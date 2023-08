Đúng Rằm Trung Thu (15/8) trúng lớn, 3 con giáp đón Thần Tài vào nhà, ‘tài sinh tài phát’, giặt áo cũng ra tiền

Bắt đầu từ tết Trung thu, do được cát tinh soi chiếu, nên người tuổi Thân rất nhẹ nhàng và dễ dàng trong việc kiếm tiền, thậm chí là rất nhiều tiền. Tài lộc không ngừng mở rộng, con giáp này sớm có thể tận hưởng cuộc sống giàu sang. Con giáp Thân rất khôn ngoan, mạnh mẽ, không thích gò bó. Họ phù hợp với các công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, sáng tạo thích tự mình làm mọi việc thay vì nhờ cậy đến người khác. Trong thời điểm này, người tuổi Thân có thu nhập tăng cao, tiền bạc dồi dào, không còn phải lo âu, muộn phiền như trước. Việc đầu tư kinh doanh đem lại những khoản lợi nhuận lớn. Người tuổi Thân có thể trở thành đại gia lắm tiền nhiều của.

Đúng Rằm Trung Thu (15/8) là thời điểm mà tuổi Thân thực sự thỏa mãn với những gì mình nhận được. Bao vất vả cực nhọc trước đó dường như tiêu tan hết cả, khổ tận cam lai chính là đây. Chờ đợi bao ngày cũng được thành quả ngọt ngào do chính tay mình làm ra, con giáp này càng thêm vững tâm vào con đường mình đã chọn.

Con giáp Mùi hiền lành, thiện tâm, để đức cho con cháu. Với người làm đầu tư kinh doanh, có thể tìm được những mối khách hàng, đối tác hứa hẹn. Song phương có thể bắt tay hợp tác cùng làm nên nghiệp lớn. Đúng dịp 15 tháng 8 âm, con giáp này trở nên vô cùng may mắn về tiền bạc. Thu nhập của bản thân tăng lên gấp ba, gấp bốn, vận thế khó ai sánh bằng.

Con giáp nào may mắn nhất dịp Rằm? Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đúng Rằm Trung Thu (15/8), người tuổi Thìn có tài lộc vượng, có sao may mắn chiếu mệnh nên làm ăn gặp thời gặp thế sáng rực rỡ. Con giáp tuổi Thìn bắt đầu sự nghiệp kinh doanh cũng sẽ gặp gỡ được cộng sự tốt. Khoảng thời gian khởi điểm cho những may mắn của tuổi Thìn được chỉ ra với vận tài lộc hanh thông rực rỡ cho đến tận cuối năm. Chuẩn bị may túi 3 gang mang đi mà đựng.

Con giáp này là người khéo ăn khéo nói, giỏi thuyết phục, khiến người khác phải động lòng. Vận mệnh thành công rực rỡ trong những ngày tới.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm