Đúng 3 ngày đầu tuần (3/10 - 5/10), thời tới cản không kịp, 3 con giáp được Thần Tài mở kho phát lộc, đổi đời ngoạn mục trong chớp mắt

Đặc biệt, tử vi nói rằng trong thời gian tới đây, vận thế của tuổi Thân sẽ dần cải thiện, ngày một thuận lợi hơn.

Vận thế của người tuổi Thân trong 3 ngày đầu tuần (3-5/10) được dự đoán vô cùng thuận lợi. Đôi khi con giáp này còn có tiền bạc rơi xuống trúng đầu, may mắn hanh thông.

Nếu đã hoàn thành tốt công việc suốt thời gian dài vừa qua thì đây là thời điểm thích hợp để bản mệnh yêu cầu được tăng lương và thăng chức. Để tạo động lực cho bạn tiếp tục cống hiến, cấp trên khả năng cao sẽ đồng ý ngay.

Bản mệnh có quý nhân phù trợ nên nhìn chung làm việc gì cũng suôn sẻ, có thể đạt thành công rực rỡ trên con đường sự nghiệp.

Nhờ Kim Thủy tương sinh mà đường tình duyên của Dậu may mắn hơn hẳn. Chuyện tình cảm đôi lứa cũng an yên, không có nhiều biến động. Đôi lứa bên nhau hạnh phúc ngập tràn. Những người tuổi Dậu trẻ tuổi nên mở lòng hơn để đón nhận những mối quan hệ tốt với mình.

Bạn chỉ nên tin tưởng vào lời nói của những người thực sự thân thiết và bỏ ngoài tai những lời bàn tán. Đó chỉ là những lời thị phi làm ảnh hưởng đến ý chí của bạn mà thôi, không đáng để tâm.

3 ngày đầu tuần (3-5/10) là thời điểm thích hợp để tuổi Dậu yêu cầu được tăng lương và thăng chức. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Công việc cũng như tài lộc của người tuổi Ngọ đều ở mức tốt, không có trục trặc lớn xảy ra, phần lớn thành công gặt hái được vào thời điểm này đều nhờ vào may mắn cũng như sự cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn.

Vận trình tài lộc của người làm kinh tế tiến triển từ lúc này trở đi. Con giáp này sẽ gặp nhiều cơ hội phát tài, khiến lợi nhuận gia tăng gấp bội, thu về tiền bạc đầy tay nên chẳng lo túng thiếu.

Những bạn muốn ổn định công việc hoặc mở cửa hàng lập nghiệp riêng để làm chỗ dựa cho bản thân cũng sẽ gặp điều thuận lợi. Bạn được quý nhân chỉ dẫn cho con đường đúng đắn, bước đầu thu được lợi nhuận hoặc tiền lương.

3 ngày đầu tuần (3-5/10) con giáp tuổi Ngọ sẽ gặp nhiều cơ hội phát tài, khiến lợi nhuận gia tăng gấp bội. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo