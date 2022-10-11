Đúng 4 ngày tới (12/10 - 15/10), Thần Phật che chở biến dữ hoá lành, 3 con giáp giàu có tháng 10 trúng số, tháng 11 thành đại gia, cuộc sống vượng phát, vạn sự như ý

Đa số người cầm tinh con hổ đều đạt được thành công nhất định khi còn trẻ. Cuộc sống không tránh khỏi những khó khăn, thử thách. Thế nhưng, nhờ sự vững vàng, lạc quan mà bản mệnh có thể vượt qua một cách ngoạn mục.

Trời sinh tuổi Dần là những người thích tự do, thoải mái và không muốn bị ràng buộc. Con giáp này nhìn bề ngoài khá vô tâm nhưng bên trong lại luôn suy nghĩ thấu đáo và có trách nhiệm với công việc.

Trong thời gian tới, người tuổi Dần sẽ đối mặt với nhiều sóng to gió lớn nhưng chỉ cần bạn giữ được thái độ lạc quan, bình tĩnh thì tất cả đều có thể vượt qua. Bước chuyển này sẽ giúp bản mệnh đổi đời, sự nghiệp không những vững chắc mà tài vận ngày càng dồi dào, đủ đầy.

Tử vi học có nói, đúng 4 ngày tới (12/10 - 15/10), cuộc sống của người tuổi Dần sẽ có sự thay đổi rõ rệt. Cụ thể trong thời gian này, bản mệnh sẽ được thần Tài và quý nhân chiếu cố. Bất kể con giáp này có bắt tay đầu tư làm việc gì thì cũng đều thuận lợi, suôn sẻ, đạt được mục tiêu như mong muốn.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ đại diện cho những người sống giàu tình cảm, nhân hậu, tốt bụng. Họ sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh và là người sống rất trọng tình cảm. Con giáp này trời sinh vốn thông minh sắc sảo và có khả năng nhìn nhận tốt.

Cuộc sống của người tuổi Ngọ từ lúc sinh ra đã khá nhàn hạ. Nhìn vào họ, ta luôn thấy được sự bình yên, thong dong. Người ta thường cho rằng nếu sinh vào mùa đông, tuổi Ngọ sẽ gặp nhiều khó khăn, vất vả hơn vì mùa đông là mùa khan hiếm thức ăn. Song những chú Ngựa chớ lo lắng vì quý nhân sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ con giáp này.

Tuổi Ngọ cuộc sống lên hương. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ là những người có đầu óc thông minh, họ rất khéo léo trong việc xử lý, điều chỉnh những mối quan hệ của mình, mặc dù bản thân có thể không phải là người giỏi giao tiếp. Cuộc đời của người tuổi Ngọ trở nên nhiều phần thuận lợi hơn nhờ vận may đến từ sự trợ giúp của những người xung quanh. Dù vào hoàn cảnh khó khăn nhất, con giáp này vẫn luôn có bạn bè tốt và gia đình ở bên cạnh.

Tuổi Thân

Đúng 4 ngày tới (12/10 - 15/10), Thân gặp vô số may mắn trong công việc, họ làm gì cũng suôn sẻ, thuận lợi khiến ai cũng nể phục bội phần. Thế nhưng, chính vì quá thành công nên Thân bị không ít người ganh ghét, đố kỵ mà hãm hại đủ đường.

Những tưởng năm tuổi sẽ khiến người tuổi Thân phải chịu rất nhiều kiếp nạn, vận xui thế nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Thân được đồng nghiệp hỗ trợ hết mình, được cấp trên nâng đỡ và đối tác tạo mọi điều kiện để phát huy thế mạnh của mình trong công việc.

Thân hãy yên tâm, dù vận hạn lớn đến mấy cũng đã có quý nhân bao bọc, chở che giúp bạn an yên, rực rỡ. Thay vì để tâm đến những chuyện không hay, để tâm xem người khác nghĩ gì về mình Thân hãy học cách sống cho mình để cuộc đời không phải nặng lòng vì những thứ viễn vông. Sống thiện lương, hòa nhã nên Thân được bề trên nâng đỡ hết lòng. Dù sóng to gió lớn đến mấy con giáp này cũng không bị ảnh hưởng gì, thậm chí họ còn giàu có, phát tài phát lộc hơn.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm