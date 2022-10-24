Đúng 21h ngày 24/10/2022: 3 con giáp "ẵm lộc về nhà", tiền tỷ trong tay, kinh doanh đại phát, lên đời giàu sang, "phất" nhẹ tay vàng bạc ồ ạt đến

Vận trình công việc vào 21h ngày 24/10 diễn ra hanh thông, đường công danh rộng mở, con giáp này có khả năng khẳng định năng lực của mình. Tuy nhiên, vẫn nên khiêm tốn thay vì chủ quan hay vung tiền quá trán.

Tài chính rủng rỉnh, người làm công ăn lương đủ sức chi trả những khoản tiền còn thiếu hụt trước đó. Hãy dành thời gian nghỉ ngơi sau những ngày làm việc vất vả.

Vào 21h ngày 24/10, tình cảm vượng sắc, người độc thân tìm được đối tượng hẹn hò phù hợp, rất có thể đây là người đã quen với bạn từ trước nhưng bạn không nhận ra.

Tuổi Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Vào 21h ngày 24/10, tuổi Mùi có tài tinh trợ mệnh nên vận trình trài lộc vượng phát. Bản mệnh thu về một số tiền lớn hơn nhiều so với thời điểm trước đó. Đặc biệt, tuổi Mùi có thể được người quen, bạn bè giới thiệu cho cơ hội làm ăn phù hợp. Cờ đến tay, con giáp này đừng chần chừ mà bỏ lỡ thời cơ để phát tài.

Cơ hội giàu sang phú quý luôn chờ đợi tuổi Mùi. Chỉ cần bản mệnh luôn chăm chỉ, chịu khó thì không lo thiếu tiền tiêu.

Chuyện tình duyên của tuổi Mùi trong thời gian tới cũng khá tươi sáng. Người có cặp có đôi có thể giải quyết được khúc mắc, thắt chặt tình cảm.

Tuổi Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết vào 21h ngày 24/10 vận thế của Hợi vô cùng tốt. Bản mệnh bước vào cục diện “Tam hợp” nên vận may liên tiếp kéo đến. Có thể nói đây là con giáp may mắn nhất năm.

Nhờ có cát tinh soi chiếu tài bạch cung và quan lộc cung nên những người tuổi Hợi tự mình kinh doanh, làm chủ sẽ thu được những khoản lợi nhuận khổng lồ. Công việc kinh doanh phát triển không ngừng.

Người làm công ăn lương thì có cơ hội được thăng chức. Bên cạnh đó, cung hôn nhân xuất hiện Tam Hợp quý nhân nên con giáp này không chỉ đón nhận hỷ sự về hôn nhân mà còn có tin vui về việc có thêm quý tử.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm