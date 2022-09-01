Tử vi đúng 10h sáng mai (thứ Sáu, 2/9), Thần Tài nghênh đón vận may, Quý Nhân hộ tống chỉ đường, 3 con giáp vàng chất đầy bồ, vinh hoa phú quý ngập lối, lộc lá lũ lượt kéo về, muốn gì có đó

Tâm linh - Tử vi 01/09/2022 14:52

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi này gặp được quý nhân phù trợ, may mắn đến gần, kiếm rất nhiều tiền.

Tuổi Ngọ

Tử vi cho thấy đúng 10h sáng mai (thứ Sáu, 2/9), người tuổi Ngọ được các ngôi sao may mắn chiếu mệnh nên vận trình vô cùng thuận lợi. Con giáp này làm gì cũng suôn sẻ hơn trước vì vậy hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận những điều tốt đẹp.

Người tuổi Ngọ vốn nhanh nhẹn, thông minh lại giỏi tạo ra của cải. Chính vì vậy mà họ đi tới đâu cũng dễ gây được ấn tượng tốt với mọi người. Ở họ có sự sáng tạo và luôn lạc quan, hướng về phía trước.

Tử vi đúng 10h sáng mai (thứ Sáu, 2/9) được sự nâng đỡ của Thần Tài nên tài lộc đến với người tuổi Ngọ không ngừng, chuyện vui liên tiếp xảy ra. Không chỉ vậy, vận may của người tuổi Ngọ ngày một tăng, tâm trạng và cơ thể cũng được cải thiện.

Tử vi đúng 10h sáng mai (thứ Sáu, 2/9), Thần Tài nghênh đón vận may, Quý Nhân hộ tống chỉ đường, 3 con giáp vàng chất đầy bồ, vinh hoa phú quý ngập lối, lộc lá lũ lượt kéo về, muốn gì có đó - Ảnh 1
Con giáp tài vận hanh thông. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão nhận lộc trời ban, vui vầy hạnh phúc đúng 10h sáng mai (thứ Sáu, 2/9). Con giáp may mắn vào ngày này có thể thử sức ở những trò chơi may rủi vì nhiều khả năng sẽ thắng lớn, kiếm được một khoản tiền không nhỏ.

Ngoài ra, bản mệnh còn có dịp gặp gỡ lại những người đã rất lâu không liên lạc. Đây có thể là quý nhân giúp đỡ cho con đường sự nghiệp của bạn.

Mão được khuyên là nên cân bằng việc ăn uống của mình, không nên quá bận tâm đến chuyện cân nặng nhưng con giáp cũng nên kết hợp với việc luyện tập để có một diện mạo tốt nhất khi quay lại cuộc sống hằng ngày.

Tử vi đúng 10h sáng mai (thứ Sáu, 2/9), Thần Tài nghênh đón vận may, Quý Nhân hộ tống chỉ đường, 3 con giáp vàng chất đầy bồ, vinh hoa phú quý ngập lối, lộc lá lũ lượt kéo về, muốn gì có đó - Ảnh 2
Người tuổi Mão đạt được công danh như ý. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Con giáp này sinh ra vốn đã được ăn sung mặc sướng hơn các tuổi khác. Tử vi đúng 10h sáng mai (thứ Sáu, 2/9), người tuổi Hợi đã bắt đầu phát tài, gặp nhiều may mắn với hàng loạt tin vui ùn ùn kéo đến, tận dụng thời cơ này cũng là lúc mà tuổi Hợi phải đi lại và gặp áp lực khá nhiều nhưng cũng là thời điểm vàng để họ đạt được nhiều thành công nhất trong cuộc đời.

Sự nghiệp bắt đầu phất lên như diều gặp gió, mọi việc làm đều suôn sẻ, gặp dữ hóa lành. Đôi khi, bạn không cần phải quá tính toán mà cứ chăm chỉ làm ăn là hầu bao sẽ dày lên trông thấy!

Hơn nữa, tình yêu của bạn trong năm nay cũng có nhiều điều mới theo hướng tích cực, gia đình có thể có tin vui vào giữa năm. Với những người đã kết hôn rồi thì vợ chồng hòa thuận, làm đâu thắng đó nên cả năm vui vẻ rộn rã tiếng cười.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 4 giờ chiều nay (1/9), Tam hỷ kéo may mắn về nhà, 3 con giáp rẽ trái thấy núi vàng, rẽ phải đụng núi bạc, giàu sang chạm nóc, vượng phát triền miên

Đúng 4 giờ chiều nay (1/9), Tam hỷ kéo may mắn về nhà, 3 con giáp rẽ trái thấy núi vàng, rẽ phải đụng núi bạc, giàu sang chạm nóc, vượng phát triền miên

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 4 giờ chiều nay (1/9), 3 con giáp được ban may mắn, kiếm tiền không khó, cuộc sống thăng hoa.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 5 giờ 26 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 5 giờ 56 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 56 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 6 giờ 26 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 6 giờ 56 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 56 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 26 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 7 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch