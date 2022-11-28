Đúng 2h sáng Thứ 4 ngày 30/11: Tam Hợp khai mở, 3 con giáp được Thần Tài phù trợ, tài lộc lên phơi phới, sự nghiệp thăng tiến ầm ầm

Tâm linh - Tử vi 28/11/2022 02:00

Theo tử vi, có 3 con giáp sẽ được Thần Tài phù trợ, quý nhân giúp đỡ, đánh đâu thắng đó, tài lộc công danh đều mĩ mãn.

Tuổi Tuất

Bản mệnh luôn đầy ắp ý chí và tràn đầy sức sống, có những ý tưởng bứt phá, luôn đi trước thời đại. Năng lượng này có sức lan tỏa mạnh mẽ và tác động tích cực tới mọi người ở gần. Tinh thần lạc quan cùng thái độ làm việc độc lập, tự chủ, rất tự tin trong các quyết định của mình, tạo cảm giác tin tưởng đối với người khác, thậm chí mọi người còn sẵn sàng làm theo những chỉ dẫn của bạn.

Đúng 2h sáng Thứ 4 ngày 30/11: Tam Hợp khai mở, 3 con giáp được Thần Tài phù trợ, tài lộc lên phơi phới, sự nghiệp thăng tiến ầm ầm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thần May Mắn bay về hướng Chính Bắc, người làm ăn kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản dễ có cơ hội phát tài, đạt được thành công khiến nhiều người ngưỡng mộ. Đây hoàn toàn không phải thành công sau một đêm mà đó là kết quả của nhiều năm qua.

Tuổi Mùi 

Theo tử vi, những người tuổi Mùi sẽ có nhiều cơ hội đến với mình. Bản thân con giáp này vốn là người rất biết cách tìm kiếm cơ hội nên đây là lúc họ sẽ nhanh chóng nắm bắt và tạo nên những bước tiến trong cuộc sống của mình.

Đúng 2h sáng Thứ 4 ngày 30/11: Tam Hợp khai mở, 3 con giáp được Thần Tài phù trợ, tài lộc lên phơi phới, sự nghiệp thăng tiến ầm ầm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, trong cả sự nghiệp, tài lộc và tình cảm, người tuổi này đều hứa hẹn hanh thông thuận lợi trong tuần mới. Tuổi Mùi sẽ không phải lo lắng điều gì, tương lai hứa hẹn mở ra bước ngoặt, sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng. Nếu nắm bắt được cơ hội này và tận dụng sự giúp đỡ của quý nhân, người tuổi Mùi sẽ có cuộc sống tốt đẹp, giàu sang phú quý. Bản thân họ vốn là những người rất biết tu dưỡng mình, không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân. 

Tuổi Mão

Mão đã làm việc chăm chỉ và bạn đang tiến về phía trước. Bạn rất độc lập, rất mạnh mẽ và luôn đặt hy vọng vào bản thân. Không phải con giáp Mèo không đủ thân thiện mà là bạn sinh ra bất an. Bạn sợ cảm giác lo lắng về sự được và mất, và bạn sẽ mang đến cho mình cảm giác an toàn vô hạn, và bạn sẽ biến mình thành bất khả chiến bại.

Đúng 2h sáng Thứ 4 ngày 30/11: Tam Hợp khai mở, 3 con giáp được Thần Tài phù trợ, tài lộc lên phơi phới, sự nghiệp thăng tiến ầm ầm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này, được các sao tốt chiếu mệnh chiếu cố, vận trình tài lộc của con giáp Mão vô cùng nhiều lý tưởng. Quý nhân làm ăn phát đạt, hy vọng phúc lộc dồi dào, phú quý sung túc, không còn những ngày nghèo khó, khốn khó. Xin chúc mừng, bạn có thể gặp may mắn hơn khi bạn làm việc chăm chỉ hơn, và bạn có thể luôn được may mắn vây quanh.

 * Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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