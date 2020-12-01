Tháng 11 âm lịch phát tài hoan hỷ: 3 con giáp kiếm được TIỀN TỶ, cuối năm nằm duỗi mà ăn

Tâm linh - Tử vi 01/12/2020 00:22

Số phận an bài, tháng 11 âm lịch sẽ giúp 3 con giáp may mắn này hái lộc trời cho, tiền tài viên mãn, nghèo mấy cũng thành đại gia, lắm của nhiều tiền.

Làm chơi hưởng thật, tiền ập xuống đầu nên không chỉ tháng 11 âm lịch mà từ đây đến cuối năm Canh Tý 2020 top con giáp may mắn này sẽ phú quý phát tài, viên mãn bất ngờ. 

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Tháng 11 âm lịch con giáp giàu sang này sẽ đếm tiền sái tay, cứ vơi lại đầy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Mạnh mẽ, bản lĩnh và không ngừng nỗ lực để tìm kiếm cơ hội cho bản thân nên dù sinh ra trong khốn khó Dần cũng vươn lên đổi đời. Không chỉ thoát kiếp nghèo, Canh Tý 2020 còn mở ra trang mới cho Dần với mưa tài lộc ập xuống đầu.

Tình tiền viên mãn, song hỷ lâm môn, làm đâu thắng đó nên tháng 11 âm lịch con giáp giàu sang này sẽ đếm tiền sái tay, cứ vơi lại đầy. 

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Chẳng những nhà xe chờ sẵn, phú quý phát tài, Tý còn nằm duỗi mà ăn, cứ thế giàu sụ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Thông minh, có khả năng xoay chuyển tình thế ngoạn mục nên Tý dù là đàn ông hay phụ nữ cũng đều gầy dựng được sự nghiệp đáng ngưỡng mộ. Những tháng đầu năm bị tiểu nhân vây hãm nên Tý lành ít dữ nhiều, khốn khó đủ đường.

May mắn thay, từ tháng 11 âm lịch nhờ có cát tinh soi chiếu Tý sẽ lội ngược dòng ngoạn mục. Chẳng những nhà xe chờ sẵn, phú quý phát tài, Tý còn nằm duỗi mà ăn, cứ thế giàu sụ. 

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Tiền chất như núi, tiêu pha xả láng cũng không lo cạn túi chính là phúc phần trời đã an bài cho Sửu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Chăm chỉ, siêng năng và có gan làm giàu nên Sửu được cấp trên hết lòng cất nhắc, sự nghiệp nhờ thế phất lên nhanh như diều gặp gió. Càng vững vàng, tin vào chính mình con giáp này càng khiến thiên hạ ngưỡng mộ với thành quả đạt được trong công việc.

Tử vi học có nói, từ tháng 11 trở đi bản mệnh sẽ được thần tài rót lộc, quý nhân chiếu cố. Tiền chất như núi, tiêu pha xả láng cũng không lo cạn túi chính là phúc phần trời đã an bài cho Sửu.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Số trời đã định, người thuộc top con giáp may mắn này sẽ uống cạn lộc trời, tiền của vây quanh, cuối năm Canh Tý 2020 tự làm đại gia.

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