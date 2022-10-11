Đúng 4 ngày tới (12/10 - 15/10), Thần Phật che chở biến dữ hoá lành, 3 con giáp giàu có tháng 10 trúng số, tháng 11 thành đại gia, cuộc sống vượng phát, vạn sự như ý

Tâm linh - Tử vi 11/10/2022 22:56

Tử vi 12 con giáp cho biết những con giáp sau đây có cuộc sống may mắn trong thời gian tới đúng 4 ngày tới (12/10 - 15/10).

Tuổi Dần

Trời sinh tuổi Dần là những người thích tự do, thoải mái và không muốn bị ràng buộc. Con giáp này nhìn bề ngoài khá vô tâm nhưng bên trong lại luôn suy nghĩ thấu đáo và có trách nhiệm với công việc.

Đa số người cầm tinh con hổ đều đạt được thành công nhất định khi còn trẻ. Cuộc sống không tránh khỏi những khó khăn, thử thách. Thế nhưng, nhờ sự vững vàng, lạc quan mà bản mệnh có thể vượt qua một cách ngoạn mục.

Tử vi học có nói, đúng 4 ngày tới (12/10 - 15/10), cuộc sống của người tuổi Dần sẽ có sự thay đổi rõ rệt. Cụ thể trong thời gian này, bản mệnh sẽ được thần Tài và quý nhân chiếu cố. Bất kể con giáp này có bắt tay đầu tư làm việc gì thì cũng đều thuận lợi, suôn sẻ, đạt được mục tiêu như mong muốn.

Đúng 4 ngày tới (12/10 - 15/10), Thần Phật che chở biến dữ hoá lành, 3 con giáp giàu có tháng 10 trúng số, tháng 11 thành đại gia, cuộc sống vượng phát, vạn sự như ý - Ảnh 1
Con giáp tuổi Dần sớm muộn cũng may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian tới, người tuổi Dần sẽ đối mặt với nhiều sóng to gió lớn nhưng chỉ cần bạn giữ được thái độ lạc quan, bình tĩnh thì tất cả đều có thể vượt qua. Bước chuyển này sẽ giúp bản mệnh đổi đời, sự nghiệp không những vững chắc mà tài vận ngày càng dồi dào, đủ đầy.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ đại diện cho những người sống giàu tình cảm, nhân hậu, tốt bụng. Họ sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh và là người sống rất trọng tình cảm. Con giáp này trời sinh vốn thông minh sắc sảo và có khả năng nhìn nhận tốt.

Cuộc sống của người tuổi Ngọ từ lúc sinh ra đã khá nhàn hạ. Nhìn vào họ, ta luôn thấy được sự bình yên, thong dong. Người ta thường cho rằng nếu sinh vào mùa đông, tuổi Ngọ sẽ gặp nhiều khó khăn, vất vả hơn vì mùa đông là mùa khan hiếm thức ăn. Song những chú Ngựa chớ lo lắng vì quý nhân sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ con giáp này.

Đúng 4 ngày tới (12/10 - 15/10), Thần Phật che chở biến dữ hoá lành, 3 con giáp giàu có tháng 10 trúng số, tháng 11 thành đại gia, cuộc sống vượng phát, vạn sự như ý - Ảnh 2
Tuổi Ngọ cuộc sống lên hương. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ là những người có đầu óc thông minh, họ rất khéo léo trong việc xử lý, điều chỉnh những mối quan hệ của mình, mặc dù bản thân có thể không phải là người giỏi giao tiếp. Cuộc đời của người tuổi Ngọ trở nên nhiều phần thuận lợi hơn nhờ vận may đến từ sự trợ giúp của những người xung quanh. Dù vào hoàn cảnh khó khăn nhất, con giáp này vẫn luôn có bạn bè tốt và gia đình ở bên cạnh.

Tuổi Thân

Đúng 4 ngày tới (12/10 - 15/10), Thân gặp vô số may mắn trong công việc, họ làm gì cũng suôn sẻ, thuận lợi khiến ai cũng nể phục bội phần. Thế nhưng, chính vì quá thành công nên Thân bị không ít người ganh ghét, đố kỵ mà hãm hại đủ đường.

Những tưởng năm tuổi sẽ khiến người tuổi Thân phải chịu rất nhiều kiếp nạn, vận xui thế nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Thân được đồng nghiệp hỗ trợ hết mình, được cấp trên nâng đỡ và đối tác tạo mọi điều kiện để phát huy thế mạnh của mình trong công việc.

Thân hãy yên tâm, dù vận hạn lớn đến mấy cũng đã có quý nhân bao bọc, chở che giúp bạn an yên, rực rỡ. Thay vì để tâm đến những chuyện không hay, để tâm xem người khác nghĩ gì về mình Thân hãy học cách sống cho mình để cuộc đời không phải nặng lòng vì những thứ viễn vông. Sống thiện lương, hòa nhã nên Thân được bề trên nâng đỡ hết lòng. Dù sóng to gió lớn đến mấy con giáp này cũng không bị ảnh hưởng gì, thậm chí họ còn giàu có, phát tài phát lộc hơn.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 49 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 1 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 1 giờ 49 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 2 giờ 19 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 2 giờ 49 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 3 giờ 19 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà