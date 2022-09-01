3 con giáp số ĐỎ nhất tháng 9/2022: Vơ hết lộc trời, tiền của tăng như vũ bão, dễ dàng làm được việc lớn, không thành Rồng cũng thành Phượng

Tâm linh - Tử vi 01/09/2022 17:07

Tử vi 2022, 3 con giáp đón vận trình hanh thông, của cải nhiều hơn tháng cũ, tình tiền đều vượng phát.

Tuổi Tuất

Trời sinh những người tuổi Tuất hầu như đều là những người thông minh, giỏi giang và sắc sảo. Nếu là nam giới thì chí hướng bay xa, bay cao, nắm bắt cơ hội rất tốt, nếu là nữ thì không những khéo léo, nhạy bén, mà còn biết quản lý tài chính, chi tiêu đâu ra đấy, khiến người khác khó có thể chê được điểm gì.

Tuổi Tuất tài giỏi là thế, nhưng lại thường là những người khiêm tốn, không bao giờ khoe khoang sự giàu có của mình, luôn thích ẩn mình trong đám đông, nên phúc phần lại càng lớn và ít khi rơi vào cảnh túng quẫn.

3 con giáp số ĐỎ nhất tháng 9/2022: Vơ hết lộc trời, tiền của tăng như vũ bão, dễ dàng làm được việc lớn, không thành Rồng cũng thành Phượng - Ảnh 1
Con giáp Tuất dễ dàng thắng lợi trong thời điểm này. Ảnh minh họa: Internet

Tháng 9/2022, tử vi học có nói tuổi Tuất gặp may mắn và thuận lợi. Thời điểm này, tuổi Tuất dễ làm nên chuyện, nếu biết nắm bắt cơ hội và nỗ lực hết mình, có thể trở nên vô cùng giàu có.

Tuổi Mão

Mão là người mạnh mẽ, có phần bá đạo trong mọi việc của cuộc sống vì con giáp này luôn muốn giành thế chủ động nên đôi khi làm mất lòng người khác.

Đúng tháng 9/2022, chuyện tình cảm của người tuổi Mão hết sức tốt đẹp, nếu độc thân, con giáp này thông qua sự giới thiệu của bạn bè có thể gặp được tình yêu của cuộc đời mình.

Những người đã có đôi hoặc đã kết hôn thì chuyện tình cảm hạnh phúc, ngọt ngào và không xảy ra bất cứ mâu thuẫn, tranh cãi nào. Ngoài ra, do có Thần Tài phù hộ nên tài vận hanh thông hơn, các khoản thu nhập dồi dào hơn, cuộc sống trở nên an nhàn và thư thái hơn.

3 con giáp số ĐỎ nhất tháng 9/2022: Vơ hết lộc trời, tiền của tăng như vũ bão, dễ dàng làm được việc lớn, không thành Rồng cũng thành Phượng - Ảnh 2
Tuổi Mão thành công hơn người. Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mão có người có năng lực, dám làm dám chịu, vận thế của con giáp này suôn sẻ, thuận lợi đặc biệt là về tình cảm và tài vận. Chuyện tình cảm có tiến triển khả quan, không còn những mâu thuẫn, xung đột mà trở nên hạnh phúc, ngọt ngào. Con giáp này nên biết tận dụng thời gian vàng này để hâm nóng chuyện tình cảm lứa đôi, hôn nhân.

Tuổi Mùi

Tháng 9/2022 đã đi được hơn nửa chặng đường. Thời gian tới đây, tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. Việc cần làm nhất của tuổi Mùi chính là kiên nhẫn chờ đợi, mọi thứ sẽ thăng hoa bất ngờ.

Tử vi trong tháng 9 dương lịch là thời gian tuổi Mùi tìm được cơ hội dễ dàng thăng hoa phát tài. Trời sinh những người tuổi Mùi mạnh mẽ có ý chí hơn người và luôn không ngừng cố gắng, tìm tòi, học hỏi mọi thứ để thay đổi bản thân mình. Trong số những con giáp, tuổi Mùi có chí cầu tiến, đầy nghị lực và biết vươn lên trong hoàn cảnh khó khăn.

Tử vi học có nói, từ tháng 9 dương lịch trở đi, tuổi Mùi sẽ bất ngờ đổi vận, cuộc sống của họ sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, không những gặp được nhiều may mắn mà mọi dự định kế hoạch đều vận hành trơn tru, suôn sẻ. Sự nghiệp tuổi Mùi sẽ có bước ngoặt mới tích cực và viên mãn hơn, công việc tưởng chừng như không thể theo đuổi lâu dài lại trở thành người giàu có.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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