Đúng 20h hôm nay 27/11: TOP 3 con giáp tài vận sung túc, cát khí vây quanh, bản mệnh vét hết may mắn thiên hạ, lộc lá tá lả, phước lành hưởng không hết, nửa đời sau chẳng biết đến đói khổ

Người tuổi Tuất có thể nhận tin vui về tiền bạc vào CN. Có những người nhận được khoản lương hoặc việc kinh doanh có nguồn thu đổ về nên bạn có khoản thời gian rủng rỉnh tiền tiêu.

Mộc sinh Hỏa, chuyện tình cảm của con giáp này có dấu hiệu khởi sắc khá nhiều. Người độc thân đã mở lòng mình, nhận lời giới thiệu của mọi người xung quanh. Những cuộc gặp gỡ cũng diễn ra suôn sẻ hơn, bạn có thể tìm thấy một nửa phù hợp cho mình.

Ngoài ra, được quý nhân phù trợ, bản mệnh dù gặp khó khăn cũng sẽ tai qua nạn khỏi, dễ dàng có được thành công đột phá. Vận trình đang lên, con giáp hãy tận dụng triệt để những cơ hội đang đến để phất lên trong tương lai gần.

Người tuổi Tuất có thể nhận tin vui về tiền bạc vào CN - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp cho biết Hợi Mão Bán Hợp, người tuổi Hợi sẽ không cần phải lo lắng quá nhiều về công việc trong khoảng thời gian này. Mọi việc đang diễn ra vô cùng thuận lợi, những thành tích mà bạn đạt được đang chứng tỏ năng lực của bản thân.

Lại thêm Chính Quan chiếu mệnh báo hiệu con đường thăng tiến của bạn đang rộng mở phía trước. Tinh thần trách nhiệm của bạn được đồng nghiệp và cấp trên đánh giá cao. Chỉ cần bản mệnh luôn nỗ lực thì thành công nhất định sẽ đến.

Vận trình tình cảm tốt đẹp. Đây là thời điểm thích hợp để người độc thân bày tỏ tình cảm của mình với người thầm thương trộm nhớ. Nếu chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ mới thì con giáp này cũng không nên vội vàng, gượng ép.

Đây là thời điểm thích hợp để người độc thân bày tỏ tình cảm của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Công việc của tuổi Tỵ có khởi sắc khá rõ rệt. Bạn được cấp trên tin tưởng trao cơ hội để thể hiện bản thân. Nếu làm tốt nhiệm vụ này, rất có thể bạn sẽ được cất nhắc lên vị trí phù hợp với năng lực của mình.

Vận trình tài lộc tăng tiến. Mọi sự lựa chọn và quyết định của con giáp này đều mang lại nguồn thu nhập rủng rỉnh.

Vận trình tình cảm của bạn đang có dấu hiệu phục hồi và khởi sắc. Hai người cảm thấy gắn kết với nhau hơn sau những cuộc cãi vã vì chưa thực sự hiểu nhau trước đó, thật may mắn vì hai bạn đã quyết định trao đổi thẳng thắn với nhau nên vấn đề được giải quyết rất nhanh.

Công việc của tuổi Tỵ có khởi sắc khá rõ rệt - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo