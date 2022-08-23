Đúng Rằm Trung Thu (15/8) trúng lớn, 3 con giáp đón Thần Tài vào nhà, ‘tài sinh tài phát’, giặt áo cũng ra tiền

Tuổi Thân

Đúng Rằm Trung Thu (15/8) là thời điểm mà tuổi Thân thực sự thỏa mãn với những gì mình nhận được. Bao vất vả cực nhọc trước đó dường như tiêu tan hết cả, khổ tận cam lai chính là đây. Chờ đợi bao ngày cũng được thành quả ngọt ngào do chính tay mình làm ra, con giáp này càng thêm vững tâm vào con đường mình đã chọn.

Bắt đầu từ tết Trung thu, do được cát tinh soi chiếu, nên người tuổi Thân rất nhẹ nhàng và dễ dàng trong việc kiếm tiền, thậm chí là rất nhiều tiền. Tài lộc không ngừng mở rộng, con giáp này sớm có thể tận hưởng cuộc sống giàu sang. Con giáp Thân rất khôn ngoan, mạnh mẽ, không thích gò bó. Họ phù hợp với các công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, sáng tạo thích tự mình làm mọi việc thay vì nhờ cậy đến người khác. Trong thời điểm này, người tuổi Thân có thu nhập tăng cao, tiền bạc dồi dào, không còn phải lo âu, muộn phiền như trước. Việc đầu tư kinh doanh đem lại những khoản lợi nhuận lớn. Người tuổi Thân có thể trở thành đại gia lắm tiền nhiều của.