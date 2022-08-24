Đúng 3 ngày cuối tháng 7 âm (24/8 - 26/8) cho biết đây chính là thời điểm vận thế của bạn có thể thay đổi, đa phần gặp suôn sẻ dù gặp một số trắc trở trước đó. Trong công việc người tuổi Tý sẽ gặt hái được những bức tiến đáng nể khiến ai cũng tôn trọng bạn.

Đúng 3 ngày cuối tháng 7 âm (24/8 - 26/8), tuổi Tý có thể gặp nhiều chuyện bất ngờ ập đến mà bạn không thể kiểm soát được. Chuyện đó có thể lành ít dữ nhiều khiến bạn cảm thấy lo lắng. Tuy nhiên, đây là lúc cần giữ bình tĩnh để giải quyết vấn đề một cách chu toàn và triệt để.

Trước đó, công việc có thể phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Tuy nhiên với tính cách thận trọng, làm việc tỉ mỉ và chịu khó dành thời gian tìm hiểu thêm kiến thức, chắc chắn Tý sẽ vượt qua khó khăn. Cuối tuần là lúc tình hình tiến triển tốt hơn. Mọi nỗ lực của con giáp này sẽ sớm được đền đáp xứng đáng.

Tuổi Dần

Đúng 3 ngày cuối tháng 7 âm (24/8 - 26/8), đường tài lộc của tuổi Dần tương đối hanh thông. Với sự thông minh, nhanh nhẹn của mình, Dần được nhiều người yêu mến, vượt qua nhiều thử thách. Bạn nắm bắt nhiều cơ hội thăng tiến, tiền bạc chạm đến mức đáng kinh ngạc. Đường kinh doanh của bạn khá rực rỡ, đầu tư đâu là trúng đậm đến đó.

Bạn bắt đầu bước vào giai đoạn vàng nên hãy chuẩn bị tinh thần đón lộc khủng. Thời gian này, bạn cũng nên tập trung vào công việc để được cấp trên trọng dụng, có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn. Tuy nhiên, con giáp này cũng cần cẩn thận với chi tiêu của mình. Đặc biệt cũng nên giữ tiền tiết kiệm để tránh vận xui của thời thế, Tam tai.

Người tuổi này vượt qua định mệnh vươn lên. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân là con giáp bản lĩnh, giỏi giang tiền bạc đổ về tiêu cả đời không hết. Bạn làm gì cũng thuận lợi, hanh thông, tiền cứ hết rồi lại đầy, không phải lâm vào tình cảnh thiếu thốn. Thời gian trước có gặp nhiều khó khăn nhưng rồi cũng vượt qua và trở thành đại gia giàu có khét tiếng nhất. Trong công việc, con giáp này giàu chí tiến thủ, luôn hết mình vì công việc. Con giáp này không ngừng học tập để nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ đồng thời cũng luôn chủ động tìm kiếm cơ hội cho bản thân mình.

Thời gian tới, con giáp tuổi không thiếu tài lộc. Người tuổi này làm công ăn lương thì công việc suôn sẻ, gặt hái nhiều thành tựu. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhiều lộc lớn trời ban, chắc chắn bạn sẽ không phải thiếu thốn như thời gian trước đây.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm