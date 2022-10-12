Đúng 2 ngày tới (13/10 - 14/10), 3 con giáp mãn nguyện trong cuộc đời vì Thần Tài vẫy gọi, vận trình ‘lên hương’, may mắn như trúng số, từ tình đến tiền đều xuôi thuận 

Tâm linh - Tử vi 12/10/2022 12:35

Tử vi 12 con giáp cho hay đúng 2 ngày tới (13/10 - 14/10), những người tuổi này càng cố gắng càng thành công, cuộc sống có cơ hội bừng sáng, thực hiện mọi ước mơ.

 

Tuổi Thìn

Đúng 2 ngày tới (13/10 - 14/10) mang theo nguồn năng lượng dồi dào, tích cực, để những chú Rồng dám đương đầu với khó khăn. Công việc càng nhiều yếu tố kích thích càng phát huy được khả năng và tăng cường sức chiến đấu, bạn dám chạy theo những lĩnh vực mới chứ không chỉ giới hạn bản thân trong một khuôn khổ nhất định nào cả. Người tuổi Thìn cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn, không còn lo toan, vất vả quá nhiều như trước nữa.

Bạn đã biết rút kinh nghiệm để tự làm cho cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn. Nhờ có Tam Hợp cục che chở mà chuyện tình cảm cũng như các mối quan hệ xung quanh của người tuổi Thìn khá suôn sẻ. Vợ chồng tìm được tiếng nói chung sau nhiều bất đồng vì mâu thuẫn. Cả hai đã chịu lắng nghe đối phương chứ không chỉ thích bảo vệ quan điểm cá nhân nữa.

Đúng 2 ngày tới (13/10 - 14/10), 3 con giáp mãn nguyện trong cuộc đời vì Thần Tài vẫy gọi, vận trình ‘lên hương’, may mắn như trúng số, từ tình đến tiền đều xuôi thuận  - Ảnh 1
Đúng 2 ngày tới (13/10 - 14/10) mang theo nguồn năng lượng dồi dào, tích cực, để những chú Rồng dám đương đầu với khó khăn. Ảnh minh họa: Internet

Để tình yêu thêm phần thăng hoa, cả hai nên dành nhiều thời gian cho những điều lãng mạn hơn nữa, thường xuyên hâm nóng tình cảm. Khi đó bạn sẽ nhận thấy rằng tình yêu có sức mạnh lớn lao thôi thúc ta nỗ lực hơn rất nhiều. Rất có thể với những nỗ lực trong thời gian vừa qua, con giáp này sẽ nhận được cơ hội thăng tiến.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có tính cách mạnh mẽ, kiên trì, không sợ đối mặt với khó khăn, thử thách. Họ lấy đó làm động lực để tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp, gây dựng cuộc sống ấm no. Tử vi nói rằng đúng 2 ngày tới (13/10 - 14/10), tuổi Dần đón nhận nhiều bước chuyển mới trong cuộc sống cũng như sự nghiệp.

Thời gian trước đây con giáp này phải đối mặt với nhiều khó khăn. Đến thời điểm gần cuối năm, tuổi Dần sẽ lấy lại được những gì đã mất và đón nhận nhiều hỷ sự. Trước khi bước qua năm 2023, bản mệnh sẽ kiếm được nhiều tiền để thay đổi cuộc sống.

Đúng 2 ngày tới (13/10 - 14/10), 3 con giáp mãn nguyện trong cuộc đời vì Thần Tài vẫy gọi, vận trình ‘lên hương’, may mắn như trúng số, từ tình đến tiền đều xuôi thuận  - Ảnh 2
Tử vi nói rằng đúng 2 ngày tới (13/10 - 14/10), tuổi Dần đón nhận nhiều bước chuyển mới trong cuộc sống cũng như sự nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi làm việc gì cũng chuyên nghiệp, chỉn chu, ít khi gặp sai sót. Con giáp này kiên trì, không dễ bị lay chuyển. Đây cũng là bí quyết để tuổi Hợi vượt qua khó khăn, từng bước đạt đến thành công như mong đợi.Tử vi dự báo rằng, đúng 2 ngày tới (13/10 - 14/10), tuổi Hợi gặp nhiều may mắn, tài lộc. Con giáp này có Thần Tài hỗ trợ, có thể nhanh chóng gặt hái tiền tài.

Trong công việc, tuổi Hợi có thể đón nhận thêm nhiều cơ hội gia tăng của cải.

Không chỉ may mắn trong công việc, đường tình duyên của tuổi Hợi cũng khá suôn sẻ. Người độc thân có thể sớm tìm được một nửa khiến trái tim rung động.Tử vi dự báo rằng, từ giờ đến cuối tháng 9 âm lịch, tuổi Hợi gặp nhiều may mắn, tài lộc. Con giáp này có Thần Tài hỗ trợ, có thể nhanh chóng gặt hái tiền tài.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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