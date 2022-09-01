Đúng 4 giờ sáng mai (2/9), Quý Nhân báo mộng 3 con giáp SA CHÂN VÀO CHĨNH VÀNG, TRÚNG QUẢ trời cho, ăn sung mặc sướng, lộc lá theo chân, kiểu gì cũng giàu

Tâm linh - Tử vi 01/09/2022 17:34

Đúng 4 giờ sáng mai (2/9), tử vi 12 con giáp dự đoán những người tuổi này có rất nhiều vận may, tài lộc có thể phát triển may mắn và vượng phát phát hờn.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn rất thông minh, cho dù làm bất cứ việc gì đều có chủ kiến của mình. Con giáp này sẽ luôn cố gắng phát huy hết thông minh và tài trí của mình để có được cuộc sống tốt nhất. Đúng 4 giờ sáng mai (2/9), do có năng lực làm việc xuất chúng, người tuổi Thìn sẽ đón nhân vô số cơ hội thuận lợi. Con giáp này sẽ có những bước tiến lớn trong sự nghiệp và tài vận.

Trong tháng, có thể thu được số tiền bằng cả năm cộng lại, trả hết nợ nần, đổi đời giàu sang. Năm này, người tuổi Thìn cũng nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ mọi người xung quanh nên không chỉ rủng rỉnh về tiền bạc, mà chuyện tình cảm, hôn nhân gia đình cũng rất tốt đẹp. Con giáp này có thể nắm bắt những ‘thời cơ vàng’ để vươn lên, tích lũy của cải nhiều thành núi để dự phòng những lúc rủi vận.. Cố gắng mọi sự cũng sang giàu như ý.

Đúng 4 giờ sáng mai (2/9), Quý Nhân báo mộng 3 con giáp SA CHÂN VÀO CHĨNH VÀNG, TRÚNG QUẢ trời cho, ăn sung mặc sướng, lộc lá theo chân, kiểu gì cũng giàu - Ảnh 1
Con giáp Thìn chờ cơ hội may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuất là con giáp mạnh mẽ và tự lập. Tuất luôn đi lên bằng chính năng lực của mình. May mắn thay, đúng 4 giờ sáng mai (2/9), được cát tinh chiếu mệnh nên tiền cứ đổ vào túi. Bạn không cần phải vay mượn như trước đây. Những chuyện bạn làm đều diễn ra suôn sẻ theo ý muốn. Đích thị là con giáp ‘sa chân vào chĩnh vàng’.

Nói chung công việc, tình duyên và gia đạo của bạn khi bước sang năm mới không có chuyện gì xấu. Tuổi Tuất chỉ cần gạt bỏ đi những điều không vui trước đây để hưởng thụ cuộc sống thoải mái hơn. Giữ tinh thần tốt, tập trung hết sức vào những việc được giao, chắc chắn bạn sẽ có một năm bội thu như ý.

Đúng 4 giờ sáng mai (2/9), Quý Nhân báo mộng 3 con giáp SA CHÂN VÀO CHĨNH VÀNG, TRÚNG QUẢ trời cho, ăn sung mặc sướng, lộc lá theo chân, kiểu gì cũng giàu - Ảnh 2
Con giáp Tuất phát tài phát lộc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Gặp thời vận đỏ đúng 4 giờ sáng mai (2/9) là thời điểm người tuổi Ngọ có vô vàn may mắn. Những ý tưởng kinh doanh độc đáo được nảy nở đúng thời điểm, nhờ vậy mà vận trình tài lộc cũng suôn sẻ hơn rất nhiều so với trước đây. Bạn có thể chẳng cần hao tâm tổn trí quá nhiều mà tiền bạc vẫn đầy tay. Nhờ biết rút kinh nghiệm mà bạn kiếm tiền thông minh hơn, nhiều hơn trong khoảng thời gian ngắn.

Có thể nói, thời của bạn đã thực sự tới, nếu ai đó muốn thành lập công ty thì có thể bắt tay thực hiện ngay. Bạn cũng nên học thêm cả về quản lý để tránh tình trạng thất thoát tiền bạc.

Cuộc sống ổn định hơn giúp bạn có nhiều thời gian cho bản thân hơn trước. Người độc thân muốn thu hút người khác giới thì nên chăm chút hơn cho vẻ ngoài, bởi sự quyến rũ của bạn có thể mang lại kết quả khác biệt trong quá trình tìm kiếm nửa kia. Nếu đang vào những ngày nghỉ, bản mệnh có thể cho thời gian nghỉ ngơi một vài thời gian thích hợp sau đó sẽ bùng nổ tài lộc hứa hẹn rất hanh thông.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

3 con giáp số ĐỎ nhất tháng 9/2022: Vơ hết lộc trời, tiền của tăng như vũ bão, dễ dàng làm được việc lớn, không thành Rồng cũng thành Phượng

3 con giáp số ĐỎ nhất tháng 9/2022: Vơ hết lộc trời, tiền của tăng như vũ bão, dễ dàng làm được việc lớn, không thành Rồng cũng thành Phượng

Tử vi 2022, 3 con giáp đón vận trình hanh thông, của cải nhiều hơn tháng cũ, tình tiền đều vượng phát.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 4 giờ 22 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 4 giờ 52 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 5 giờ 22 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 5 giờ 52 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 52 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 22 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 6 giờ 22 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 6 giờ 52 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục