Đúng 20 giờ hôm nay (11/8), 3 tuổi có Thần Tài che chở, công danh sự nghiệp phất lên vù vù, thích gì mua nấy không lo về giá

Tâm linh - Tử vi 11/08/2022 09:30

Nhờ sự nỗ lực của bản mệnh cộng thêm một chút may mắn, 3 con giáp này được dự báo sẽ gặt hái được rất nhiều thành công.

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mai dự báo rằng, con giáp tuổi Ngọ có thể thấy rằng bản mệnh sẽ hoàn thành nhiều mục tiêu đặt ra từ trước ngay trong khoảng thời gian này. Tiếp đà thuận lợi của sự nghiệp, phương diện tài lộc cũng có những bước phát triển đáng kể, bản mệnh kiếm được lời lãi từ những mối đầu tư triển vọng.

Đặc biệt đúng 20 giờ, bên cạnh việc tập trung vào công việc chính thì bản mệnh có thể thử đầu tư, kinh doanh sinh lời để thu về nhiều lợi nhuận, chắc chắn Ngọ sẽ khắc phục được hết những khó khăn còn tồn đọng từ trước đó. Tình cảm lứa đôi phát triển ổn định, Ngọ luôn cảm thấy hạnh phúc vì có một nửa kia thấu hiểu và ủng hộ. Với những người còn độc thân, bạn nhận được sự chú ý của một vài đối tượng triển vọng.

Đúng 20 giờ hôm nay (11/8), 3 tuổi có Thần Tài che chở, công danh sự nghiệp phất lên vù vù, thích gì mua nấy không lo về giá - Ảnh 1
 Bên cạnh việc tập trung vào công việc chính thì bản mệnh có thể thử đầu tư, kinh doanh sinh lời để thu về nhiều lợi nhuận, chắc chắn Ngọ sẽ khắc phục được hết những khó khăn còn tồn đọng từ trước đó - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi 12 con giáp nói rằng, những người cầm tinh con Hổ có IQ cao từ khi vừa chào đời, lớn lên lại thêm nỗ lực phấn đấu không ngừng nên thường dễ thành công. Dù làm nghề gì thì họ cũng dễ thích nghi và khẳng định được chỗ đứng của mình. Khó khăn chỉ là bước đệm để họ thành công sau này.

Đúng 20 giờ ngày mai (12/8), Dần sẽ kiếm được rất nhiều tiền, sự nhanh nhạy của họ là tiền đề giúp họ bội thu tài lộc. Với những người làm công ăn lương sẽ có cơ hội phát huy hết khả năng của mình. Họ dễ thăng quan tiến chức, dành nhiều bổng lộc.

Đúng 20 giờ hôm nay (11/8), 3 tuổi có Thần Tài che chở, công danh sự nghiệp phất lên vù vù, thích gì mua nấy không lo về giá - Ảnh 2
Với những người làm công ăn lương sẽ có cơ hội phát huy hết khả năng của mình. Họ dễ thăng quan tiến chức, dành nhiều bổng lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu tuy không phải là người quá thông minh nhưng lại được tính cần kiệm, lao động hết mình vì tương lai sự nghiệp. Đúng 20 giờ ngày mai, con giáp này vô cùng tốt đẹp vì tiền bạc như ý.

Ngoài ra, sự nghiệp của bản mệnh cũng có nhiều tiến triển tốt, công việc hiện tại rất ổn, cấp trên hết lòng nâng đỡ vì nhận ra sự đam mê, nhiệt huyết của con giáp này. Nhất là khi mơ thấy ăn cá, con giáp này sẽ nhận được cơ hội phát tài phát lộc rực rỡ.

Đúng 20 giờ hôm nay (11/8), 3 tuổi có Thần Tài che chở, công danh sự nghiệp phất lên vù vù, thích gì mua nấy không lo về giá - Ảnh 3
Ngoài ra, sự nghiệp của bản mệnh cũng có nhiều tiến triển tốt, công việc hiện tại rất ổn, cấp trên hết lòng nâng đỡ vì nhận ra sự đam mê, nhiệt huyết của con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất minh họa, tham khảo.

Tử vi 12 con giáp dự đoán, đúng ngày mai (12/8), những con giáp sau có quý nhân soi đường chỉ lối, làm việc gì cũng suôn sẻ, tiền về căng chặt túi, sống cuộc đời giàu sang

Tử vi 12 con giáp dự đoán, đúng ngày mai (12/8), những con giáp sau có quý nhân soi đường chỉ lối, làm việc gì cũng suôn sẻ, tiền về căng chặt túi, sống cuộc đời giàu sang

Tử vi 12 con giáp dự đoán, đúng ngày mai (12/8), 3 con giáp may mắn vượng phát, có cuộc sống ung dung hưởng phúc, gặt hái nhiều niềm vui trong tài lộc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi 3 con giáp may mắn tử vi 3 con giáp phát tài tử vi 3 con giáp giàu có tử vi mỗi ngày

TIN MỚI NHẤT

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 1 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 2 giờ 37 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 3 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 4 giờ 37 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 5 giờ 37 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 52 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 6 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng