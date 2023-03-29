Tử vi 5 ngày tới (30/3 - 3/4), 3 con giáp HÚT TÀI HÚT LỘC, làm 1 hưởng đến 10, Thần Tài nâng đỡ hết mình, Quý nhân theo gót

Tâm linh - Tử vi 29/03/2023 10:50

Top 3 con giáp sau sẽ phát tài trong 5 ngày tới, tiền trong tay tăng nhanh chóng khiến ai nấy cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ.

Tuổi Tuất

Thân là một trong 3 con giáp may mắn vào thời điểm 5 ngày tới. Theo tử vi, cho biết tuổi Tuất có quý nhân giúp đỡ nên khá vượng. Con giáp này có nhiều cơ hội thuận lợi trong quá trình làm việc nên dễ dàng vượt qua được những khó khăn, trở ngại trước mắt.

Nhờ đó mà tuổi Tuất thêm tự tin hơn. Hãy tận dụng cơ hội này để thể hiện sức mạnh của mình. Nếu làm tốt, con giáp này có thể đạt được những thành tựu rực rỡ. Tuy nhiên, sự giúp đỡ của quý nhân hay may mắn chỉ là yếu tố phụ. Quan trọng là tuổi Tuất có tinh thần nhiệt huyết và nỗ lực không ngừng nghỉ thì không có gì là không thể. Chính vì vậy, hãy cứ tin tưởng vào con đường mình đã chọn. 

Tử vi 5 ngày tới (30/3 - 3/4), 3 con giáp HÚT TÀI HÚT LỘC, làm 1 hưởng đến 10, Thần Tài nâng đỡ hết mình, Quý nhân theo gót - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu có nhiều cơ hội thăng tiến trong 5 ngày tới. Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, cuối cùng họ cũng được cấp trên nhận ra và đánh giá cao. Tuy nhiên, tuổi Dậu vẫn nên thận trọng kẻo dễ bị kẻ gian hãm hại.

Trong chuyện tiền nong, nhưng người tuổi Dậu cũng nên cẩn thận nếu muốn đầu cơ lớn cần tìm hiểu thật kỹ càng để tránh thất bát. Trong thời gian này, chuyện tình cảm của Dậu cũng thăng hoa. Những người tuổi Dậu dù là người độc thân cũng sẽ dễ tìm được 1 nửa phù hợp.

Tử vi 5 ngày tới (30/3 - 3/4), 3 con giáp HÚT TÀI HÚT LỘC, làm 1 hưởng đến 10, Thần Tài nâng đỡ hết mình, Quý nhân theo gót - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi cho biết, trong vòng 5 ngày tới, cơ hội tốt cho con giáp tuổi Ngọ độc thân tìm được một nửa như ý. Thời điểm này cũng rất tốt cho bản mệnh hóa giải những hiểu nhầm trong mối quan hệ tình cảm hiện tại.

Người tuổi Ngọ được Thần Tài ghé thăm giúp con giáp tuổi Ngọ giải tỏa được những căng thẳng liên quan tới tiền bạc. Thế nhưng để đây không là biện pháp tạm thời thì bản mệnh phải xem xét lại các vấn đề của mình để xử lý triệt để, chớ nên chủ quan mà mong chờ vào vận may. Nững người tuổi Ngọ không chỉ may mắn trong con đường công danh, tài lộc mà còn rất may mắn trong trong tình duyên vận đào hoa cực kỳ viên mãn.

Tử vi 5 ngày tới (30/3 - 3/4), 3 con giáp HÚT TÀI HÚT LỘC, làm 1 hưởng đến 10, Thần Tài nâng đỡ hết mình, Quý nhân theo gót - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/3), 3 con giáp thăng hoa tài vận, tiền bạc ập đến bất ngờ, sắm bất động sản trong tầm tay, đổi vận giàu có

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/3), 3 con giáp thăng hoa tài vận, tiền bạc ập đến bất ngờ, sắm bất động sản trong tầm tay, đổi vận giàu có

3 con giáp đón vận may lớn sau 16h30 chiều nay (23/3). Cùng chờ đón những ngày thịnh vượng cực đỉnh sắp tới nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 5 ngày tới tử vi ngày 29/3/2023 tu vi hang ngay tu vi 12 con giap con giap may man tử vi hôm nay tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Hậu trường 1 giờ 3 phút trước
Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Sao quốc tế 1 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Đời sống 2 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày