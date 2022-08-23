Đúng 2 giờ sáng mai (24/8), 3 con giáp phá tan bầu trời xui rủi, vén màn cửa đón điều may, cuộc sống sung túc như ý, phúc lộc đủ đầy không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 23/08/2022 19:22

Theo tử vi 12 con giáp, mọi khó khăn biến đi mất, 3 con giáp gặt hái thành công hơn.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân không thích nói nhiều. Bề ngoài họ có thể tỏ ra lạnh lùng nhưng bên trong là trái tim ấm áp, luôn quan tâm, giúp đỡ những người xung quanh. Thời gian trước đó, Thân gặp khá nhiều biến động, đặc biệt là với những người mới khởi nghiệp. Bạn làm gì cũng chỉ có một mình, khó nhờ vả được ai. Chuyện tình cảm ảm đạm, vợ chồng lục đục, sức khỏe giảm sút.

Đúng 2 giờ sáng mai (24/8), tuổi Thân được quý nhân nâng đỡ, Thần Tài chiếu cố lại cộng thêm năng lực xuất chúng nên mọi việc diễn ra suôn sẻ. Người tuổi Thân đang làm ăn kinh doanh sẽ gặp được khách hàng tiềm năng mang lại những dự án có lợi nhuận lớn. Trong khi đó, người làm công ăn lương cũng có cơ hội tăng thu nhập. Dám nghĩ dám làm, con giáp này rút kinh nghiệm từ thất bại, khó ai có thể ảnh hưởng đến vận may, từ đó họ có vững vàng hơn.

Đúng 2 giờ sáng mai (24/8), 3 con giáp phá tan bầu trời xui rủi, vén màn cửa đón điều may, cuộc sống sung túc như ý, phúc lộc đủ đầy không ai bằng - Ảnh 1
Đúng 2 giờ sáng mai (24/8), tuổi Thân được quý nhân nâng đỡ, Thần Tài chiếu cố lại cộng thêm năng lực xuất chúng nên mọi việc diễn ra suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ rất khắt khe và tự cao, không loại trừ khả năng chấp nhận rủi ro dưới sự thuyết phục của người khác, những sai lầm mà họ mắc phải có thể khó phục hồi và ảnh hưởng xấu đến tài vận sau này. Đúng 2 giờ sáng mai (24/8), con giáp này sẽ đạt được những thành tựu nhất định trong cuộc sống cũng như sự nghiệp. Người tuổi Tỵ nhận được cơ hội phát huy tiềm năng của bản thân. Công việc của họ trước kia gặp nhiều khó khăn, trì trệ thì giờ bắt đầu suôn sẻ.

Con giáp làm kinh doanh cũng gặp được nhân viên tâm huyết, đối tác uy tín nên có cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh, thu về nhiều lợi nhuận.

Đúng 2 giờ sáng mai (24/8), 3 con giáp phá tan bầu trời xui rủi, vén màn cửa đón điều may, cuộc sống sung túc như ý, phúc lộc đủ đầy không ai bằng - Ảnh 2
Đúng 2 giờ sáng mai (24/8), con giáp này sẽ đạt được những thành tựu nhất định trong cuộc sống cũng như sự nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

Người làm công ăn lương thì nỗ lực của họ cũng được đền đáp xứng đáng. Cơ hội thăng chức, tăng lương rộng mở hơn với người tuổi Tỵ. Con giáp này là người khá cầu toàn, theo đuổi lối sống lý tưởng hóa. Họ được kỳ vọng sẽ trở thành người chủ doanh nghiệp tài ba trong tương lai.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ đa phần đều khôn khéo, biết cách đối nhân xử thế. Họ giỏi giao tiếp nên thường giữ được mối quan hệ tốt với mọi người. Con giáp tuổi này ấp ủ nhiều ước mơ, tham vọng. Song có nhiều điều không như ý. Đúng 2 giờ sáng mai (24/8) con giáp này không vì thế mà nản lòng. Bên cạnh những tác động xấu do hung tinh mang lại, cát tinh vẫn sẽ xuất hiện để trợ giúp cho bạn, cốt là bạn luôn cố gắng hết mình và nắm bắt được thời cơ.

Sự nghiệp của bản mệnh vượt mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc công việc, nhiệm vụ được giao. Con giáp này biết cách sắp xếp thời gian nên làm việc sẽ đạt hiệu quả cao hơn.

Người tuổi này nếu đang gặp khó khăn cũng sẽ có quý nhân phù trợ. Vận khí của họ được cải thiện, nhiều cơ hội tìm đến với họ. Sự nghiệp của con giáp tuổi Thìn tiến triển thuận lợi, tiền bạc kiếm được ngày càng nhiều, con giáp này có thể vươn lên đạt đỉnh cao danh vọng.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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