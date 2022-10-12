Đúng 5 ngày tới (13/10 - 17/10), 3 con giáp may mắn trúng lớn, tài khoản nảy số tưng bừng, Thần Tài mở kho, lộc thu tứ phía, hốt vàng hốt bạc mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 12/10/2022 14:35

Tử vi 12 con giáp cho hay, đúng 5 ngày tới (13/10 - 17/10), 3 con giáp thu lộc mỏi tay, công việc tài vận dồi dào, cuộc sống thăng hoa như ý.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn. Họ có ước mơ, hoài bão, khát khao bay cao, bay xa. Họ cũng rất lương thiện, đối nhân xử thế đâu vào đấy nên được mọi người yêu mến, giúp đỡ.

Đúng 5 ngày tới (13/10 - 17/10), con giáp này sẽ đến thời hoàng kim, sự nghiệp vững chãi, thành công rực rỡ trên đường công danh. Nếu những người này tự mình nỗ lực, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, vị thế trong sự nghiệp sẽ được nâng cao. Cũng nhờ vận son tiền bạc mà người tuổi Mão có thể mua nhà, tậu xe, tài sản gia tăng đáng kể.

Đúng 5 ngày tới (13/10 - 17/10), 3 con giáp may mắn trúng lớn, tài khoản nảy số tưng bừng, Thần Tài mở kho, lộc thu tứ phía, hốt vàng hốt bạc mỏi tay - Ảnh 1
Đúng 5 ngày tới (13/10 - 17/10), con giáp này sẽ đến thời hoàng kim, sự nghiệp vững chãi, thành công rực rỡ trên đường công danh. Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mão nhanh nhẹn, tháo vát, có nghị lực sống phi thường nên vất vả, thử thách nào họ cũng có thể vượt qua. Con giáp này cũng có vận số may mắn hơn người. Như mọc thêm cánh, bay nhanh và tiến xa hơn. Sự nghiệp cũng lên như diều gặp gió, vị thế trong công việc được nhiều người ngưỡng mộ.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ hồn nhiên, suy nghĩ đơn giản nhưng rất nhanh nhạy trong việc kiếm tiền. Đúng 5 ngày tới (13/10 - 17/10), vận đen của con giáp này sẽ bị đẩy lùi hoàn toàn.

Thời gian này là thời điểm may mắn của con giáp này, nắm bắt được cơ hội con giáp này không chỉ kiếm được nhiều tiền mà còn gặp may mắn trong công việc.

Con giáp này đón nhận tài lộc dồi dào. Bản mệnh đạt được những thành công như mong đợi. Dù làm ăn lớn hay nhỏ, tuổi Tỵ cũng nhận về khoản tiền lời kha khá. Người làm công ăn lương có vận trình thăng tiến, tích tiểu thành đại.

Đúng 5 ngày tới (13/10 - 17/10), 3 con giáp may mắn trúng lớn, tài khoản nảy số tưng bừng, Thần Tài mở kho, lộc thu tứ phía, hốt vàng hốt bạc mỏi tay - Ảnh 2
Đúng 5 ngày tới (13/10 - 17/10), vận đen của con giáp này sẽ bị đẩy lùi hoàn toàn. Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ sự nghiệp vượng, tài lộc phát mà chuyện tình cảm của người tuổi Tỵ cũng viên mãn, ngọt ngào. Người tuổi Tỵ độc thân sẽ gặp được nhân duyên của cuộc đời mình.

Tuổi Ngọ

Đa số những người tuổi Ngọ thường là những người cần cù, chịu thương chịu khó và không ngại khó, ngại khổ. Trong công việc, con giáp này là người nghiêm túc, có trách nhiệm. Đúng 5 ngày tới (13/10 - 17/10), tài vận của con giáp này rất vượng, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán.

Được sao tốt chiếu mệnh, con giáp này càng làm ăn, càng sinh lời, vốn đầu tư được quay vòng nhanh chóng. Đây là thời điểm tốt để người tuổi Ngọ này bỏ vốn đầu tư cũng như mở rộng thị trường. Tận tình, chu đáo, con giáp này ngày càng được khách tin yêu, ủng hộ. Nếu quyết đoán, dứt khoát hơn nữa, việc kinh doanh của người tuổi Ngọ từ giờ đến hết tháng 10 sẽ ngày càng thuận buồm xuôi gió, hốt vàng, hốt bạc.

Về tình duyên, người tuổi Ngọ độc thân có cơ hội gặp người khác phái. Trong khi đó, những người có gia đình tiếp tục tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc, tình cảm bền chặt.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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