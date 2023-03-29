Bước sang thứ 5 và thứ 6: Phát hờn với 3 con giáp gặp thời cơ tốt, phú quý khó bì, tiền xông vào cửa, phúc lộc chạm bóc, vạn sự hanh thông

Tâm linh - Tử vi 29/03/2023 12:51

Vào thứ 5 và thứ 6, những con giáp này có cuộc sống dư dả, giàu sang, ngồi không hưởng lộc, đếm tiền mỏi tay.

Tuổi Tỵ

Con giáp tuổi Tỵ cũng là người rất kiệm lời, dù có giỏi đến đâu cũng không tự cao tự đại. Nhờ làm việc chăm chỉ nên trời cũng không phụ lòng con giáp tuổi Tỵ. Trong ngày thứ 5 và thứ 6, người tuổi Tỵ sẽ được bao bọc bởi niềm vui và vận may bùng nổ.

Thời gian này, công việc của con giáp tuổi Tỵ sẽ suôn sẻ, cuộc sống hanh thông, vận may liên tiếp ập đến, công thành danh toại. Đặc biệt, những kế hoạch tuổi Tỵ từng ấp ủ trong các năm trước mà chưa thực hiện được thì năm nay sẽ đều được hiện thực hóa.

Bước sang thứ 5 và thứ 6: Phát hờn với 3 con giáp gặp thời cơ tốt, phú quý khó bì, tiền xông vào cửa, phúc lộc chạm bóc, vạn sự hanh thông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Con giáp tuổi Thân có tấm lòng ấm áp. Nếu gặp ai đó khó khăn họ sẽ cố gắng hết sức mình để giúp đỡ. Ông Trời rất công bằng, sự tốt bụng của Thân giúp con giáp này nhận về nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Có thể nói chính Thân tự tạo phúc phần cho mình. Tử vi thứ 5 và thứ 6, cuộc sống của họ ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Đặc biệt, người tuổi Thân có tầm nhìn xa và có thể đưa ra những quyết định chính xác, đạt được danh vọng, tài lộc. Nhờ có sự nghiệp tốt nên của cải với Thân không thiếu.

Bước sang thứ 5 và thứ 6: Phát hờn với 3 con giáp gặp thời cơ tốt, phú quý khó bì, tiền xông vào cửa, phúc lộc chạm bóc, vạn sự hanh thông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu trời sinh hầu hết là những người sống trọng tình cảm, có trước có sau nên được nhiều người yêu quý, nể trọng, trong hoạn nạn luôn có người giúp đỡ. Tuổi Dậu nhận được nhiều ưu ái, công việc và cuộc sống gặp nhiều may mắn.

Trong thứ 5 và thứ 6, vận may của tuổi Dậu tiếp tục được củng cố khi tuổi Dậu là một trong số những con giáp có quý nhân trợ giúp. Công việc của họ ngày càng tiến triển, vị thế được nâng cao, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc dồi dào. 

Bước sang thứ 5 và thứ 6: Phát hờn với 3 con giáp gặp thời cơ tốt, phú quý khó bì, tiền xông vào cửa, phúc lộc chạm bóc, vạn sự hanh thông - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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