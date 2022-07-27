Đúng 2 ngày tới (30/7 - 31/7): khổ cực rồi cũng sẽ qua, 3 con giáp trời phật sủng ái, liên tiếp đón nhận may mắn, có nhà có xe, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 27/07/2022 17:26

Những con giáp này ‘quét nhà cũng ra tiền’ thời gian tới vận mệnh dư dôi, tài lộc tỏa sáng, may mắn ùa về cửa.

Tuổi Tỵ

Trong những tháng trước, người tuổi Tỵ có những kẻ tiểu nhân quấy phá cản đường, khiến cho cuộc sống của Tỵ trở nên khó khăn. Nhưng đúng 2 ngày tới (30/7 - 31/7), Tỵ có con đường tài lộc suôn sẻ hanh thông, tài lộc cứ thế ùn ùn đổ vào nhà.

Đúng 2 ngày tới (30/7 - 31/7), tài lộc của con giáp này còn được góp phần bởi Thần May mắn, bởi tài vận lên nhanh như diều gặp gió, có thể chính bạn cũng không thể ngờ được lại có ngày mình kiếm tiền dễ dàng và nhanh chóng đến như thế. Thời vận thay đổi, phúc khí tràn trề, nhờ thế mà đường tài lộc của con giáp này càng ngày càng tăng tiến.

Đúng 2 ngày tới (30/7 - 31/7): khổ cực rồi cũng sẽ qua, 3 con giáp trời phật sủng ái, liên tiếp đón nhận may mắn, có nhà có xe, tiền tiêu không hết - Ảnh 1
Đúng 2 ngày tới (30/7 - 31/7), tài lộc của con giáp này còn được góp phần bởi Thần May mắn, bởi tài vận lên nhanh như diều gặp gió. Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh lanh lợi, sáng suốt nên dễ dàng nhìn thấy được những thời cơ mới, việc làm ăn kinh doanh cũng tiến triển tốt, thậm chí có thể mở rộng quy mô lớn hơn so với bình thường. Không chỉ vượng về tài lộc mà người tuổi Tỵ sẽ còn vượng cả về tình duyên. Có người ấy ở bên làm chỗ dựa vững vàng, tuổi Tỵ càng thêm vững tâm mà tiến bước, không có nhiều nỗi lo lắng phía sau.

Tuổi Dần

Năm Nhâm Dần 2022 này vốn là năm tuổi của con giáp này, nhưng không có gì đáng lo ngại bởi lẽ tuổi Dần là những người có bản lĩnh hơn người, họ luôn biết tự mình vượt qua mọi thứ, cố gắng thay đổi bản thân để thích hợp với cục diện hiện tại.

Đúng 2 ngày tới (30/7 - 31/7), những người tuổi Dần sẽ gặp được nhiều hỷ sự. Bất kể làm việc gì tuổi Dần cũng gặp được nhiều may mắn. Người làm ăn kinh doanh, đầu tư thì cứ hết mình, có thể sẽ đổi đời trong chớp mắt. Dần cũng nên mở lòng hơn, quyết đoán hơn thì có thể thành công rực rỡ.

Đúng 2 ngày tới (30/7 - 31/7): khổ cực rồi cũng sẽ qua, 3 con giáp trời phật sủng ái, liên tiếp đón nhận may mắn, có nhà có xe, tiền tiêu không hết - Ảnh 2
Con giáp Dần gặt hái nhiều danh lợi trong thời gian tới. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong tháng trước, sự nghiệp của bản mệnh không mấy ổn định và có phần chững lại. Tuổi Mão gặp nhiều vận xui và để lỡ những cơ hội tốt trong công việc.

Đúng 2 ngày tới (30/7 - 31/7), Mão có thể sẽ gặp được quý nhân vào chính thời điểm này. Nếu đang có khúc mắc gì, đừng ngại hỏi han mọi người, bởi có người sẽ đưa ra giúp bạn cách giải quyết đúng đắn. Đúng 2 ngày tới (30/7 - 31/7), cũng là một ngày bạn có thể tìm được những mối đầu tư xứng đáng, hứa hẹn mang lại nhiều lợi nhuận trong tương lai, đặc biệt bạn cũng rất dễ gặp được người có cùng chí hướng với mình. Các mối quan hệ xã giao của con giáp này cũng vô cùng hài hòa.

Mão có thể được tăng lương hoặc được thưởng nóng do thành tích làm việc trong suốt thời gian qua. Mão sẽ tràn đầy tự tin để không ngừng mở rộng và phát triển sự nghiệp, họ có khả năng phát đạt, ngày càng trở nên giàu có. Người tuổi Mão có phúc khí, càng về già càng gặp nhiều may mắn.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Sau 12 giờ đêm nay (29/7), Thần đồng tiên tri về báo mộng, 3 con giáp may mắn vô cùng, vận trình thuận phát, điềm lành bủa vây giúp sự nghiệp, cuộc sống thăng hoa, trọn vẹn

Sau 12 giờ đêm nay (29/7), Thần đồng tiên tri về báo mộng, 3 con giáp may mắn vô cùng, vận trình thuận phát, điềm lành bủa vây giúp sự nghiệp, cuộc sống thăng hoa, trọn vẹn

Theo tử vi 2022, những con giáp này đón gió hạnh phúc ùa về, tài vận cực hanh thông, đường đi rộng mở, không sớm thì muộn cũng phát tài, tiền rủng rỉnh.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Tâm sự 38 phút trước
Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Dinh dưỡng 2 giờ 8 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 3 giờ 8 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi