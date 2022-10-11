Đích thị là ‘tay hòm chìa khóa’ của gia đình, 3 con giáp ‘kích hoạt năng lực’ kiếm tiền, Phát tài - Thăng tiến - Tăng lương, đỏ cả tình lẫn tiền 10 ngày tới (12/10 -21/10)

Tâm linh - Tử vi 11/10/2022 19:01

3 con giáp vô cùng giàu sang, vượng phát và thăng hoa trong tình cảm gia đình.

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân dù sinh ra không ngậm thìa vàng nhưng do họ luôn biết cách vươn lên trong cuộc sốngl lại biết cách tiền đẻ ra tiền và chi tiêu hợp lý nên chẳng bao giờ thiếu tiền.

Đặc biệt, người tuổi Thân chưa bao giờ nỗ lực hết sức mình vì một điều gì, cũng chẳng bao giờ dốc lòng vì công việc nhưng chính sự lười nhác lại là động lực khiến Thân luôn nghĩ cách làm việc gì đó hiệu quả nhất trong thời gian ngắn nhất.

Đích thị là ‘tay hòm chìa khóa’ của gia đình, 3 con giáp ‘kích hoạt năng lực’ kiếm tiền, Phát tài - Thăng tiến - Tăng lương, đỏ cả tình lẫn tiền 10 ngày tới (12/10 -21/10) - Ảnh 1
 10 ngày tới (12/10 -21/10), Thân hãy chuẩn bị tinh thần để trở thành đại gia bạc tỷ. Ảnh minh họa: Internet

Trong cuộc sống cũng vì thế mà thành công đến với tuổi Thân rất nhanh, rất sớm khiến ai cũng ghen tỵ. 10 ngày tới (12/10 -21/10), Thân hãy chuẩn bị tinh thần để trở thành đại gia bạc tỷ.

Con giáp này có thể đạt được bước ngoặt lớn trong mọi khía cạnh. Nếu không thể giàu lên nhanh chóng, con giáp tuổi Thân sau giai đoạn này cũng có cuộc sống dư dả, bình yên, hạnh phúc êm đẹp.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là mẫu phụ nữ của gia đình, họ vừa giỏi chăm con lại khéo chiều chồng, là cánh tay đắc lực hỗ trợ chồng lúc khó khăn.

Tuổi Mùi vốn có tính cách dịu dàng, lạc quan, họ rất hiểu tâm lý của chồng. Cũng chính vì lẽ đó mà họ được chồng yêu thương và yên tâm giao việc quản lý tiền bạc. Chồng của Mùi thường là người hoang phí cho nên Mùi phải cầm hết tiền thì gia đình mới giàu được.

Đích thị là ‘tay hòm chìa khóa’ của gia đình, 3 con giáp ‘kích hoạt năng lực’ kiếm tiền, Phát tài - Thăng tiến - Tăng lương, đỏ cả tình lẫn tiền 10 ngày tới (12/10 -21/10) - Ảnh 2

Tuổi Mùi là mẫu phụ nữ của gia đình, họ vừa giỏi chăm con lại khéo chiều chồng, là cánh tay đắc lực hỗ trợ chồng lúc khó khăn. Ảnh minh họa: Internet

Họ luôn biết cách sắp xếp việc nhà cửa hợp lý, ngăn nắp. Họ biết việc gì cần chi tiêu và nên tiết kiệm thế nào cho hợp lý. Ông chồng nào cưới được phụ nữ tuổi Mùi ắt có phúc ba đời, cuộc sống sẽ không bao giờ lo túng thiếu.

Tuổi Tuất

Đối với tuổi Tuất thì khoảng thời gian sắp tới sẽ là những chuỗi ngày ổn định và bình yên. Dự đoán tiền bạc và tài vận sắp tới khá suôn sẻ và thuận lợi. Trời sinh tuổi Tuất mạnh mẽ và kiên cường, nên họ sẵn sàng đón nhận những thử thách trong cuộc sống. Tuổi Tuất luôn chấp nhận được những rủi ro nhưng họ không bao giờ bị quật ngã trước nó.

10 ngày tới (12/10 -21/10), tuổi Tuất có khả năng gặp được cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp, bên cạnh đó thu nhập sắp tới cũng có chuyển biến rõ rệt, làm tiền đề để họ có những bước tiến về sau nữa. Nhìn chung, năm nay là năm may mắn của tuổi Tuất, vì vậy đừng bỏ qua bất kì cơ hội đặc biệt nào và hãy tận hưởng chúng một cách trọn vẹn.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi vào ngày mai (thứ Tư, 12/10/2022), MUA NGAY VÉ SỐ đảm bảo 3 con giáp 99% trúng số ĐỘC ĐẮC, an nhàn hưởng lộc, giàu sau 1 đêm, càng cầu càng phát

Tử vi vào ngày mai (thứ Tư, 12/10/2022), MUA NGAY VÉ SỐ đảm bảo 3 con giáp 99% trúng số ĐỘC ĐẮC, an nhàn hưởng lộc, giàu sau 1 đêm, càng cầu càng phát

Tử vi ngày mai (thứ Tư, 12/10/2022), dự báo thời điểm vượng phát đến 3 con giáp hưởng may mắn, phú quý hơn người.

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