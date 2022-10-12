Tử vi báo tin vui chuẩn bị ập đến trong 3 ngày tới (13/10 - 15/10): 3 con giáp phúc khí gia tăng, tiền tài xum xuê như lá mùa thu, Thần Tài chở che, công thành danh toại, đếm tiền mỏi tay

Con giáp này được quý nhân giúp đỡ trong công việc nên mọi việc tiến triển, thuận lợi, làm việc gì cũng hoàn thành xuất sắc mà không vấp phải bất cứ một trở ngại nào. Đồng thời, trong thời gian này, người tuổi Tuất sẽ nhận được cơ hội phát đại tài.

Người tuổi Tuất tính cách lạc quan, thành thật, rất đáng tin cậy. Trong 3 ngày tới (13/10 - 15/10) do được cát tinh “Hỷ Tử” soi chiếu nên con giáp này may mắn hơn người.

Thời gian hai năm từ 2022 đến 2024, con giáp này cũng sẽ có những cơ hội tốt trong sự nghiệp, ngoài ra còn có quý nhân dẫn đường chỉ lối nên làm một mà thu mười, nên sẽ có nguồn thu nhập dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh.

Người tuổi Tuất tính cách lạc quan, thành thật, rất đáng tin cậy. Trong 3 ngày tới (13/10 - 15/10) do được cát tinh “Hỷ Tử” soi chiếu nên con giáp này may mắn hơn người. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão vốn tính kiên nhẫn, không chịu lùi bước. Vì vậy mà Mão có thể nhanh chóng tạo được chỗ đứng ở vị trí công việc mới và tìm kiếm những cơ hội tiềm năng. Thêm nữa, bản mệnh có khả năng nhìn xa trông rộng, luôn tìm tòi những cái mới, lối đi riêng.

Tử vi dự báo trong 3 ngày tới (13/10 - 15/10) vượng khí tràn đầy, người tuổi Mão nhận được nhiều cơ may trong công việc. Đây sẽ là khoảng thời gian Mão có nhiều may mắn tài lộc. Một số người có thể đổi đời chỉ sau một đêm.

Tử vi dự báo trong 3 ngày tới (13/10 - 15/10) vượng khí tràn đầy, người tuổi Mão nhận được nhiều cơ may trong công việc. Ảnh minh họa: Internet

Mão nên chớp lấy thời cơ được bề trên cân nhắc này để gánh bạc tỷ vào nhà, giàu lên nhanh chóng.

Tuổi Thìn

Xui xẻo tránh xa, may mắn lại gần sẽ giúp Thìn đạt cát đại lợi, ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà.

Trong 3 ngày tới (13/10 - 15/10), thời vận của tuổi Thìn đến gần, cuộc đời họ như bước sang một trang mới. Con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn, thỏa sức phát triển bản thân, từ đó mà cơ hội thăng tiến rõ rệt. Vận son của họ kéo dài liên tiếp.

Người tuổi Thìn trời phú thông minh, lại khéo léo, tinh tế, chính vì thế mà sẽ thu về lợi ích không nhỏ. Nếu họ có thể nắm bắt cơ hội để chiến đấu hết mình một lần nữa, trước năm 2023, nhiều khả năng tài sản của gia đình sẽ vượt chỉ tiêu.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm