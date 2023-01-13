Đúng 5 mùng Tết Quý Mão: Quý nhân mang đến phước lành, 3 con giáp có tài lộc dư dả, của cải tràn trề

Tâm linh - Tử vi 13/01/2023 07:32

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 5 mùng Tết Quý Mão, 3 con giáp này tiền vàng phủ phê, sự nghiệp thăng tiến, công danh thành đạt, sức khỏe - gia đình hòa vượng.

Tuổi Hợi

Đúng 5 mùng Tết Quý Mão, con giáp tuổi Hợi được ơn trên phù hộ, gặp vận may nên có cơ hội thử sức với các dự án đầu tư lớn. Hợi nên mua vé số biết đâu có hội cơ giành được giải thưởng không nhỏ. Vận đào hoa rực rỡ, vận may tới cửa, gia đình hạnh phúc, hài hòa.

Người tuổi Hợi sẽ rất bận rộn với công việc do đó có khi xử lý không hết việc. Vì vậy, họ cần có kế hoạch rõ ràng, sắp xếp trật tự để không làm mình quá tải. Con giáp này tiếp tục nhận tài lộc phong phú, sức khỏe dồi dào, gia đình sung túc.

Đúng 5 mùng Tết Quý Mão: Quý nhân mang đến phước lành, 3 con giáp có tài lộc dư dả, của cải tràn trề - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn được hưởng nhiều phước lành vì tính cách quá tốt bụng, không ngại giúp đỡ mọi người xung quanh nên con giáp này luôn có quý nhân phù trợ. Người tuổi Thìn khi thành công cũng không quá kiêu ngạo, thay vào đó họ lại càng nỗ lực hơn nữa để phát triển cuộc sống viên mãn.

Đúng 5 mùng Tết Quý Mão, tuổi Thìn sẽ có một khoảng thời gian ngập tràn niềm vui, tài lộc dư dả. Tử vi 12 con giáp cho biết, tuổi Thìn sẽ có cơ hội phát tài phát lộc. Họ chính là một trong những con giáp may mắn hái lộc về nhà, tiền bạc tiêu pha thoải mái mà không lo cạn. Những người tuổi Thìn càng chăm chỉ càng thăng quan phát tài.

Đúng 5 mùng Tết Quý Mão: Quý nhân mang đến phước lành, 3 con giáp có tài lộc dư dả, của cải tràn trề - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Những người bạn cầm tinh con Mèo thường thông minh, vui vẻ, lạc quan, có hoài bão, có lý tưởng cao cả, biết nắm bắt cơ hội tốt, có thể làm giàu. Họ sẽ không ngần ngại khi người khác cần sự giúp đỡ hay rơi vào hoàn cảnh khó khăn.

Tử vi có nói, bước sang 5 mùng Tết Quý Mão, vận mệnh của con giáp Mão sẽ tốt dần lên từng ngày. Của cải của họ ngày càng giàu có. Khi bước vào nhà với của cải bất ngờ, họ sẽ thành công trong mọi việc. Họ sẽ có của cải cho riêng mình. 

Đúng 5 mùng Tết Quý Mão: Quý nhân mang đến phước lành, 3 con giáp có tài lộc dư dả, của cải tràn trề - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ giờ đến giữa tháng 1/2023: 3 con giáp làm gì cũng hái ra tiền, may mắn hơn người, tình tiền thăng hoa viên mãn

Từ giờ đến giữa tháng 1/2023: 3 con giáp làm gì cũng hái ra tiền, may mắn hơn người, tình tiền thăng hoa viên mãn

Sách tử vi cho biết, từ giờ đến giữa tháng 1/2023, những con giáp dưới đây sẽ vô cùng may mắn làm gì cũng thành công.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi Tết Quý Mão tử vi Tết Nguyên Đán tử vi ngày 21/12 âm lịch tử vi cuối tháng Chạp con giap may man tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Sao quốc tế 45 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Sao quốc tế 48 phút trước
Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 1 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 1 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Đời sống 1 giờ 59 phút trước
Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đời sống 2 giờ 18 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đời sống 2 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/9/2026, 3 con giáp tai họa qua đi, TÀI PHÚ ắt tới, Tài Lộc phi nước mã, ĐỎ cả danh lẫn tài

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/9/2026, 3 con giáp tai họa qua đi, TÀI PHÚ ắt tới, Tài Lộc phi nước mã, ĐỎ cả danh lẫn tài

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026