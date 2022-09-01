Tử vi đúng 10h sáng mai (thứ Sáu, 2/9), Thần Tài nghênh đón vận may, Quý Nhân hộ tống chỉ đường, 3 con giáp vàng chất đầy bồ, vinh hoa phú quý ngập lối, lộc lá lũ lượt kéo về, muốn gì có đó

Người tuổi Ngọ vốn nhanh nhẹn, thông minh lại giỏi tạo ra của cải. Chính vì vậy mà họ đi tới đâu cũng dễ gây được ấn tượng tốt với mọi người. Ở họ có sự sáng tạo và luôn lạc quan, hướng về phía trước.

Tử vi cho thấy đúng 10h sáng mai (thứ Sáu, 2/9), người tuổi Ngọ được các ngôi sao may mắn chiếu mệnh nên vận trình vô cùng thuận lợi. Con giáp này làm gì cũng suôn sẻ hơn trước vì vậy hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận những điều tốt đẹp.

Người tuổi Mão nhận lộc trời ban, vui vầy hạnh phúc đúng 10h sáng mai (thứ Sáu, 2/9). Con giáp may mắn vào ngày này có thể thử sức ở những trò chơi may rủi vì nhiều khả năng sẽ thắng lớn, kiếm được một khoản tiền không nhỏ.

Tử vi đúng 10h sáng mai (thứ Sáu, 2/9) được sự nâng đỡ của Thần Tài nên tài lộc đến với người tuổi Ngọ không ngừng, chuyện vui liên tiếp xảy ra. Không chỉ vậy, vận may của người tuổi Ngọ ngày một tăng, tâm trạng và cơ thể cũng được cải thiện.

Ngoài ra, bản mệnh còn có dịp gặp gỡ lại những người đã rất lâu không liên lạc. Đây có thể là quý nhân giúp đỡ cho con đường sự nghiệp của bạn.

Mão được khuyên là nên cân bằng việc ăn uống của mình, không nên quá bận tâm đến chuyện cân nặng nhưng con giáp cũng nên kết hợp với việc luyện tập để có một diện mạo tốt nhất khi quay lại cuộc sống hằng ngày.

Người tuổi Mão đạt được công danh như ý. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Con giáp này sinh ra vốn đã được ăn sung mặc sướng hơn các tuổi khác. Tử vi đúng 10h sáng mai (thứ Sáu, 2/9), người tuổi Hợi đã bắt đầu phát tài, gặp nhiều may mắn với hàng loạt tin vui ùn ùn kéo đến, tận dụng thời cơ này cũng là lúc mà tuổi Hợi phải đi lại và gặp áp lực khá nhiều nhưng cũng là thời điểm vàng để họ đạt được nhiều thành công nhất trong cuộc đời.

Sự nghiệp bắt đầu phất lên như diều gặp gió, mọi việc làm đều suôn sẻ, gặp dữ hóa lành. Đôi khi, bạn không cần phải quá tính toán mà cứ chăm chỉ làm ăn là hầu bao sẽ dày lên trông thấy!

Hơn nữa, tình yêu của bạn trong năm nay cũng có nhiều điều mới theo hướng tích cực, gia đình có thể có tin vui vào giữa năm. Với những người đã kết hôn rồi thì vợ chồng hòa thuận, làm đâu thắng đó nên cả năm vui vẻ rộn rã tiếng cười.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm