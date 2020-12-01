Đúng 3 ngày tới: Top con giáp vét cạn túi thần tài, cẩn thận kẻo ‘kiệt sức’ vì đếm tiền

Tâm linh - Tử vi 01/12/2020 00:39

Song hỷ lâm môn, phú quý ập vào nhà nên 3 con giáp may mắn này sẽ tha hồ nghênh tài đón lộc, đổi đời chỉ sau một đêm.

Nhờ được cát tinh soi chiếu, thần Phật nâng đỡ nên top con giáp may mắn này sẽ thăng hoa viên mãn, tài lộc đỏ chót như son trong 3 ngày tới. 

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Làm ăn một vốn bốn lời, tiền lũ lượt chui vào túi nên cả tháng 11 năm Canh Tý 2020 của Tuất sẽ ngập trong nhung lụa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Cương trực, thẳng thắn và có trách nhiệm trong công việc nên người tuổi Tuất được cấp trên hết lòng tin tưởng, thăng tiến cực nhanh. Dù làm thuê hay tự đứng ra kinh doanh Tuất cũng gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ, tiền lúc nào cũng rủng rỉnh.

Số phận an bài, đúng 3 ngày tới con giáp giàu sang này sẽ đào trúng mỏ vàng. Làm ăn một vốn bốn lời, tiền lũ lượt chui vào túi nên cả tháng 11 năm Canh Tý 2020 của Tuất sẽ ngập trong nhung lụa, muốn khổ cũng không được. 

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Công việc thuận lợi giúp Hợi đếm tiền sái tay cũng không xuể, phải thức trắng đêm để kiểm kê tài sản - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vận đào hoa đỏ chót như son nên Hợi sẽ có đời sống tình cảm vô cùng hạnh phúc. Nếu đã có cặp có đôi Hợi sẽ càng ấm êm viên mãn, nếu đang độc thân ắt sẽ tìm được một nửa hoàn hảo, cuối năm nên duyên chồng vợ.

Tình tình viên mãn nên tài lộc của Hợi cũng vượng phát bất ngờ. Công việc thuận lợi giúp Hợi đếm tiền sái tay cũng không xuể, phải thức trắng đêm để kiểm kê số tài sản mà mình sở hữu trong 3 ngày tới. 

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Bước chân phải có thần tài dẫn lối, bước chân trái có quý nhân tương trợ nên Ngọ may mắn ngút trời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ vô cùng sáng tạo, một khi đã tập trung làm việc sẽ không ngại gian khó. Đây là lý do vì sao dù khá ngông cuồng, ngang bướng nhưng Ngọ vẫn được đánh giá cao, kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

Ai khổ mặc ai, trong 3 ngày tới Ngọ sẽ đạp trúng hũ vàng. Bước chân phải có thần tài dẫn lối, bước chân trái có quý nhân tương trợ nên Ngọ may mắn ngút trời, cứ thế mà phát.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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