Đúng 4 ngày cuối tháng 7 (28 -31/7): Ba con giáp nhanh như chớp ‘hốt cú chót’, tiền bạc đầy tay, đổi vận giàu khủng, liên tiếp đón sang giàu phú quý không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 27/07/2022 18:26

Theo tử vi 2022, với những nỗ lực của mình, ba con giáp sẽ đạt thành tích xuất sắc, gặt hái được nhiều thành công, kiếm bộn tiền đúng 4 ngày cuối tháng 7 (28 -31/7).

Tuổi Thìn

Đúng 4 ngày cuối tháng 7 (28 -31/7), những người sinh thuộc con giáp Rồng sẽ phát tài, kiếm được tiền khủng trước cuối tháng và được quý nhân giúp đỡ rất nhiều, thậm chí có người còn bất ngờ có sự trợ giúp đắc lực.

Các sao quý nhân may mắn vô tận, tài lộc vượng phát, đường kiếm tiền suôn sẻ không bị cản trở, tiền bạc ngày càng nhiều, tài lộc gấp bội. Các bạn tuổi Thìn rất chăm chỉ trong sự nghiệp và là người sống xuôi ngược, khó khăn không thể ngăn cản. Vận thế thăng tiến, tương lai vô hạn, mưa thuận gió hòa, khả năng cao nhất sẽ giành được giải thưởng lớn, nhất định sẽ có một sự nghiệp thành công trong năm nay, ai cũng chúc may mắn đến bạn.

Đúng 4 ngày cuối tháng 7 (28 -31/7): Ba con giáp nhanh như chớp ‘hốt cú chót’, tiền bạc đầy tay, đổi vận giàu khủng, liên tiếp đón sang giàu phú quý không ai sánh bằng - Ảnh 1
Đúng 4 ngày cuối tháng 7 (28 -31/7), những người sinh thuộc con giáp Rồng sẽ phát tài, kiếm được tiền khủng trước cuối tháng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu tài năng, bản lĩnh và đặc biệt dũng cảm. Họ có lý tưởng sống riêng, có mục tiêu lớn lao chứ không chịu sống tầm thường. Trong cuộc sống thường ngày, người tuổi này khá lãng mạn, dễ mềm lòng và giàu tình cảm.

Đúng 4 ngày cuối tháng 7 (28 -31/7), những con giáp tuổi Dậu gặp nhiều may mắn, tài vận tăng cao. Người tuổi này sau nhiều khó khăn, vất vả đã nỗ lực không ngừng để vươn lên và đạt được thành quả đúng với mong đợi của bản thân.

Ngoài ra, con giáp này cũng được cấp trên trọng dụng, có thêm cơ hội để học tập nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm. Người tuổi này làm kinh doanh cũng đã thu hồi vốn, bắt đầu sinh lời. Dù gặp khó khăn, con giáp này vẫn giữ được sự bình tĩnh, không bao giờ từ bỏ mục tiêu mà bản thân đã đề ra. Điều này rất đáng để khen ngợi.

Đúng 4 ngày cuối tháng 7 (28 -31/7): Ba con giáp nhanh như chớp ‘hốt cú chót’, tiền bạc đầy tay, đổi vận giàu khủng, liên tiếp đón sang giàu phú quý không ai sánh bằng - Ảnh 2
Đúng 4 ngày cuối tháng 7 (28 -31/7), những con giáp tuổi Dậu gặp nhiều may mắn, tài vận tăng cao. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh tuổi Thân là những người chăm chỉ, hiền lành, đi một bước được quý nhân phù trợ, đi hai bước được người người yêu quý. Chính vì sự chịu thương chịu khó, miệt mài với công việc mà tuổi Thân sẽ gây ấn tượng tốt đẹp với đồng nghiệp và cấp trên, từ đó nhận được những cơ hội để khẳng định bản thân.

Được cát tinh phù trợ, trao cơ hội vàng nên đúng 4 ngày cuối tháng 7 (28 -31/7) vận may của những người tuổi Thân còn hơn thế nữa. Cụ thể, bản mệnh có thể tìm được những mối đầu tư có triển vọng thông qua sự giúp đỡ của những người xung quanh, nhờ vậy mà con giáp này sẽ thu được một khoản lợi nhuận lớn, không cần phải lo lắng quá nhiều đến vấn đề trang trải cuộc sống.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 2 ngày tới (30/7 - 31/7): khổ cực rồi cũng sẽ qua, 3 con giáp trời phật sủng ái, liên tiếp đón nhận may mắn, có nhà có xe, tiền tiêu không hết

Đúng 2 ngày tới (30/7 - 31/7): khổ cực rồi cũng sẽ qua, 3 con giáp trời phật sủng ái, liên tiếp đón nhận may mắn, có nhà có xe, tiền tiêu không hết

Những con giáp này ‘quét nhà cũng ra tiền’ thời gian tới vận mệnh dư dôi, tài lộc tỏa sáng, may mắn ùa về cửa.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Tâm sự 40 phút trước
Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Dinh dưỡng 2 giờ 10 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 3 giờ 10 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi