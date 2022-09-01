Đúng 4 giờ sáng mai (2/9), cổng trời mở ra liên tục, Thần Tài báo tin vui, 3 con giáp phát tài ‘to đùng’, vinh hoa phú quý ngập lối, hưởng 3 đời không hết

Tâm linh - Tử vi 01/09/2022 11:43

Tử vi 12 con giáp chỉ rõ những con giáp này có đường quan lộ rất hanh thông, cuộc sống giàu sang, sung túc, kiếm tiền không khó.

 

Tuổi Thân

Đúng 4 giờ sáng mai (2/9), con giáp này tìm được đường quan lộ rất hanh thông, Thần Tài chiếu cố nên chuyện làm ăn của Thân vô cùng thuận lợi. Bản mệnh tránh được nhiều tai họa liên quan đến tiền bạc giúp cả tháng suôn sẻ.

Vì vốn dĩ là người sắc sảo, khôn ngoan, linh hoạt, giỏi quản lý các mối quan hệ giữa các cá nhân lại ăn nói khéo léo nên Thân rất được lòng mọi người dù họ ở đâu, làm gì.

Người tuổi Thân cũng có sức mạnh bền bỉ, giỏi lập kế hoạch và quản lý tiền bạc nên có thể đưa ra tính toán khôn khéo giúp bản thân nhanh chóng đạt được mục tiêu trong cuộc sống.

Đúng 4 giờ sáng mai (2/9), cổng trời mở ra liên tục, Thần Tài báo tin vui, 3 con giáp phát tài ‘to đùng’, vinh hoa phú quý ngập lối, hưởng 3 đời không hết - Ảnh 1
Con giáp gặp may mắn, có tài, có lộc. Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt Thân luôn tràn đầy năng lượng, giữ được ý chí của bản thân. Trong tháng 8 âm lịch, vận may sẽ lần lượt tới với bản mệnh giúp con giáp này kiếm được nhiều tiền hơn. Ngoài ra, sao Quốc Ấn, Hồng Loan chiếu rọi, vận đào hoa liên tiếp, nếu là người độc thân muốn thoát kiếp FA đây cũng chính là thời cơ của bạn.

Tuổi Tuất

Đúng 4 giờ sáng mai (2/9), vận trình của tuổi Tuất làm gì cũng thuận lợi, nhanh chóng chiếm được thế chủ động. Công việc có khởi sắc rõ rệt, có thể sẽ được cất nhắc lên vị trí tốt hơn và được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng hơn với những biểu hiện xuất sắc trong thời gian qua.

Tài lộc cũng theo đó có chiều hướng tăng lên, con giáp này có thể tranh thủ cát khí để mở rộng thu nhập từ nhiều công việc khác nhau. Đúng 4 giờ sáng mai (2/9), tuổi Tuất sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu, đặc biệt đối với những người kinh doanh làm ăn, trong năm nay sẽ dễ kiếm được khoản tiền lớn, giúp sự nghiệp thăng tiến rực rỡ. Người tuổi Tuất có Bán Hợp trợ mệnh nên đường tình duyên lại càng thêm vượng.

Đúng 4 giờ sáng mai (2/9), cổng trời mở ra liên tục, Thần Tài báo tin vui, 3 con giáp phát tài ‘to đùng’, vinh hoa phú quý ngập lối, hưởng 3 đời không hết - Ảnh 2
Tử vi 12 con giáp gặp may mắn, tiền bạc bủa vây. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong 12 con giáp thì người tuổi Dậu có năng lượng chiêu tài vượng lộc vô cùng mạnh. Đây là con giáp có số mệnh tụ tài đắc lộc. Đúng 4 giờ sáng mai (2/9) này thì vận khí đương lên, mọi sự thuận buồm xuôi gió, guồng quay vào đúng chỗ, xóa bỏ mọi khó khăn trắc trở, hiềm khích lâu ngày được tháo gỡ, vận trình trước mắt tươi sáng rực rỡ vô cùng.

Đặc biệt, cột mốc thể hiện sự biến chuyển người tuổi Dậu được cát tinh cao chiếu, quý nhân tụ vầy, hứa hẹn thời cơ làm ăn đại phát lộc đối với những người tuổi con gà. Cuộc sống của tuổi Dậu vô cùng sung túc với nhiều hy vọng hơn. Con giáp này có điều kiện làm giàu và gặt hái được những điều tốt đẹp khiến ai cũng ngưỡng mộ.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 4 giờ chiều nay (1/9), Phật Bà hiển linh, Thần Tài ‘rung chuông gõ mõ’, 3 con giáp nghèo mấy cũng phải giàu, chuẩn bị két sắt đựng tiền, mở cửa là lộc lá tràn vào nhà

Đúng 4 giờ chiều nay (1/9), Phật Bà hiển linh, Thần Tài ‘rung chuông gõ mõ’, 3 con giáp nghèo mấy cũng phải giàu, chuẩn bị két sắt đựng tiền, mở cửa là lộc lá tràn vào nhà

Thần Tài điểm báo Phật Bà hiển linh ban phước, 3 con giáp gặt thành công, những khó khăn qua đi, cơ hội rộng mở, tiền về đầy nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 4 giờ 22 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 4 giờ 52 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 5 giờ 22 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 5 giờ 52 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 52 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 22 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 6 giờ 22 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 6 giờ 52 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục