14/9 khai vận tụ tài, công danh bứt phá, lộc về dồn dập, tiền bạc rủng rỉnh đến tận cuối năm

Từ 14/9, Thần Tài dẫn lối đưa đường nên 3 con giáp này số lên vùn vụt, làm ăn tăng tiến, tiền bạc cũng về đầy chật cả kho.

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