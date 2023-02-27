Đúng 5 ngày đầu tiên của tháng 3, những con giáp này đụng đâu cũng hái ra tiền vàng, vận may cực vượng, không ngừng thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 27/02/2023 10:38

Cùng xem những con giáp có cơ hội phát tài, vận may cực vượng trong 5 ngày đầu tháng 3 được gọi tên trong danh sách dưới đây:

Tuổi Mùi

Những người cầm tinh tuổi Mùi có phúc khí hơn người, chính vì thế họ làm gì cũng thành công. Đúng 5 ngày đầu tháng 3 là thời điểm mà bạn gia tăng số tài khoản mình hiện có, làm ít hưởng nhiều. Với những người lao động trí óc, Mùi được cấp trên để mắt đến và ghi nhận tài năng, mọi thứ giao cho Mùi được bạn hoàn thành một cách tối ưu, hiệu quả, nhanh chóng, vì thế họ rất được lòng lãnh đạo.

Thời điểm hoàng kim này, Mùi gặt hái được một số lượng tiền khổng lồ. Ngoài ra con đường tình duyên của bạn cũng nở rộ, xuôi chèo mát mái. Những ai lâu nay còn cô đơn lẻ bóng sẽ có cơ hội tìm được nửa kia như ý. Còn những ai đang trong mối quan hệ sẽ càng gắn kết bền vững hơn.

Đúng 5 ngày đầu tiên của tháng 3, những con giáp này đụng đâu cũng hái ra tiền vàng, vận may cực vượng, không ngừng thăng tiến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những người cầm tinh con Khỉ sẽ đón nhận ᴄơn mưa niềm vui kéo đến ồ ạt vào 5 ngày đầu tháng 3. Đặc biệt là về vấn đề tài lộc, mọi thứ xoay chuyển đúng hướng như những gì Thân đã định. Những người kinh doanh sẽ buôn may bán đắt, có được nguồn khách hàng tiềm năng, lãi lời cực khủng.

Những người làm công ăn lương sẽ được trọng dụng trao cho các cơ hội để khẳng định tài năng của mình, từ đó mở ra nhiều cơ hội bội thu các khoản khổng lồ. Đây sẽ là thời điểm vàng son khi mà bạn làm đâu thắng đó, không gặp nhiều sự trắc trở. Nhìn chung vận trình của Thân sẽ khởi sắc tốt đẹp, tình tiền phấp phới, trọn vẹn.

Đúng 5 ngày đầu tiên của tháng 3, những con giáp này đụng đâu cũng hái ra tiền vàng, vận may cực vượng, không ngừng thăng tiến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Những người cầm tinh con Trâu bản chất lương thiện, chịu thương chịu khó không ai bằng. Họ ghi dấu ấn trong mắt mọi người là một người nhân viên cần mẫn nên được cấp trên cưng chiều, tiền tài cứ thế kiếm ra dễ dàng, ngày một nhiều.

Chỉ cần bước sang 5 ngày đầu tháng 3, tài lộc sẽ ập đến với Sửu một cách bất ngờ, họ có thể sẽ mua két sắt để chứa, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, hạnh phúc. Chính giai đoạn này là giai đoạn để Sửu bộc lộ tài năng tiềm ẩn, không còn trở ngại nào níu chân bạn. Sửu trong những ngày này thét ra lửa, ai cũng phải dè chừng và nể trọng nhờ những gì bạn đã gây dựng.

Đúng 5 ngày đầu tiên của tháng 3, những con giáp này đụng đâu cũng hái ra tiền vàng, vận may cực vượng, không ngừng thăng tiến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm 

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