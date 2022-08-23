Những con giáp hạnh phúc, sau 4 giờ chiều (25/8), tài lộc khởi sắc, gia đạo thăng hoa, tình tiền như ý, may mắn không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 23/08/2022 19:58

Cuộc sống xuôi thuận, danh tài đủ đầy, 3 con giáp có lộc hưởng sâu dày, phúc đức kề bên, không sớm thì muộn cũng trúng số độc đắc.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất rất biết cách sống và ứng xử với những người xung quanh, tính tình hiền lành dễ chịu và lương thiện, chỉ cần không vượt qua giới hạn của con giáp này thì phần lớn mọi việc, người tuổi Tuất đều suy nghĩ cho người khác. Những người cầm tinh con Tuất cũng là những người sống lý trí, bình tình, ít khi nổi nóng.

Chính nhờ những yếu tố này mà người tuổi Tuất sống một đời hạnh phúc, không thiếu phúc khí. Sau 4 giờ chiều (25/8) họ còn nhận được thêm sự trợ giúp tài lộc từ thần tài, vinh hoa phú quý hưởng đủ. Gia đạo yên ấm, cuộc sống suôn sẻ, bạn tình thấu hiểu, con giáp này nhờ thế mà cuộc sống tương đối ổn định, tài lộc vẹn toàn.

Những con giáp hạnh phúc, sau 4 giờ chiều (25/8), tài lộc khởi sắc, gia đạo thăng hoa, tình tiền như ý, may mắn không ai bằng - Ảnh 1
Người tuổi Tuất rất biết cách sống và ứng xử với những người xung quanh, tính tình hiền lành dễ chịu và lương thiện. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trời sinh đã có khả năng thấu hiếu, chia sẻ với người khác. Các bạn là những người rất tinh ý và tế nhị, có thể bao dung, nhẫn nại trước thiếu sót của người khác.

Trong mắt mọi người, con giáp này luôn là một sứ giả hòa bình, đối xử chân thành hữu hảo với mọi người, không tính toán chi ly thiệt hơn.

Tử vi 12 con giáp cũng khẳng định những người cầm tinh con gà thường tỉ mỉ, cẩn thận. Họ tỏ ra bình tĩnh khi đối mặt với khó khăn và luôn giữ được tinh thần lạc quan. Con giáp tuổi này sống tự lập, không thích dựa dẫm vào người khác. Thời gian trước đó, người tuổi Dậu gặp nhiều khó khăn, trở ngại trong công việc. Sau 4 giờ chiều (25/8) người tuổi Dậu có cơ hội chuyển bại thành thắng, đạt thành tích nổi bật trong sự nghiệp. Con giáp này làm kinh doanh có thể chốt được những hợp đồng có giá trị.

Những con giáp hạnh phúc, sau 4 giờ chiều (25/8), tài lộc khởi sắc, gia đạo thăng hoa, tình tiền như ý, may mắn không ai bằng - Ảnh 2
Theo tử vi 12 con giáp, những người cầm tinh con gà thường tỉ mỉ, cẩn thận. Họ tỏ ra bình tĩnh khi đối mặt với khó khăn và luôn giữ được tinh thần lạc quan. Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, người làm công ăn lương đang muốn chuyển việc cũng đã tìm được công việc mới. Con giáp tuổi này tài năng, nghiêm túc, thận trọng trong công việc. Vì vậy sự nghiệp của họ ngày một suôn sẻ. Thu nhập của họ nhờ đó cũng được cải thiện.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi thông minh, nhanh nhẹn, tính tình hiền lành, có tinh thần trách nhiệm cao và rất siêng năng. Họ sống có trách nhiệm với gia đình và những người xung quanh mình. Con giáp này luôn giữ thái độ lạc quan, tích cực dù gặp phải vấn đề, khó khăn gì.

Họ không phàn nàn, than vãn, cũng không chỉ trích bất cứ một ai. Trong khó khăn, con giáp này từng bước động viên bản thân để chuyển bại thành thắng. Họ đạt được thành công lớn trong sự nghiệp cũng là vì suy nghĩ tích cực, tin tưởng vào bản thân mình.

Sau 4 giờ chiều (25/8), người tuổi này xuất thân bình dân nên hiểu được giá trị của đồng tiền. Sau này, khi cuộc sống khấm khá hơn, họ giúp đỡ được những người có hoàn cảnh như mình. Chính vì vậy, càng về hậu vận, con giáp này càng phất lên từng ngày, không phải lo lắng thêm nhiều nữa.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 22 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 1 giờ 44 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 2 giờ 5 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 2 giờ 18 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 2 giờ 50 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 3 giờ 58 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi