Đúng 3 ngày cuối tuần này (7 - 9/4), Thần May Mắn ban phước lành, 3 con giáp vạn sự hanh thông, mưu sự tất thành, vượng phát vượng lộc, bước lên đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 05/04/2023 13:40

Tử vi cho hay, qua 3 ngày cuối tuần nhờ có sự độ trì của vị Thần May Mắn mà 3 con giáp này có đường công danh sự nghiệp thăng tiến dễ dàng, vận trình hanh thông mỹ mãn.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, qua 3 ngày cuối tuần sẽ là thời cơ cho tuổi Tỵ khi con giáp này được Thần Tài ưu ái, quý nhân giúp đỡ. Họ sẽ có những cơ hội kiếm tiền dễ dàng, trong tầm tay. Nhờ đó mà của cải cứ ùn ùn đến mang cho họ một cuộc sống giàu sang, được hưởng vinh hoa, phú quý.

Trong công việc, những người tuổi Tỵ sẽ thể hiện được năng lực của bản thân và được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp ngưỡng mộ. Có thể nói, đây cũng là thời cơ để những người cầm tinh con rắn phát triển được sự nghiệp của mình. Nếu con giáp may mắn này có dự định mở rộng thêm các nghề tay trái hoặc cộng tác làm ăn với những đối tác mới thì hãy tiến hành.

Đúng 3 ngày cuối tuần này (7 - 9/4), Thần May Mắn ban phước lành, 3 con giáp vạn sự hanh thông, mưu sự tất thành, vượng phát vượng lộc, bước lên đỉnh cao danh vọng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi nói rằng, sang 3 ngày cuối tuần, người tuổi Dần sẽ vượng tài tấn lộc sau khi trải qua thất bại. Họ trau dồi thêm kiến thức, năng lực, rèn luyện ý chí để trở nên giỏi giang hơn. Càng có nhiều trải nghiệm, họ càng hiểu biết hơn và rút ra nhiều kinh nghiệm quý báu cho những bước phát triển sau này.

Trong giai đoạn này, vận trình của tuổi Dần có nhiều khởi sắc. Con giáp này có thể làm việc suôn sẻ, kiếm tiền thuận lợi, được cấp trên ghi nhận, đồng nghiệp kính nể. Đối với họ đây là một tiền đề lớn cho những bước phát triển sau đó.

Đúng 3 ngày cuối tuần này (7 - 9/4), Thần May Mắn ban phước lành, 3 con giáp vạn sự hanh thông, mưu sự tất thành, vượng phát vượng lộc, bước lên đỉnh cao danh vọng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão đa số có vẻ ngoài ưa nhìn, tính cách hòa đồng, nhẹ nhàng, luôn khéo léo trong cách ứng xử nên được nhiều người xung quanh yêu quý, sẵn lòng giúp đỡ. Đúng 3 ngày cuối tuần, những nỗ lực trước đây của người tuổi Mão cuối cùng cũng được đền đáp.

Đặc biệt, công việc của con giáp này sẽ ngày càng thăng tiến, việc thăng chức tăng lương là điều chắc chắn sẽ xảy ra nên không cần phải lo lắng về tiền bạc. Vận may liên tiếp kéo đến với người tuổi Mão, con giáp này sẽ vô cùng may mắn trong việc kiếm tiền, dường như đi đến đâu cũng kiếm được tiền, làm điều gì cũng thu lại lợi nhuận.

Đúng 3 ngày cuối tuần này (7 - 9/4), Thần May Mắn ban phước lành, 3 con giáp vạn sự hanh thông, mưu sự tất thành, vượng phát vượng lộc, bước lên đỉnh cao danh vọng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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